Twórcy Frostpunka świętują, bo i mają co świętować. Gra znalazła już ponad 3 miliony nabywców, co jest naprawdę konkretnym wynikiem.

Frostpunk – 3 mln egzemplarzy w 3 lata

Trzy lata po premierze Frostpunk może pochwalić się 3 milionami sprzedanych egzemplarzy. Symulator przywódcy ostatniej ludzkiej osady na skutej lodem Ziemi jest jednym z największych polskich hitów ostatnich lat. Zebrał bardzo dobre oceny w recenzjach i sami gracze również przyjęli go bardzo pozytywnie. Dobrze więc widzieć, że przekłada się to na sukces komercyjny.

Początkowo Frostpunk dostępny był wyłącznie na PC, ale półtora roku temu zadebiutował także na konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Oprócz wersji konsolowych doczekał się także trzech rozszerzeń: The Rifts, The Last Autumn i On The Edge. Ścieżki dźwiękowe z tych dwóch ostatnich zostały właśnie udostępnione – w ramach świętowania 3 milionów sprzedanych egzemplarzy.

Frostpunk, This War of Mine, Beat Cop i inne gry 11 bit studios w dobrych cenach

Na tym jednak nie koniec. Polacy z 11 bit studios postanowili też podziękować graczom w inny sposób: oferując trzy pakiety swoich gier na Steamie w wyjątkowo atrakcyjnych cenach:

Zestaw Starter – This War of Mine, Beat Cop, Anomaly Defenders, Anomaly Warzone Earth Mobile Campaign, Anomaly Korea, Anomaly 2, Anomaly Warzone Earth, Spacecom i Tower57 – kupisz za 36,59 zł (normalnie kosztowałby 342,91 zł).

Zestaw Complete – zawartość Starter + Frostpunk, Children of Morta i Moonlighter – kupisz za 77,29 zł (normalnie kosztowałby 602,88 zł).

Zestaw Ultimate – zawartość Complete + dodatki do This War of Mine, dodatki do Frostpunk, dodatki do Childeren of Morta i dodatki do Moonlighter – kupisz za 134,14 zł (normalnie kosztowałby 874,47 zł).

Promocja trwa do 26 kwietnia i – co warte podkreślenia – jeśli masz już którąś z tych gier w swojej bibliotece, to za cały zestaw zapłacisz odpowiednio mniej. Do poniedziałku możesz też zaoszczędzić, kupując samego Frostpunka – kosztuje teraz tylko 37,39 zł lub 88,17 zł w zestawie z dodatkami.

Źródło: 11 bit studios

