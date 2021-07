Usługa Full Self-Driving (FSD) w Tesli została wreszcie udostępniona, a jej zakup będzie realizowany na zasadzie subskrypcji. Ile będzie kosztować funkcja wspomagająca jazdę?

Subskrypcja Full-Self Driving w Tesli

Usługa Full Self-Driving (która nadal nie pozwala na w pełni autonomiczne prowadzenie pojazdu po ulicach) była do tej pory oferowana w ramach jednorazowej opłaty 10.000 dolarów. Od jakiegoś czasu jednak, Elon Musk zapowiadał udostępnienie jej w ramach miesięcznego abonamentu - obietnice w końcu zostały spełnione.

Cena miesięcznej subskrypcji FSD to 199 dolarów (ok. 780 zł). Dla posiadaczy wycofanego już pakietu Rozszerzonego autopilota przygotowano tańszą ofertę pozwalającą im na zakup usługi w cenie 99 dolarów (ok. 390 zł) miesięcznie.

Możliwość skorzystania z usługi FSD bez dodatkowych kosztów mają pojazdy z oprogramowaniem w wersji minimum HW3. W przypadku starszej wersji możliwa będzie jego aktualizacja za 1.500 dolarów.

Możliwości Full Self-Driving w Tesli nawigacja na autopilocie;

automatyczna zmiana pasa ruchu;

automatyczne parkowanie;

przywołanie (Summon);

obserwacja sygnalizacji świetlnej oraz znaków stop. Obejrzyj w

Zmiana formy zakupu usługi na miesięczną subskrypcję będzie dobrym rozwiązaniem dla osób, które chcą się przekonać, jak duża jest użyteczność Full Self-Driving i czy będzie ona niezbędna w codziennym funkcjonowaniu bez konieczności jednorazowego wydatku.

Co sądzicie o takiej formie zakupu usługi w Tesli? Trudno nie zauważyć w świecie technologicznym rosnącego trendu upowszechniania subskrypcyjnych form płatności - ale czy to rozwiązanie dobre dla klientów, czy tak naprawdę więcej zyskuje producent? Podzielcie się swoim zdaniem w komentarzach.

Źródło: theverge.com