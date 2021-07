Po dwóch latach od premiery, w sieci pojawił się oficjalny konfigurator Tesla Model Y. Ceny zaczynają się od niespełna 300 tysięcy złotych, a opcjonalne wyposażenie to dodatkowe 85 tysięcy złotych.

Tesla Model Y - ceny w Polsce i konfigurator

Rozpoczynając konfigurację nowej Tesli Model Y musimy przygotować się na wydatek minimum 299.990 zł. Podstawowa wersja oznaczona jako Long Range charakteryzuje się zasięgiem do 505 km, prędkością maksymalną 217 km/h oraz sprintem do “setki” w 5 sekund.

Nieco droższa wersja Performance to koszt 329.990 zł. Poprawia ona osiągi samochodu do 241 km/h prędkości maksymalnej oraz 3,7 sekundy do pierwszych 100 km/h na liczniku, natomiast szacowany zasięg względem podstawowej opcji spada do 480 km.

Tesla Model Y Performance to również większe, 21-calowe obręcze kół, usprawniony układ hamulcowy oraz obniżone zawieszenie.

Dopłaty wymaga również lakier i autopilot

Jedyny lakier w Tesli Model Y, który nie wymaga dopłaty to podstawowe, białe malowanie. Poza nim wybór nie jest specjalnie duży - za 5.500 zł możemy zdecydować się na czarny, szary lub niebieski, natomiast kolor czerwony to dodatkowe 10.000 zł na fakturze od Elona Muska.

Kolorystykę wnętrza wybieramy spośród dwóch opcji - podstawowej All Black bez dopłaty oraz Black and White za 5.500 zł.

Ostatni wybór, który uwzględniono w konfiguratorze to funkcja autopilota. Do wyboru są dwa pakiety:

Rozszerzony Autopilot (19.500 zł):

Nawigacja na Autopilocie

Funkcja zmiany pasa ruchu

Automatyczne parkowanie

Summon (samochód sam przyjedzie do Ciebie, kiedy go wywołasz)

Inteligentne Summon

Pełna Zdolność do Samodzielnej Jazdy (39.000 zł):

Wszystkie funkcje Podstawowego i Rozszerzonego Autopilota

Monitorowanie sygnalizacji świetlnej i znaków stop

Planowane wprowadzenie autonomicznej jazdy po ulicach miast

Decydując się na zakup najdroższego pakietu kupujemy właściwie możliwość autonomicznego poruszania się Tesli po ulicach, której zastosowanie w Polsce stoi na ten moment pod znakiem zapytania.

Przewidywany termin dostawy Tesli Model Y to wrzesień 2021 (Long Range) lub początek 2022 roku (Performance).

Stworzyliście już konfigurację idealną dla siebie? Napiszcie w komentarzach, czy cena 300 tysięcy złotych (a więc min. 50 tys. zł więcej od Hyundai Ioniq 5, czy VW ID.4 GTX) będzie konkurencyjna dla polskich klientów Tesli.

Źródło: tesla.com