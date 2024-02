Masz taki telefon? Włącz tę funkcję. Efekt zobaczysz od razu

Dzisiejsze smartfony służą nam do wielu różnych funkcji – od tych najbardziej podstawowych (rozmowy i wysyłanie wiadomości), po bardziej zaawansowane, jak np. tworzenie prezentacji, dokumentów lub wysokiej jakości filmów.

Warto jednak zauważyć, że choć telefony są dziś narzędziem, którego używamy każdego dnia, nadal skrywają w sobie funkcje, o których wielu użytkowników nie miało pojęcia. Jedną z takich rzeczy jest np. ukryta funkcja spacji, dzięki której możesz wygodniej komponować wiadomości lub tworzyć inne teksty.

Jeśli masz iPhone’a, włącz tę funkcję

Niektóre z funkcji telefonów mogą bez ustanku działać w tle – przykładem tego typu usprawnienia są “Funkcje rozpoznające uwagę” oferowane w iPhone’ach. Na czym one polegają i kto może je włączyć?

Jeśli posiadasz iPhone’a, najprawdopodobniej omawiana funkcja jest dostępna w twoim urządzeniu. Do jej działania wymagane jest bowiem urządzenie z aparatem TrueDepth, a więc iPhone X lub nowszy. Jest ona dostępna również na tabletach iPad Pro 11” i 12,9” (lub nowszych). “Funkcje rozpoznające uwagę” pozwalają telefonowi kontrolować, czy użytkownik zwraca uwagę na urządzenie, z którego korzysta – i to dosłownie. Dzięki temu iPhone (lub iPad) może podejmować konkretne akcje.

Jeśli zatem włączysz wspomnianą funkcję w swoim urządzeniu, urządzenie może automatycznie przygasić wyświetlacz, kiedy przestaniesz patrzeć na smartfona – czytamy na stronie wsparcia Apple. iPhone będzie też zmniejszał głośność alertów (powiadomień), kiedy wykryje, że patrzysz na urządzenie.

Jak włączyć "Funkcje zwracające uwagę" na iPhone (Źródło: Apple)

Jak włączyć “Funkcje rozpoznające uwagę” na iPhone?

Domyślnie wspomniana funkcjonalność sprzętu Apple jest włączona. Warto jednak sprawdzić, czy przez przypadek nie wyłączyłeś jej podczas przeglądania ustawień telefonu. Przy użyciu jednego przełącznika możesz też wyłączyć “Funkcje rozpoznające uwagę”, jeśli nie chcesz korzystać z inteligentnego wsparcia od Apple.

Aby przejść do ustawień tej funkcjonalności, otwórz Ustawienia, następnie przejdź do menu Face ID i kod. W tym miejscu (w środkowej części listy) znajdziesz przełącznik “Funkcje rozpoznające uwagę”. Kiedy jest on podświetlony na zielono, oznacza to, że telefon sprawdza, czy patrzysz w jego kierunku i podejmuje na tej podstawie określone akcje. Kiedy natomiast przełącznik jest wygaszony, iPhone nie będzie kontrolował twojej uwagi wobec urządzenia.