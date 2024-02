Robisz zakupy w Biedronce? Jeśli tak, a do tego korzystasz z kas samoobsługowych, z pewnością docenisz "ukryty" przycisk na wyświetlaczach. Pozwoli ci on zaoszczędzić czas, kiedy kupujesz kilka tych samych produktów.

Jeżeli do tej pory nie zwracałeś szczególnej uwagi na kasy samoobsługowe w Biedronce, następnym razem, kiedy tam będziesz, koniecznie przyjrzyj się im dokładniej. Wyposażono je bowiem w funkcje, które mogą znacznie ułatwić proces robienia zakupów.

Przyciski w kasie samoobsługowej

Wiele osób może rezygować z korzystania z kas samoobsługowych podczas robienia większych zakupów. Może to wynikać m.in. z obaw o konieczność skanowania każdego produktu pojedynczo, np. kilku tych samych jogurtów. Biedronka (ale też inne sieci) rozwiązała ten problem, wprowadzając w kasach samoobsługowych przycisk pozwalający wprowadzenie liczby kupowanych produktów, jeśli są one takie same.

Korzystanie z tej nowej funkcji jest bardzo proste. Na dole ekranu, tuż pod przyciskiem do wyszukiwania artykułów po nazwie, znajduje się szereg mniejszych ikon, a na końcu tego szeregu znajduje się znak "+". Jest on oznaczony jako "Sprzedaż ilościowa". Wystarczy nacisnąć ten przycisk i wpisać, ile sztuk danego produktu kupujesz. Następnie zeskanuj jeden z kupowanych w większej liczbie artykułów, a resztę po prostu ustaw w wyznaczonym miejscu. Gotowe, po tym możesz przejść do skanowania kolejnych produktów.

Przyciski znajdujące się nad wagą i pod ekranem kasy samoobsługowej w Biedronce (Źródło: Biuro prasowe sieci Biedronka)

Inne funkcje kas samoobsługowych

Kolejna mało znana funkcja dotyczy natomiast kupowania produktów sprzedawanych na wagę (owoce, warzywa, pieczywo). Ta funkcjonalność pojawia się w kolejnych sklepach i polega na rozpoznawaniu przedmiotów, które układasz na wadze pod ekranem. Po ułożeniu produktów i wybraniu kategorii produktu w wyszukiwarce na ekranie, zobaczysz kilka propozycji, które wizualnie odpowiadają temu, co umieściłeś na wadze.

Kasy Biedronki generują te propozycje na podstawie wagi oraz koloru zakupów, które leżą na wadze. Dzięki temu nie musisz przeglądać całej listy owoców, aby znaleźć np. jabłka.

Warto również zwrócić uwagę na przyciski umieszczone pomiędzy wyświetlaczem kasy a wagą. Znajdziesz tam m.in. przycisk oznaczony ikoną cyfry 0 (zero) z dwoma strzałkami po bokach. Służy on do tarowania wagi. Kiedy więc kupujesz produkty na wagę i chcesz mieć pewność, że waga dokona prawidłowego pomiaru, użyj go.

Ponadto w kasie samoobsługowej Biedronki znalazły się przyciski do regulowania poziomu głośności nadawanych przez kasę (ikona z głośnikiem). Obok niego znajduje się przycisk przedstawiający trójkąt z wykrzynikiem. Używając go, wezwiesz obsługę sklepu, która pomoże ci rozwiązać wątpliwości podczas skanowania produktów.