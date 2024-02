Polski rejestr numerów PESEL zawiera informacje o blisko 400 tys. różnych nazwisk damskich i 380 tys. męskich. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak popularne jest twoje nazwisko i ile osób w Polsce nazywa się tak jak ty? Możesz to sprawdzić w internecie.

Myślałeś kiedyś nad tym, ile jest ludzi na świecie? Otóż liczba ta przekroczyła osiem miliardów i będzie stale rosnąć. W Polsce zaś mieszka ok. 37 mln osób. Każdego mieszkańca wyróżnia nazwisko - niekiedy jest ono bardziej popularne i powszechne, innym razem jest wyjątkowo rzadko spotykane. Ale tak na dobrą sprawę - czy wiesz, ile dokładnie ludzi w Polsce nosi to samo nazwisko co ty? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz na rządowej stronie.

Najpopularniejsze nazwiska w Polsce

Od wielu lat na czele listy najpopularniejszych nazwisk w Polsce znajduje się nazwisko Nowak, które nosi aż 200 216 osób. Co ciekawe, nazwisko to jest popularne nie tylko w Polsce, ale także w Czechach i Słowacji, choć tam zapisuje się je nieco inaczej - "Novák". Drugie miejsce na liście najpopularniejszych nazwisk w Polsce zajmuje nazwisko Kowalska/Kowalski, które nosi 135 441 osób. Nie jest rzadkością, że na jednej ulicy, a nawet w jednym bloku mieszkalnym, mieszka kilka osób o takim samym nazwisku. Kolejne miejsce na liście zajmuje nazwisko Wiśniewski/Wiśniewska, które nosi 108 326 osób.

Porównując te dane z tymi, które zostały opublikowane na stronie gov.pl rok temu, można zauważyć, że nie doszło do żadnych znaczących zmian w rankingu najpopularniejszych nazwisk. Jedyną różnicą jest stopniowo malejąca liczba osób noszących te najpopularniejsze nazwiska, co jest związane z malejącą populacją Polaków.

Ile osób w Polsce nosi twoje nazwisko?

Na stronie rządowej dane.gov.pl opublikowano nowe dane dotyczące nazwisk, które są aktualne na dzień 19 stycznia 2024 r. Zestawienia te zostały przygotowane na podstawie rejestru PESEL. W zestawieniu tym znalazło się prawie 380 tysięcy różnych nazwisk męskich oraz nieco ponad 400 tysięcy różnych nazwisk damskich.

Jeżeli jesteś ciekawy, jak popularne jest twoje nazwisko, możesz to łatwo sprawdzić. Wystarczy, że wpiszesz swoje nazwisko w okienko wyszukiwarki pod tym linkiem: