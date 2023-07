Codzienne korzystanie z telefonu można usprawnić na szereg różnych sposobów. Często jednak nie zdajemy sobie sprawy, że niektóre triki nie wymagają skomplikowanych ustawień. Jednym z nich jest ukryta funkcja spacji.

Jeśli często i dużo piszesz na smartfonie, z pewnością docenisz funkcjonalność spacji na klawiaturach ekranowych, o której istnieniu być może nie masz pojęcia. Bez obaw, nie ma znaczenia, czy korzystasz ze smartfona z Androidem, czy też iPhone’a opartego o system iOS. Funkcja ułatwiająca pisanie jest dostępna na obu tych platformach.

Spacja na klawiaturze smartfonów ma ukrytą funkcję

Piszesz wiadomość i zauważasz, że w poprzednim zdaniu zabrakło istotnego szczegółu? A może w tekst wkradła się niechciana literówka, która diametralnie zmienia sens całej wypowiedzi i koniecznie trzeba ją poprawić. W takich sytuacjach zwykle “tapujemy” w miejsce, w którym chcemy poprawić tekst i jeśli udało się trafić za pierwszym razem – wprowadzamy zmiany. Jest jednak prosty trik, dzięki któremu proces przenoszenia kursora w miejsce, gdzie niezbędne są poprawki, można usprawnić.

Poruszanie kursorem w smartfonie przy użyciu spacji

Wystarczy, że na klawiaturze ekranowej smartfona dotkniesz i przytrzymasz klawisz spacji. W tym momencie telefon pozwoli ci poruszać kursorem po całym obszarze wprowadzanego tekstu.

Funkcja przenoszenia kursora po przytrzymaniu spacji w telefonie

Bez znaczenia, czy tworzysz długą wiadomość, czy może chcesz przenieść kursor klawiatury w krótkim zdaniu – spacja pozwoli ci przenieść kursor we wskazane miejsce. Nie ma znaczenia, pod kontrolą którego systemu operacyjnego pracuje twój smartfon, kursor klawiatury można przemieszczać w boki (lewo i prawo) oraz w górę i w dół w obszarze treści w każdym telefonie

Pamiętaj jednak, że aby sprawnie poruszać się rzeczonym kursorem po wprowadzanej wiadomości, nie możesz oderwać palca od ekranu. Choć sam trik jest banalny w obsłudze, jego znajomość przydaje się, kiedy chcesz szybko poprawić treść, nad którą pracujesz. To jednocześnie o wiele dokładniejsze rozwiązanie od klikania w konkretny fragment wiadomości, bowiem ogranicza do minimum ryzyko, że nie trafisz w planowane miejsce. Jest też o wiele szybsze od usuwania części wiadomości, aby dotrzeć kursorem do konkretnej części treści.