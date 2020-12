Firma G.Skill do tej pory była kojarzona głównie z pamięciami RAM i urządzeniami peryferyjnymi. Producent postanowił jednak poszerzyć asortyment o… chłodzenia AiO – w jego ofercie pojawiły się trzy zestawy, które mają zainteresować entuzjastów.

Premiera chłodzeń G.Skill ENKI

Modele G.Skill ENKI zostały przystosowane do najnowszych procesorów Intel i AMD – mamy tutaj do czynienia z zestawem AiO, więc użytkownicy nie muszą się obawiać o rozszczelnienie układu.

Chłodzenia wykorzystują miedziany blok wodny. Nie jest to jednak zwykły blok – konstruktorzy zwiększyli gęstość finów i zastosowali lekko wypukłą podstawę, co powinno usprawnić przekazywanie ciepła z procesora do cieczy.

Lepsze odprowadzanie ciepła ma gwarantować też sama chłodnica. Zestawy wyposażono w aluminiowy radiator o dużej gęstości żeberek (w zależności od wersji ma ona rozmiar 240, 280 lub 360 mm), na którym zainstalowano wysokociśnieniowe wentylatory z łożyskami wodnymi.

Zestawy G.Skill ENKI wyróżniają się także efektownym podświetleniem blokopompki – producent zastosował 3-pinowe złącze, więc efektami świetlnymi można sterować z poziomu oprogramowania płyty głównej.

Kiedy chłodzenia G.Skill ENKI trafią do sprzedaży?

Chłodzenia G.Skill ENKI są dostępne w rozmiarze 240, 280 i 360 mm – docelowo mają one trafić na sklepowe półki w przyszłym roku. Producent udziela na sprzęt długiej, 5-letniej gwarancji.

Źródło: G.Skill

