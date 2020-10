Cooler Master MasterLiquid ML240L RGB to jedno z najpopularniejszych chłodzeń AiO z niższej półki. Producent przygotował jego ulepszoną wersję, która ma oferować jeszcze lepsze możliwości.

Chłodzenie MasterLiquid ML240L V2 RGB zapowiadaliśmy na początku roku. Wracamy jednak do tematu, bo właśnie trafiło ono do sprzedaży. Co warto wiedzieć o nowym modelu?

MasterLiquid ML240L V2 RGB – chłodzenie AiO w ulepszonej wersji

Model MasterLiquid ML240L V2 RGB doczekał się kilku istotnych zmian. Producent wprowadził nową, trzecią generację dwukomorowej pompy – zastosowano nowy silnik, zwiększono pojemność komory, a także zmieniono krzywiznę, długość i kształt łopatek. Zmiany mają przełożyć się nie tylko na większą efektywność, ale też cichszą pracę. Całości dopełnia wzmocniony system uszczelnień, który ma jeszcze lepiej zapobiegać ewentualnym wyciekom.

Nadal mamy do czynienia z chłodnicą w rozmiarze 240 mm, ale zestaw wykorzystuje nowe wentylatory - SickleFlow 120 RGB. Nowe modele wyróżniają się dobrą wydajnością i cichą pracą (maksymalnie 27 dB(A)). Producent poprawił też mocowanie.

Podobnie jak w poprzedniej wersji, wentylatory wyposażono w podświetlenie RGB LED – jest ono w pełni kompatybilne z systemami promowanymi przez popularnych producentów płyt głównych (ASUS Aura Sync, ASRock Polychrome Sync, Gigabyte RGB Fusion i MSI Mystic Light). Producent chwali się jednak, że w modelach SickleFlow kolory są żywsze, a sposób rozchodzenia się światła efektowniejszy.

Specyfikacja pozwala na montaż chłodzenia na wszystkich najpopularniejszych podstawkach pod procesory Intel i AMD. Bardzo dobrze wyglądają też zapewnienia odnośnie wydajności - producent twierdzi, że zestaw poradzi sobie z rozproszeniem nawet 200 W ciepła, więc sprawdzi się nawet z podkręconymi jednostkami.

Specyfikacja Cooler Master MasterLiquid ML240L V2 RGB

wymiary blokopompy: 79,9 x 76 x 47,1 mm

głośność pompy: <15 dB

wymiary chłodnicy: 277 x 119,6 x 27 mm

wentylatory: 2x SickleFlow 120 RGB

obroty wentylatorów: 650 - 1800 RPM

generowany hałas: 8 - 27 dB

wydajność wentylatora: 105 m 3 /h

/h kompatybilne podstawki: Intel LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156 AMD AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1

wydajność: do 200 W TDP

Dobra wydajność, cicha praca i efektowna stylistyka – wiele wskazuje, że zestaw MasterLiquid ML240L V2 RGB może znaleźć spore grono zainteresowanych. Nie bez znaczenia jest też atrakcyjna cena, bo producent życzy sobie około 339 złotych. W sprzedaży pojawi się też mniejszy model MasterLiquid ML120L V2 RGB (z jednym wentylatorem) za 289 złotych.

Źródło: Cooler Master

