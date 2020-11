Wystartował Gaming Tour – zapraszamy do miejsca, w którym znajdziesz wszystko na temat najnowszych gier, konsol nowej generacji oraz sprzętu gamingowego. Ta jesień będzie wyjątkowo gorąca!

Gaming Tour - tu gracze wypoczywają i dowiadują się o nowościach ze świata gier

Wprowadzone obostrzenia sprawiły, że nie bardzo jest się gdzie wybrać, więc automatycznie dom staje się najlepszym miejscem na rozrywkę. Byc może już to wiesz, a jeśli nie, to właśnie nadszedł najlepszy czas, by przekonać się, że aby odpocząć, a przy okazji dobrze się bawić, wcale nie trzeba wychodzić z mieszkania. W końcu od czego mamy gry!

Szukasz najnowszych informacji na ich temat, potrzebujesz pomocy przy wyborze sprzętu gamingowego, a może po prostu chcesz sprawdzić nasze ostatnie testy, recenzje i materiały wideo? Wszystko to znajdziesz w naszej specjalnej strefie Gaming Tour.

To najgorętsza jesień od lat

Na dworze może i nie jest zbyt ciepło, ale tegoroczna jesień jest naprawdę gorąca. Każdy gracz to wie – wszak premierę mają konsole nowej generacji – PlayStation 5 i Xbox Series X|S – a wraz z nimi na rynku debiutuje masa wyśmienitych produkcji. Jeśli chcesz trzymać rękę na pulsie, to w naszej strefie Gaming Tour znajdziesz kalendarz wydarzeń.

W tym kalendarzu oznaczyliśmy daty najważniejszych premier nadchodzących tygodni. Wcale nie ograniczamy się tam do świata konsol. (I, uwierz, jest tego od groma. A właściwie nie musisz wierzyć na słowo, możesz tam po prostu zerknąć).

Po co w ogóle powstała strefa Gaming Tour?

Być może zadajesz sobie właśnie takie pytanie. Czas więc na odpowiedź: strefa Gaming Tour powstała po to, żebyś miał wszystko, co napędza tej jesieni świat elektronicznej rozrywki, pod ręką – w jednym miejscu. Oprócz linków do naszych najważniejszych publikacji znajdziesz tu też porady dotyczące tego, jaki sprzęt wybrać – redaktorzy benchmark.pl podpowiadają, jakie laptopy, monitory i przeróżne akcesoria są w tym momencie najbardziej godne uwagi. Krótko mówiąc: mówimy co kupić, by później nie żałować, lecz cieszyć się grami w najlepszej jakości i w tak komfortowych warunkach, jak to tylko możliwe.

Już teraz zerknij do strefy Gaming Tour i trzymaj rękę na gamingowym pulsie – wraz z benchmark.pl!

Źródło: informacja własna