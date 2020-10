Czy jedna wypłata wystarczy, by kupić sobie laptopa do gier? Tak, o ile mówimy o średniej krajowej. Wybraliśmy dla ciebie kilka propozycji w takiej właśnie cenie i wierzymy, że znajdziesz wśród nich coś dla siebie.

Gamingowy laptop za mniej niż 4000 złotych. Na co możesz liczyć?

Jeżeli zarabiasz średnią krajową, to co miesiąc na twoje konto wpływa około 3800 złotych. Mając do dyspozycji niecałe cztery tysiące, najlepszy wybór, jakiego możesz dokonać, to gamingowy laptop z grafiką GeForce GTX 1650 lub przy odrobinie szczęścia: GTX 1650 Ti. Do tego możesz liczyć na co najmniej 8 GB RAM-u i SSD o pojemności 512 GB, a sercem takiego komputera niechybnie będzie Intel Core i5 lub AMD Ryzen 5/7.

Przyjrzeliśmy się modelom dostępnym na rynku i do takich właśnie wniosków doszliśmy. Udało nam się także wybrać pięć laptopów, na które zdecydowanie warto wydać wspomnianą jedną wypłatę. Co więc masz do wyboru?

Jakiego laptopa do gier możesz mieć za średnią krajową?

Ano na przykład laptopa HP Pavilion Gaming 15-ec0042nw. Na jego pokładzie znajduje się procesor AMD Ryzen 5 3550H, któremu towarzyszy 8 GB pamięci i karta graficzna GeForce GTX 1650. Taki zestaw to gwarancja wysokiej wydajności i nawet nowsze tytuły powinny zadziałać bez większych problemów. Nie powinno też zabraknąć na nie miejsca, bo magazynem danych jest 512-gigabajtowy SSD.

Nie da się też zaprzeczyć, że ten „hapek” przykuwa wzrok swoją nieco agresywną stylistyką, ze smukłą ramką wokół ekranu, dużym touchpadem i podświetlaną klawiaturą. Ta ostatnia przyda ci się szczególnie wtedy, gdy lubisz pograć sobie także wtedy, gdy wszyscy inni już śpią.

Lenovo Legion Y540-15IRH-PG0 jest dostępny w podobnej cenie, ma bardzo podobną specyfikację, ale są dwie spore różnice pomiędzy nim a modelem powyżej. Pierwszą (mniej istotną) jest zdecydowanie bardziej stonowany, klasyczny wygląd. Druga (nie bez znaczenia) to serce, którym jest w tym przypadku procesor Intel Core i5-9300HF. Wypada też wspomnieć o nieco szybszej pamięci RAM – wciąż jest jej 8 GB, ale taktowanie wynosi 2666 MHz (a nie 2400 – jak w HP).

Laptop Lenovo jest też nieco lżejszy, a reszta poza tym jest właściwie taka sama. Decyzja zależy więc tak naprawdę od tego, którą markę bardziej lubisz – jedna i druga ma swoje grono fanów i obie zresztą mają też argumenty, by ich mieć.

A to już bez wątpienia jedna z najlepszych konfiguracji, jakie możesz znaleźć na tej półce cenowej. Oto przed tobą ASUS TUF Gaming FX505DT-HN503, który potrafi zaskoczyć. Czym? Zacznijmy więc wyliczankę. Po pierwsze: obecnością znacznie wydajniejszego procesora AMD Ryzen 7 3750H. Po drugie: nie 8, a 16 GB RAM-u na pokładzie. I wreszcie po trzecie: wyśmienitym, matowym wyświetlaczem IPS o częstotliwości odświeżania 144 Hz.

Pomimo tych atutów laptop ASUSa zachowuje plusy konkurentów: ma więc SSD o pojemności 512 GB, ma kartę graficzną GeForce GTX 1650 i ma też podświetlaną klawiaturę ułatwiającą rozgrywkę po zmroku. Nie ma co zaprzeczać – to bardzo interesująca propozycja.

Na koniec mamy dla ciebie dwa laptopy z GTX 1650 Ti. Ten wydajniejszy układ graficzny Nvidii ma na swoim pokładzie między innymi Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05. Na tym jego lista plusów się nie kończy, bo możesz też liczyć na 8 GB pamięci RAM o taktowaniu aż 2933 MHz oraz procesor Intel Core i5 10. generacji, a konkretnie w środku siedzi model 10300H.

Jakim kosztem to wszystko? Właściwie tylko jednym – zintegrowany nośnik SSD ma nie 512, lecz jedynie 256 GB. Biorąc pod uwagę rozmiary współczesnych gier, może się to okazać trochę za mało, ale coś za coś. W razie czego zawsze można podłączyć dysk zewnętrzny – porty USB 3.1 powinny zapewnić odpowiednio szybki transfer danych.

Ciekawą alternatywą dla modelu powyżej jest Acer Nitro 5 AN515-44-R94X. To laptop z grafiką GTX 1650 Ti, 8 GB pamięci RAM, SSD o pojemności 512 GB oraz 6-rdzeniowym procesorem AMD Ryzen 5 4600H. Nie ma co – taka konfiguracja zdecydowanie może się podobać, szczególnie gdy wspomni się jeszcze o matowym wyświetlaczu IPS z odświeżaniem 144 Hz.

Efektowne podświetlenie klawiatury, efektywne chłodzenie podzespołów oraz (łącząca go z wspomnianym wcześniej Lenovo) szybka łączność Wi-Fi 6 to kolejne punkty na liście atutów tego modelu.

Mamy nadzieję, że udało ci się znaleźć wśród tych laptopów idealny model dla siebie. Na koniec chcemy tylko zwrócić uwagę, że żaden z modeli w tym zestawieniu nie ma zainstalowanego systemu operacyjnego. W przypadku gamingowych komputerów przenośnych jest to jednak właściwie standard.

