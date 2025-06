Papież Leon XIV ostrzega przed AI. To priorytet pontyfikatu

Papież Leon XIV ogłosił, że zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją staną się jednym z kluczowych priorytetów jego pontyfikatu. Podkreślił, że rozwój tej technologii rodzi wyzwania dla godności osoby ludzkiej, sprawiedliwości społecznej i świata pracy.

Jak opisuje The Wall Street Journal, papież Leon XIV ujawnił, że wybrał swoje imię papieskie w nawiązaniu do rewolucji technologicznej. Wyjaśnił, że jego imiennik, Leon XIII, stanął w obronie praw robotników fabrycznych w okresie tzw. "pozłacanego wieku", kiedy to przemysłowi baronowie-rozbójnicy przewodzili gwałtownym przemianom gospodarczym i pogłębiającym się nierównościom społecznym.

Papież Leon XIV ostrzega przed sztuczną inteligencją

Nowy papież przedstawił również główne priorytety swojego pontyfikatu. Jednym z nich ma być rozwój sztucznej inteligencji, która — jak ostrzegł — może stanowić potencjalne zagrożenie dla ludzkości. Wskazał na ryzyko związane z naruszaniem godności człowieka, pogłębianiem nierówności społecznych, eliminacją miejsc pracy, a także wzrostem kontroli nad jednostkami poprzez algorytmy i systemy nadzoru.

„Kościół oferuje dziś bogactwo nauk społecznych, aby odpowiedzieć na kolejną rewolucję przemysłową i innowacje w dziedzinie sztucznej inteligencji, które stanowią wyzwanie dla godności człowieka, sprawiedliwości i pracy” – powiedział Leon XIV podczas wystąpienia przed Kolegium Kardynalskim.

Palący problem rozwoju sztucznej inteligencji

Regulacja i etyka sztucznej inteligencji stają się coraz pilniejszą kwestią w debacie publicznej, technologicznej i etycznej. W obliczu szybkiego rozwoju AI, eksperci ostrzegają, że bez jasnych ram prawnych i moralnych, technologia ta może pogłębiać nierówności, naruszać prywatność i zagrażać podstawowym wartościom ludzkim.

O potrzebie regulacji mówiło już wielu liderów i instytucji. Papież Franciszek w 2020 roku apelował o etyczny rozwój sztucznej inteligencji, a ONZ oraz Unia Europejska podjęły prace nad globalnymi standardami etycznymi. Sam Altman, szef OpenAI, postulował stworzenie międzynarodowego organu nadzorującego rozwój sztucznej inteligencji na wzór Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

Do grona najbardziej wpływowych głosów należy również Yoshua Bengio, laureat Nagrody Turinga i jeden z pionierów deep learningu. Bengio od lat apeluje o ostrożność i odpowiedzialność w projektowaniu systemów AI, podkreślając konieczność łączenia innowacji z troską o dobro wspólne i bezpieczeństwo społeczne.

foto na wejście: Alberto Pizzoli/AFP via Getty Images