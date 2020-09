Garmin Instinct to solidny smartwatch dla aktywnych osób, które lubią biegać, pływać, trenować siłowo lub wydolnościowo, jeździć na rowerze lub nartach, skakać ze spadochronem czy uprawiać wspinaczkę.

Garmin Instinct to zegarek na wyprawy

Są smartwatche dla aktywnych, są zegarki sportowe i są też wreszcie gadżety dla wyczynowców. I właśnie tę ostatnią kategorię reprezentuje Garmin Instinct. To kawał solidnego zegarka, który możesz zabrać ze sobą w każdą podróż. Wstrząsy, woda czy inne niedogodności to dla niego normalka, a sama konstrukcja jest wzmocniona włóknami i spełnia wojskowe standardy, co mówi chyba samo za siebie.

Możesz liczyć na niego w każdych warunkach. Ekran jest nie tylko odporny na zarysowania, ale też czytelny w pełnym słońcu. Na nim wyświetlane są wszystkie kluczowe informacje, jakich możesz potrzebować: nawigacja GPS, wskazania wysokościomierza, barometru i kompasu, aktualny puls i poziom stresu oraz szczegóły na temat prowadzonego treningu. Dużym plusem jest też długi czas pracy: do 16 godzin w trybie GPS, do 40 godzin w trybie UltraTrac i nawet do 14 dni w trybie zegarka.

Bądź na bieżąco. Zawsze i wszędzie

Równocześnie Garmin Instinct spełnia swoje zadanie jako smartwatch. Wyświetla powiadomienia ze smartfona – o e-mailach czy SMS-ach, a nawet pozwala na nie odpowiadać bez konieczności wyjmowania telefonu z kieszeni. Oferuje też takie funkcje jak budzik, minutnik, stoper, monitorowanie snu, kalendarz, pogoda czy sterowanie odtwarzaczem muzycznym.

Słońce jest twoim sprzymierzeńcem

Niedawno zadebiutowała także specjalna wersja zegarka: Garmin Instinct Solar, który pozwala wykorzystać słońce jako dodatkowe źródło energii. Dzięki niemu czas pracy jest w stanie dojść nawet do 38 godzin w trybie GPS lub do 54 dni w trybie zegarka. Producent wzbogacił go także o pulsoksymetr, mierzący poziom saturacji krwi, co pozwala jeszcze dokładniej analizować swoje treningi.

Solarny wariant zegarka występuje w trzech wersjach. Oprócz standardowej mamy jeszcze Tactical Edition oraz Surf Edition. Ta pierwsza jest kierowana do specjalistów, oferując im możliwość pracy z noktowizorem czy w trybie ukrytym. Druga zaś powstała z myślą o miłośnikach surfingu, którym dostarcza informacje na temat pływów i fal.

Zegarki z rodziny Garmin Instinct możesz kupić w sklepie internetowym NEO24.PL. Do wyboru masz:

Garmin Instinct w 5 wersjach kolorystycznych: od 1029 złotych,

Garmin Instinct Solar w 5 wersjach kolorystycznych: od 1718 złotych,

Garmin Instinct Solar Tactical / Surf Edition w 6 wersjach kolorystycznych: od 2038 złotych

Artykuł powstał we współpracy z NEO24.PL.