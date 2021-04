Garmin Venu 2 to spory krok naprzód względem pierwszej generacji. Wraz z nim na rynku debiutuje mniejszy wariant: Garmin Venu 2S.

Garmin Venu 2 działa dłużej i lepiej

Jedną z niewielu wad pierwszej generacji był czas pracy. Producent go wyeliminował i teraz Garmin Venu 2 działa nawet 11 dni w trybie smartwatcha (a model z dopiskiem „S” o jeden dzień krócej). Dodatkowo jeden i drugi smartwatch oferuje szybkie ładowanie akumulatora, dzięki któremu wystarczy podłączyć go do gniazdka na 10 minut, by uzyskać kolejny dzień użytkowania.

Oczywiście są też nowości. Ich listę otwiera precyzyjny algorytm szacujący wiek sprawnościowy, a dalej mamy: ocenę i analizę snu (Firstbeat Analytics), rejestrowanie i udostępnianie najważniejszych parametrów zdrowotnych (Health Snapshot), rozbudowany profil treningu biegowego (z grafiką mapy mięśni) oraz zaawansowane funkcje związane z treningami HIIT.

Wszystko dla aktywności (i nie tylko)

Garmin Venu 2 to także pomiar tętna i natlenienia krwi, śledzenie oddechu i nawodnienia oraz monitorowanie energii i stresu. To również 25 aplikacji sportowych, 75 animacji treningowych i 1400 ćwiczeń, z których można ułożyć własny plan. A że do ćwiczeń najlepsza jest muzyka, nie zabrakło też odtwarzacza i pamięci (na 650 utworów). Na co dzień przydadzą się też powiadomienia, przypomnienia i funkcja płatności zbliżeniowych (Garmin Pay).

Garmin Venu 2 ma kopertę o średnicy 45 mm i 22-milimetrowy pasek, a Venu 2S – kopertę o średnicy 40 mm i 18-milimetrowy pasek. W obu przypadkach treści wyświetlane są na dotykowym ekranie AMOLED pokrytym szkłem Gorilla Glass 3.

Ile kosztuje Garmin Venu 2?

Jeśli podoba ci się to wszystko, to możesz już zamówić swój egzemplarz. Cena wynosi 399,99 euro, a więc jest odrobinę wyższa niż w przypadku pierwszej generacji. Garmin Venu 2 broni się jednak specyfikacją, a wkrótce (mamy nadzieję) przekonamy się też, jak wypada w praktyce.

Źródło: Garmin

