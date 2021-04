TicWatch GTH to smartwatch z termometrem. I to bardzo dokładnym termometrem. A także pulsometrem i pulsoksymetrem. Czego chcieć więcej?

TicWatch GTH to sportowy smartwatch z termometrem

TicWatch GTH pozwoli ci zadbać o swoje zdrowie i przez 24 godziny na dobę mieć pod kontrolą kluczowe parametry. Mierzy puls – ale to standard. Monitoruje też poziom natlenienia krwi, ale to też coraz częściej spotykana funkcja. Tym natomiast, czego nie znajdziesz u konkurencji, jest pomiar temperatury. Tak, to smartwatch z termometrem i to wykrywającym zmiany ciepłoty ciała nawet tak małe, jak 0,1 stopnia Celsjusza. Co więcej – wynik podaje po upływie zaledwie 5 sekund. A oprócz pomiaru na żądanie, co jakiś czas sprawdza też temperaturę samodzielnie i gdy coś jest nie tak, od razu daje znać.

14 trybów sportowych i inne funkcje dla aktywnych

Oczywiście na tym jego funkcjonalność się nie kończy. TicWatch GTH zlicza także spalone kalorie, postawione kroki i przebyte kilometry. Jest też w stanie kompleksowo monitorować aktywność w 14 trybach sportowych: od chodzenia, biegania i jazdy na rowerze, przez piłkę nożną i koszykówkę oraz jogę i ćwiczenia gimnastyczne, po pływanie na basenie (w tym miejscu wspomnijmy, że smartwatch jest wodoszczelny w klasie 5ATM). Dopełnieniem całości są funkcje monitorowania snu, treningu oddechowego i przypominania o ruchu, gdy zbyt długo siedzimy w miejscu.

Ile zapłacimy za smartwatcha TicWatch GTH?

Po naładowaniu do pełna zegarek powinien wytrzymać jakiś tydzień. Po tym czasie wystarczy go podłączyć do ładowania na około dwie godziny, by ponownie uzupełnić energię do 100%. Dodajmy jeszcze, że do połączenia z telefonem wykorzystuje technologię Bluetooth 5.0, a wszelkie informacje wyświetla na prostokątnym wyświetlaczu o przekątnej 1,55 cala i rozdzielczości 360 x 320 pikseli, który został przykryty szkłem 2,5D z powłoką „antyodciskową”. Za wszystko to Chińczycy płacą 299 juanów, co oznacza, że my powinniśmy się nastawić na jakieś 300 złotych. Globalna premiera jeszcze w tym miesiącu

