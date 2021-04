Jakość wykonania na poziomie G-Shocka i funkcjonalność zapewniana przez Wear OS. Smartwatch Casio G-Squad Pro GSW-H1000 ma potencjał, by wskoczyć na szczyt listy marzeń niejednego z nas.

Smartwatch Casio G-Squad Pro GSW-H1000 to pierwszy G-Shock z Wear OS

Jak na G-Shocka przystało zegarek wygląda solidnie i taki też jest. Ma tytanowe plecki i gumowane boki, a cała konstrukcja jest wstrząso- i wodoodporna (możesz go zanurzyć nawet na 200 metrów). W środku znalazło się miejsce dla optycznego pulsometru, barometru, czujnika wysokości, GPS-a i kompasu. Casio GSW-H1000 może dzięki temu pomagać podczas treningów na świeżym powietrzu i w pomieszczeniach: obsługuje kilkadziesiąt form aktywności (zarówno rozmaitych dyscyplin sportowych, jak opcji treningowych).

Siła dwóch wyświetlaczy

Przede wszystkim jednak zwróć uwagę na to, że Casio GSW-H1000 ma podwójny wyświetlacz LCD. Jedną warstwę stanowi energooszczędny, monochromatyczny panel, na którym wyświetlane są tylko kluczowe informacje (takie jak aktualna godzina, stan naładowania akumulatora czy liczba postawionych kroków), drugą zaś – kolorowy ekran przeznaczony do przedstawiania map, powiadomień z telefonu czy szczegółowych danych na temat aktywności.

Takie rozwiązanie pozwala wydłużyć czas działania bez ograniczania funkcjonalności. Niestety przy korzystaniu z tego kolorowego wyświetlacza nie ma co liczyć na więcej niż 1,5 dnia pracy – czas ten wydłuża się do miesiąca w trybie zegarka. Nie po to jednak wydaje się 700 dolarów na smartwatcha z Wear OS, by nie korzystać z funkcji dodatkowych. Dodajmy przy okazji, że jest to pierwszy G-Shock z Wear OS, ale nie pierwszy smartwatch Casio z tym systemem. To miano przysługuje modelom z outdoorowej serii Pro Trek Smart.

Smartwatch Casio G-Shock jest już tuż za rogiem

Premiera smartwatcha, który łączy się z twoim telefonem przez Bluetooth i z Internetem przez WiFi, planowana jest na tegoroczny maj. Jacyś chętni?

Źródło: Casio, Engadget

Czytaj dalej o sportowych smartwatchach: