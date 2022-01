Zegarki z pulsoksymetrem stały się ostatnio zdecydowanie częściej poszukiwanymi gadżetami. Dlaczego? Mierzą nasycenie krwi tlenem. Na co pozwalają i jaki model warto kupić?

Smartwatche z pulsoksymetrem notują duży wzrost zainteresowania

Pulsoksymetr zaczął pojawiać się w zegarkach już jakiś czas temu, zarówno w zegarkach sportowych jak i smartwatchach. O ile jednak wiele osób zwracało uwagę na pulsometr, w przypadku pulsoksymetru często kończyło się na gimnastyce języka i ewentualnym pobieżnym sprawdzeniu o czym w ogóle mowa. Wyjaśnijmy to nieco dokładniej.

Co to jest pulsoksymetr? Pulsoksymetr to urządzenie elektroniczne, które służy do nieinwazyjnego pomiaru saturacji (nasycenia tlenem) krwi oraz tętna. Jego działanie opiera się na wykorzystaniu promieniowania o dwóch różnych długościach fali - czerwonego i podczerwonego. Mierzony sygnał obejmuje dwie składowe - stałą i zmienną, która opisuje absorbancję pulsującej krwi tętniczej. Wedle wytycznych prawidłowa saturacja mieści się w przedziale od 95 do 99 procent. Oznacza jest skrótem SpO2, np. SpO2 98%.

Pulsoksymetr w pandemii

W sprzedaży dostępne są są pulsoksymetry stacjonarne oraz mniejsze, napalcowe. I to właśnie te ostatnie, przystępne cenowo bo dostępne od nawet kilkudziesięciu do kilkuset złotych, są obecnie rozchwytywane. Sprzedawcy i producenci mówią wprost, iż nigdy nie mieli do czynienia z tak dużym zainteresowaniem ze strony klientów, niektórzy zdradzają, iż zwłaszcza na początku pandemii wzrosło ono nawet kilkukrotnie. Nie jest zaskoczeniem, że jednocześnie w górę poszły też ceny.

Co spowodowało taką sytuację? Pulsoksymetr jest wykorzystywany między innymi przy chorobach układu oddechowego. Tu pojawia się wątek trwającej i już nawet nie przedłużającej się, ale znowu przybierającej na sile pandemii oraz fakt, iż pulsoksymetry zostały zarekomendowane osobom z łagodnym przebiegiem COVID-19 do monitorowania stanu zdrowia. Koniec końców przekłada się to również na poszukiwania urządzeń, które posiadają pulsoksymetr jako jedną ze swoich licznych funkcji. I te interesują nas zdecydowanie bardziej.

Jaki zegarek z pulsoksymetrem kupić?

Mowa bowiem o tych gadżetach, z którymi obcujemy na co dzień - opaskach sportowych, zegarkach sportowych i smartwatchach. Przybywa modeli, które są wyposażone właśnie w pulsoksymetr. Co istotne, wcale nie jest to coś, co zostało zarezerwowane jedynie dla topowych modeli.

Amazfit GTS 2E Ocena benchmark.pl









4/5 Smartwatch z pulsoksymetrem do 500 złotych? Żaden problem. Amazfit GTS 2E to bardzo ciekawa propozycja w tym budżecie (w promocjach można zgarnąć go za około 350 złotych) i to nie tylko z racji posiadania omawianej tu funkcjonalności. Ma spory wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,65 cala i naprawdę dobrej szczegółowości. Współpracuje z systemami Apple iOS i Google Android, ale na prezentowaniu godziny i powiadomień ze smartfona jego możliwości się nie kończą. Pozwala też chociażby na sterowanie odtwarzaczem muzyki no i oczywiście ma sporo opcji dla aktywnych. Co konkretnie? Poza takimi standardowymi funkcjami jak krokomierz czy licznik kalorii także aż 90 różnych trybów treningowych (z czego 6 jest rozpoznawanych automatycznie) i pulsometr, a nawet GPS. Na jakość wykonania również narzekać nie można, koperta została zrobiona z aluminium, a całość jest wodoszczelna do 50 metrów. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,65 cale/cali

Bateria (pojemność) 246 mAh

Huawei Watch GT 2e Ocena benchmark.pl









4,3/5 Również Huawei Watch GT 2e jest przystępny cenowo. Wprawdzie doczekał się już następcy, ale nadal warto go kupić. Nie tylko z racji ceny, nieprzypadkowo zebrał dobre recenzje, zresztą również w naszych testach wypadł pozytywnie. Ramkę wykonaną ze stali nierdzewnej połączono tutaj z 1,39-calowym ekranem AMOLED. Jest okrągły, w związku z czym całość wizualnie mocno odbiega od Amazfit GTS 2E. I tu można jednak spodziewać się wodoszczelności zgodnej z normą 5ATM. Również funkcjonalność Huawei Watch GT 2e przy tej cenie nie budzi większych zastrzeżeń. Poza prezentowaniem powiadomień z iOS czy Android, urządzenie jest w stanie zdalnie wykonać zdjęcie, monitorować aktywność ze 100 różnych dyscyplin (w tym 15 szczegółowo, w czasie rzeczywistym), oferuje kilka planów treningowych, ma wbudowany GPS i solidną baterię na maksymalnie nawet 14 dni pracy (zależnie od trybu pracy). Może kontrolować jakość snu, poziom stresu, ma też pulsometr i omawiany tu pulsoksymetr. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,39 cale/cali

Pamięć masowa 4 GB

Bateria (pojemność) 455 mAh

Waga 43 g Zobacz recenzję

Garmin Vivoactive 4 Ocena benchmark.pl









4,5/5 Produkty Garmin mają nie byle jaką opinię, również w przypadku Garmin Vivoactive 4 użytkownicy otrzymują naprawdę wiele. To bardzo dobrze wykonany zegarek sportowy, chociaż sam producent przedstawia go mianem smartwatcha GPS przygotowanego dla osób aktywnych. Obydwa określenia wydają się jak najbardziej trafne, bo zakładając go na nadgarstek otrzymuje się dostęp do mnóstwa funkcji. Niektóre z nich cechują zegarek sportowy (rozbudowane śledzenie treningów i preinstalowane profile aktywności, kompas, GPS, monitor nawodnienia organizmu czy pomiar dystansu), a inne smartwatcha (powiadomienia, płatności Garmin Pay czy sterowanie muzyką z telefonu). To oczywiście nie wszystko, Garmin Vivoactive 4 został wyposażony również w pulsometr ze strefami tętna, pulsoksymetr, a nawet opcje monitorowania nawodnienia, oddechu i cyklu menstruacyjnego. Oczywiście jest wodoszczelny (5ATM), a ekran porywa tu szkło Corning Gorilla Glass 3. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,3 cale/cali

Waga 50.5 g

Samsung Galaxy Watch4 Classic Ocena benchmark.pl









4/5 Samsung Galaxy Watch4 Classic to najnowszy z przedstawicieli jednej z popularniejszych serii smartwatchy, także w Polsce. Wynika to nie tylko ze znajomości samego producenta, to naprawdę dobre urządzenia. Samsung Galaxy Watch4 Classic kusi między innymi z racji bardzo praktycznego obrotowego pierścienia znacząco ułatwiającego obsługę i nawigowanie po interfejsie Wear OS. Jednocześnie ma bardzo dobry ekran Super AMOLED pokryty szkłem Corning Gorilla Glass DX+ i zapewnia bardzo szeroką funkcjonalność. Obsługuje łączność Bluetooth, WiFi i NFC, a w dodatkowym wariancie także LTE, ma pulsometr, pulsoksymetr, a nawet funkcję pomiaru EKG. Chociaż stylistyka określana jest mianem eleganckiej, to nie zabrakło sportowego zacięcia. Można liczyć na wodoodporność do 50 metrów (5ATM), a także wiele opcji wykraczających dalece poza podstawowe, takie jak prezentowanie godziny czy wyświetlanie powiadomień. Samsung Galaxy Watch4 Classic oferuje ponad 90 programów ćwiczeń i motywacyjne wyzwania grupowe, ma wbudowany GPS i jest w stanie dokonań analizy składu ciała (BIA). Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,2 cale/cali

Bateria (pojemność) 247 mAh

Waga 46.5 g

Garmin Fenix 7 Ocena benchmark.pl









4,5/5 Na koniec najwięcej kosztująca propozycja z tego zestawienia, a zarazem rynkowa nowość. Garmin Fenix 7 to jeden z droższych zegarków sportowych (chociaż są takie, które kosztują jeszcze więcej), sprawdzi się na nadgarstkach nie tylko okazjonalnych biegaczy, ale też osób faktycznie preferujących sportowy tryb życia. Producent zastosował tu 1,3-calowy ekran dotykowy (nie zrezygnował jednak z przycisków), ramkę ze stali nierdzewnej, a całość zabezpieczył nie tylko przed wodą (10 ATM), ale również przed skrajnymi temperaturami i wstrząsami. Jest w stanie prezentować powiadomienia z telefonu i obsługuje płatności Garmin Pay, ale to tutaj raczej tylko dodatki do mnóstwa opcji związanych z aktywnością fizyczną. I nie chodzi tylko o licznik kalorii, pomiar tętna czy pulsoksymetr, chociaż pewnie niektórym się przydadzą. Garmin Fenix 7 ma wbudowane profile aktywności dotyczące różnych sportów, GPS, a nawet takie narzędzia jak ClimbPro i Body Battery. Posiada czujniki ABC (wysokościomierz, barometr i 3-osiowy elektroniczny kompas), może prezentować rozbudowane statystki i dane obejmujące np. pułap tlenowy i nawodnienie organizmu, a także sugestie dotyczące treningów. Ma też wbudowane mapy SkiView, Topoactive, a nawet pól golfowych. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,3 cale/cali

Waga 79 g

Pomiar SpO2 z zegarka - wskazówka, a nie diagnoza

Pojawiają się oczywiście pytania, jak wygląda dokładność pomiarów przeprowadzanych przez takie akcesoria? Towarzyszące im wątpliwości nie znikają jednak także przy sięganiu po najtańszy napalcowy pulsoksymetr za kilkadziesiąt złotych. Pamiętajcie, że pomiary należy traktować tu jako wskazówkę, a ewentualne wykryte nieprawidłowości skonsultować z lekarzem, który może zlecić dokładniejsze badania i wydać diagnozę.

Korzystaliście kiedykolwiek z pulsoksymetru? Jeśli tak, to z jakiego?