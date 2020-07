Wyścigi DTM nie cieszą się w Polsce szczególnie dużym zainteresowaniem. W tym roku jednak może się to zmienić, bo w sezonie 2020 do stawki dołącza Robert Kubica. Podpowiadamy, gdzie będzie można oglądać te zmagania – w telewizji i w Internecie.

Startuje DTM 2020. Transmisje obejrzymy w telewizji i Internecie

Fani Roberta Kubicy długo czekali na potwierdzenie tych informacji: po (nie ze swojej winy) koszmarnym sezonie w F1, Polak nadal będzie aktywnie ścigał się, tyle tylko, że w DTM. Siedząc za kierownicą samochodu BMW będzie reprezentować zespół ORLEN Team ART. Jego zmagania będzie można oglądać w telewizji i w Internecie.

DTM to jedna z najbardziej prestiżowych serii wyścigowych z tak zwanymi samochodami turystycznymi (czyli bazującymi na standardowej konstrukcji), porównywana nawet do Formuły 1 i dzieląca z Królową Sportów Motorowych kilka torów. Krakowianin nie jest zresztą pierwszym kierowcą, który z F1 przeszedł do Deutsche Tourenwagen Masters – Ralf Schumacher, David Coulthard czy Mika Hakkinen to niektórzy z tych, którzy zrobili to wcześniej.

Nie o tym jednak jest ten news, więc zostawmy już wstęp za sobą i przejdźmy do odpowiedzi na kluczowe pytanie, a więc...

Gdzie oglądać DTM w Internecie i telewizji? Wyścigi na żywo

W Polsce prawa do emisji zmagań z sezonu 2020 wykupiła stacja Eleven Sports. To dobra wiadomość dla miłośników sportów motorowych – nie tylko dlatego, że możemy liczyć na polski komentarz, ale też ze względu na to, że jeśli oglądamy inne serie, to możliwe, że za dostęp do transmisji nic dodatkowo nie będziemy musieli płacić.

NA TO CZEKAŁO WIELU Z WAS! MAMY PRAWA DO SERII DTM Z ROBERTEM KUBICĄ!



Pokażemy jedną z najbardziej prestiżowych serii wyścigowych na świecie, w której udział weźmie Robert #Kubica jako kierowca ORLEN Team ART! Sezon rusza 10 lipca. pic.twitter.com/06p267cXdq — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) March 31, 2020

Jeżeli jednak nie macie wykupionego dostępu, to… Kanały Eleven Sports są dostępne w ofertach wielu operatorów telewizji satelitarnej i kablowej. Przeważnie jako opcja dodatkowa dla fanów sportu. Można też osobno kupić pakiet 4 kanałów Eleven Sports. Kosztuje on:

15,90 zł miesięcznie,

89,90 zł za pół roku

lub 159 zł za rok.

Wykupienie takiego pakietu pozwala cieszyć się dostępem do nich na komputerze, tablecie i smartfonie. Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie na oficjalnej stronie stacji.

W poprzednich latach treningi, kwalifikacje i wyścigi DTM można było oglądać na YouTube, ale nie wiemy na razie czy taka sama możliwość pojawi się w tym roku. Nawet jeżeli tak się stanie, to niewykluczone, ze dostęp z Polski będzie zablokowany.

Nadchodzące wyścigi DTM – oto kalendarz sezonu 2020

Początkowo mistrzostwa miały rozpocząć się w kwietniu, a kierowcy podczas 10 weekendów mieli zawitać do 7 krajów. Sytuacja na świecie sprawiła jednak, że zarówno daty, jak i lokalizacje wyścigów uległy zmianie.

Ostatecznie sezon 2020 w DTM zainaugurują sierpniowe zmagania w Belgii, a w kolejnych miesiącach odbędą się rundy także w Niemczech i Holandii. Wielki finał został zaplanowany na listopad, kiedy to zawodnicy będą ścigać się na Hockenheimringu.

Tak prezentuje się pełen kalendarz:

Wyścigi na torze Spa-Francorchamps (Belgia) – 1-2 sierpnia 2020

(Belgia) – Wyścigi na torze Lausitzring (Niemcy) – 14-16 sierpnia 2020

(Niemcy) – Wyścigi na torze Lausitzring (Niemcy) – 21-23 sierpnia 2020

(Niemcy) – Wyścigi na torze Assen (Holandia) – 4-6 września 2020

(Holandia) – Wyścigi na torze Nurburgring GP (Niemcy) – 11-13 września 2020

(Niemcy) – Wyścigi na torze Nurburgring Sprint (Niemcy) – 18-20 września 2020

(Niemcy) – Wyścigi na torze Zolder (Belgia) – 9-11 października 2020

(Belgia) – Wyścigi na torze Zolder (Belgia) – 16-18 października 2020

(Belgia) – Wyścigi na torze Hockenheimring (Niemcy) – 6-8 listopada 2020

Jakie są zasady DTM? Na czym polega ta seria?

Na koniec wyjaśnijmy pokrótce, czym w ogóle jest DTM. Otóż jest to jedna z najbardziej prestiżowych serii wyścigowych, w której kierowcy rywalizują za kierownicami (bardziej konwencjonalnych) samochodów z zamkniętym dachem. Format weekendu jest następujący: w piątek odbywają się dwa 45-minutowe treningi, w sobotę rano 20-minutowe kwalifikacje (bez podziału na sesje), a wieczorem – wyścig, trwający 55 minut + 1 okrążenie, natomiast w niedzielę – drugi wyścig o takiej samej długości. Punkty przyznawane są tak samo jako w F1, ale nagradzana jest także najlepsza trójka w kwalifikacjach (w systemie: 3-2-1 pkt).

Źródło: DTM, Motorsport, informacja własna

