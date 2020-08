Nie wiesz, gdzie oglądać Ligę Mistrzów 2019/20 w Internecie? A może liczysz na transmisję w telewizji? Podpowiadamy, dokąd musisz się udać, by nie ominął cię żaden z meczów aż do wielkiego finału Ligi Mistrzów w Lizbonie.

Liga Mistrzów 2019/20 powraca po przerwie wymuszonej przez sytuację na świecie! Już 7 sierpnia 2020 roku wznowione zostaną najważniejsze klubowe rozgrywki piłkarskie i na dobry początek odbędą się zaległe mecze rewanżowe 1/8 finału. Potem czekają nas ćwierćfinały, półfinały i wielki finał w Lizbonie. Najwyższy czas zatem odpowiednio się przygotować i zapewnić sobie dostęp do wszystkich transmisji, by nic nas nie ominęło. Podpowiadamy, jakie są opcje – zarówno w telewizji, jak i w Internecie.

Liga Mistrzów - gdzie oglądać mecze?

Mecze Ligi Mistrzów będzie można oglądać standardowo: na telewizorze, ale też na komputerze czy smartfonie. I to nawet pomimo tego, że lista kanałów i usług pozwalających na cieszenie się rozgrywkami Champions League nie jest szczególnie długa. Przejdźmy jednak do rzeczy…

Liga Mistrzów 2019/20 - transmisja w TV

Na jakich kanałach transmitowana będzie w całości Liga Mistrzów 2019/20? Eleven Sports niestety nie znajduje się na tej liście, podobnie jak TVP Sport, Eurosport czy Canal+ Sport, jak również jakiekolwiek kanały otwarte. Najważniejsze rozgrywki klubowe będzie można oglądać wyłącznie na kanałach Polsat Sport Premium (z cyferkami od 1 do 6).

Pojedyncze mecze (oraz skróty pozostałych) pokaże też TVP Sport, ale w tym przypadku trzeba po prostu liczyć na szczęście, że transmitowane będą akurat te spotkania, które chce się obejrzeć.

Pakiet telewizji z Ligą Mistrzów 2020

Cyfrowy Polsat: Liga Mistrzów 2019/20

Pakiet z wszystkimi kanałami Polsat Sport Premium znajdziemy przede wszystkim w ofercie operatora Cyfrowy Polsat. Do wyboru jest kilka opcji: Rodzinny HD (z 87 kanałami, w tym Eleven Sports i Cinemax) za 60 zł miesięcznie, Familijny MAX HD (ze 163 kanałami) za 80 zł miesięcznie oraz Premium MAX PLUS (ze 172 kanałami, w tym HBO) za 120 zł miesięcznie. Szczegóły na stronie.

Jeśli przysługuje wam rabat smartDOM, cena każdego z tych pakietów spada o 10 zł.

Canal+: Liga Mistrzów 2019/20

Na dostęp do kanałów, na których transmitowane będą wszystkie spotkania Ligi Mistrzów 2019/2020, mogą liczyć również abonenci platformy Canal+. Dla nich przygotowana została opcja dodatkowa o nazwie Mistrzowska Piłka, wyceniona na 20 zł w okresie promocyjnym i 30 zł potem. Szczegóły na stronie.

UPC: Liga Mistrzów 2019/20

Interesującą ofertę przygotowało również UPC. Na Pakiet sportowy dla obecnych klientów składa się 6 kanałów Polsat Sport Premium oraz 3 kanały Eleven Sports. Cena wynosi 19,99 zł miesięcznie. Można również zamówić dostęp do pakietu Polsat Sport Premium w innych wariantach – szczegóły na stronie.

Gdzie oglądać Ligę Mistrzów w Internecie i na smartfonie?

Pakiet wykupiony w Cyfrowym Polsacie daje dostęp do serwisu Cyfrowy Polsat GO. Oznacza to, że kanały Polsat Sport Premium (tak jak inne) można oglądać również na urządzeniach mobilnych (i to nawet 3 równocześnie). Także klienci UPC mogą liczyć na piłkarskie emocje poza telewizorem – za sprawą platformy Horizon Go.

Ipla: Liga Mistrzów 2019/20

Można również skorzystać z oferty serwisu Ipla. Pakiet Polsat Sport Premium (z kanałami Polsat Sport Premium 1 i Polsat Sport Premium 2) został wyceniony na 40 zł za 30 dni i pozwala oglądać transmisje na komputerach, smartfonach czy telewizorach Smart TV. Szczegóły na stronie.

Liga Mistrzów 2019/20 - terminarz

Liga Mistrzów 2019/2020 rozpoczęła się zgodnie z planem, w drugiej połowie września 2019 roku. Kolejne mecze rozgrywane były we wtorki i w środy, ale ze względu na pandemię COVID-19 w marcu 2020 roku wstrzymano zawody, by wznowić je dopiero w sierpniu – od dokończenia 1/8 finału. Równocześnie zdecydowano się na skrócenie odstępów pomiędzy meczami i tym samym nieograniczanie się tylko do dwóch dni tygodnia.

Tak prezentuje się zaktualizowany terminarz:

1. kolejka fazy grupowej: 17-18 września 2019

2. kolejka fazy grupowej: 1-2 października 2019

3. kolejka fazy grupowej: 22-23 października 2019

4. kolejka fazy grupowej: 5-6 listopada 2019

5. kolejka fazy grupowej: 26-27 listopada 2019

6. kolejka fazy grupowej: 10-11 grudnia 2019

1/8 finału: 18-19 i 25-26 lutego oraz 10-11 i 17 marca 2020 - 18 marca 2020

ćwierćfinały: 7-8 oraz 14-15 kwietnia 2020

półfinały: 28-29 kwietnia i 5-6 maja 2020

finał: 30 maja 2020

dokończenie 1/8 finału: 7-8 sierpnia 2020

ćwierćfinały: 12-15 sierpnia 2020

półfinały: 18-19 sierpnia 2020

finał: 23 sierpnia 2020

Gdzie będziecie oglądać te mecze?

