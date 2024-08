Baterie i akumulatory znajdują się w najróżniejszych sprzętach elektronicznych. Nie każdy jednak wie, gdzie należy je wyrzucić. Nieprawidłowa utylizacja ogniw może skutkować nałożeniem grzywny w wysokości 500 zł.

Baterie i akumulatory to nieodłączne elementy wielu urządzeń elektronicznych, z których korzystamy na co dzień. Znajdują się one w smartfonach (niektóre telefony mają bardzo pojemną baterię), laptopach, pilotach do telewizorów, zegarkach, aparatach fotograficznych oraz innych urządzeniach przenośnych. Ich główną zaletą jest mobilność i niezależność od stałego źródła zasilania, co pozwala na wygodne korzystanie z elektroniki w dowolnym miejscu i czasie.

Intensywne korzystanie z urządzeń elektronicznych prowadzi do generowania ogromnej ilości zużytych baterii i akumulatorów, co stwarza istotne wyzwania związane z ich utylizacją. Zużyte baterie zawierają szkodliwe substancje, dlatego ważna jest ich utylizacja. Serwis Tauron podpowiada, gdzie należy oddawać zużyte baterie i akumulatory.

Dlaczego baterie i akumulatory są szkodliwe?

Baterie i akumulatory są szkodliwe, ponieważ zawierają toksyczne substancje, takie jak ołów, rtęć czy kadm, które mogą przedostać się do gleby i wód gruntowych, powodując poważne zanieczyszczenia środowiska. W przypadku niewłaściwej utylizacji, mogą one również emitować niebezpieczne gazy, które zanieczyszczają powietrze i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz zwierząt. Dodatkowo, nieodpowiednie składowanie zużytych baterii może prowadzić do wybuchów lub pożarów, co stanowi dodatkowe ryzyko dla otoczenia.

Przed wyrzuceniem baterii warto najpierw upewnić się, czy jest ona całkowicie wyczerpana. Często zdarza się, że bateria, która nie jest już w stanie zasilić urządzenia o dużym poborze energii, nadal może działać w mniej wymagających sprzętach, takich jak budzik czy pilot do telewizora, co pozwala maksymalnie wykorzystać jej potencjał.

Baterie i akumulatory powinny być oddzielone od reszty odpadów i przekazane do odpowiednich punktów zbiórki. W przypadku urządzeń, w których ogniwo jest zintegrowane, takich jak nowoczesne smartfony, zegarki czy słuchawki, nie należy samodzielnie podejmować prób demontażu, ponieważ może to uszkodzić sprzęt i stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Gdzie wyrzucić baterie i akumulatory?

Baterii i akumulatorów nie należy wyrzucać do zwykłego kosza na śmieci. Niewłaściwa segregacja sprawia, że nie narażamy się na kary, które może nałożyć Inspekcja Ochrony Środowiska. Nieprawidłowa utylizacja baterii i akumulatorów może skutkować nałożeniem grzywny w wysokości 500 zł.

Zużyte ogniwa można oddać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Ważne jest, że oddanie baterii do takiego punktu jest bezpłatne, ponieważ taka usługa jest już uwzględniona w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wiele obiektów użyteczności publicznej oraz dużych sklepów, zwłaszcza tych sprzedających baterie i akumulatory, oferuje specjalne pojemniki na zużyte baterie. Najczęściej można je znaleźć w sklepach z elektroniką, supermarketach oraz sklepach budowlanych. Baterie można tymczasowo gromadzić w domu, a po uzbieraniu większej ilości, jednorazowo przekazać je do jednego z wymienionych punktów.

W Polsce każdego roku wyrzuca się ponad 7 tys. ton zużytych baterii, z czego aż 90% stanowią baterie jednorazowe, co oznacza ogromną ilość odpadów i niewykorzystanych surowców. Po ich zbiórce baterie są segregowane według rodzaju i właściwości, a następnie poddawane procesom recyklingu, które umożliwiają odzyskanie cennych materiałów. Dzięki tym procesom niemal 100% substancji zawartych w zużytych bateriach może zostać ponownie wykorzystane, co przyczynia się do oszczędzania zasobów naturalnych i ograniczania negatywnego wpływu na środowisko.

foto: Adobe Stock