Lubisz jeździć na rowerze, lecz czasem dopada Cię zmęczenie i wątpliwości, czy na trasie nie zabraknie Ci sił. Najlepszym rozwiązaniem jest w tej sytuacji rower elektryczny, dzięki któremu nawet dłuższe wyprawy przestaną być tylko marzeniem.

Płatna współpraca z marką Geekbuying.

Nie każdy jest wyczynowym rowerzystą, zdolnym do pokonywania 100 i więcej kilometrów dziennie. Poza tym nadmierne forsowanie się podczas jazdy nie jest korzystne. Najlepiej dopasować planowaną trasę do swoich możliwości. Niestety w przypadku zwykłego roweru może to oznaczać, że będziemy zmuszeni zrezygnować z ciekawszych wycieczek. Na szczęście formie rowerzysty można dopomóc poprzez zastosowanie napędu elektrycznego. Ale jaki rower elektryczny wybrać? Jeśli nie jesteście pewni, to najlepiej sięgnąć po coś uniwersalnego.

W sklepie Geekbuing jest do kupienia właśnie teraz w promocji rower elektryczny Eleglide M2. To następca modelu M1, który wyposażono w pojemniejszy akumulator i mocniejszy silnik, dla łatwiejszego pokonywania z elektrycznym wspomaganiem także tych trudniejszych tras, z wzniesieniami.

Premiera Eleglide M2 i niespodzianka

Specjalnie z okazji premiery roweru elektrycznego Eleglide M2, Geekbuying przygotował ofertę promocyjną, w której możecie zaoszczędzić 200 złotych. Rower w dniach 11 - 25 lipca dostępny jest w cenie 3799 złotych. A jeśli się pośpieszycie, to pierwszych 50 kupujących otrzyma w prezencie zestaw narzędzi do naprawy roweru Eleglide M2.

Wiadomo, w intensywnie eksploatowanym rowerze po pewnym czasie zawsze trzeba coś ponownie wyregulować, dokręcić, ustawić. W zestawie, który mieści się w niewielkim pokrowcu znajdują się klucze z końcówkami imbusowymi, wkrętaki krzyżowy i płaski, klucze nasadowe, a także klucze do szprych. Jest też pilnik, łyżka do opon i na wszelki wypadek zestaw sześciu łatek.

Z zakupem roweru elektrycznego Eleglide M2 też warto nie zwlekać. Oferta promocyjna jest bowiem ograniczona nie tylko czasowo, ale też liczbą sprzedanych do 80 egzemplarzy rowerów. Po wyczerpaniu oferty cena roweru wzrośnie do 3999 złotych. Wysyłka roweru na terenie Polski jest bezpłatna.

Płatność możemy zrealizować za pomocą BLIKa, narzędzia Przelewy24, gdy nasz Bank nie obsługuje tej pierwszej formy płatności. Można też płacić kartami płatniczymi lub z zasobów konta PayPal.

Ty decydujesz jak bardzo ma być pomocny rower elektryczny

Jeśli uważasz, że rower elektryczny to zbytnie ułatwienie, nie musisz się martwić. Eleglide M2 może wspomagać jazdę na pięciu różnych poziomach. Zapewniając utrzymywaną na płaskiej trasie prędkość 12, 16, 20, 23 lub 25 km/h w trybie elektrycznym. Ta ostatnia to już naprawdę szybka jazda, a jeśli wybierzesz tryb wspomagania, to dodając trochę od siebie, możecie jadąc Eleglide M2 rozpędzić się jeszcze bardziej. Domyślnie prędkość graniczna napędu to 25 km/h, ale można ją zwiększyć o dodatkowe 7 km/h. Na dodatek, by spełnić wymogi przepisów, rower wyposażono w tryb chodzenia, dla wspomagania prowadzenia roweru z prędkością 6 km/h, gdy nie pedałujemy.

Wbudowany 15 Ah wymienny akumulator zapewnia maksymalny zasięg do 125 km przy wspomaganiu zapewniającym jazdę ze stałą prędkością 15 km/h po płaskim terenie i pasażerze o wadze 75 kg. Gdy ważymy więcej, czy też jadąc pod górkę, a także z większą utrzymywaną prędkością, zasięg spadnie, ale Eleglide M2 i tak przejedzie z elektrycznym wspomaganiem dystans, który pozwoli nam w ciągu dnia zwiedzić spory kawałek okolicy. A następnego dnia po podładowaniu ruszyć w kolejną cześć wyprawy. A letnia aura nie tylko zachęca, ale wręcz zmusza posiadaczy rowerów, by z niej korzystali. Podobnie jak silnik, który osiąga maksymalną moc chwilową 570W i moment obrotowy 55 Nm.

Eleglide M2 to rower kompletny, uniwersalny

Elektryczny Eleglide M2 może pełnić rolę roweru górskiego, ale też crossowego. Ramę wykonano ze stopu aluminium (AL6061), a cały rower z akumulatorem waży 22 kg. Zastosowany przedni hydrauliczny amortyzator o skoku 100 mm pozwoli wjechać nam na bardziej wyboiste trasy. Rama roweru ma kształt, który zadowoli zarówno mężczyzn jak i kobiety, podobnie jest z rozmiarem kół wyposażonych w opony Kenda, które w tym przypadku mają średnicę 27,5 cala i szerokość 2,4 cala.

Rower wyposażono we wszystkie niezbędne elementy. W dostosowaniu do różnego typu tras pomaga 24-biegowy napęd z przerzutkami Shimano (8 biegów z tyłu, 3 z przodu). Bezpieczeństwo hamowania z kolei hydrauliczne hamulce tarczowe. Rower ma elektryczne przednie światła, a z tyłu światełko odblaskowe oraz piankowe wygodne siodełko. Jest też podpórka i odblaski poprzeczne na obu kołach. Na kierownicy zainstalowano komputerek pokładowy, który pozwoli nam dobrać tryb jazdy z elektrycznym wspomaganiem, pokaże prędkość i pokonany dystans. Tryb chodzenia uruchomimy przeznaczonym do tego przyciskiem.

Ustawieniami roweru można zarządzać także dzięki dostosowanej aplikacji Eleglide, którą można pobrać na telefony z systemami iOS i Android. Obsługiwane są nawet starsze wersje tych systemów, więc problemów z kompatybilnością nie będzie.

I jak, jesteście zdecydowani? Po sfinalizowaniu płatności Geekbuying wysyła rowery w 24 godziny, a kurier powinien zapukać do naszych drzwi w ciągu trzech dni.

Płatna współpraca z marką Geekbuying.