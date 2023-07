Czas na plener. W Geekbuying startuje wyprzedaż sezonowa

Lato już w pełni. To oznacza, że coraz częściej wybieramy się na krótsze lub dłuższe wypady. Dzięki najnowszej ofercie Geekbuying w promocyjnych cenach można kupić kilka produktów, które mogą ci się przydać w nadchodzących tygodniach, ale nie tylko.

Co w ramach oferty “Czas na plener” przygotował Geekbuying? Otóż lista przecenionych gadżetów dla miłośników elektroniki jest całkiem długa i niektóre z nich są limitowane. Warto jednak zwrócić uwagę na elektryczne rowery i hulajnogi, ale też pojemny magazyn energii.

Świetna okazja na zakup gadżetów na lato

Pierwsza propozycja dla wielbicieli aktywnego wypoczynku to elektryczny rower górski Eleglide M1 Plus. Wyposażony w opony pneumatyczne CST 27,5 cali sprzęt sprawdzi się zarówno na prostych szosowych odcinkach, ale też nieco bardziej wymagających nawierzchniach, kiedy zechcesz zjechać na przejażdżkę do lasu.

W kontekście podzespołów, Eleglide M1 Plus również może się pochwalić atrakcyjnymi rozwiązaniami. Należy podkreślić obecność przerzutek Shimano z 21 przełożeniami (3 biegi przednie, 7 tylnych) oraz czytelny wyświetlacz LCD, który pokaże wszystkie najważniejsze informacje w trakcie jazdy.

Producent zadbał, aby akumulator litowo-jonowy 12,5 Ah zapewnił wystarczająco dużo energii na zasięgu do 100 km. Silnik o mocy 250 W rozpędza z kolei maszynę do 25 km/h. Zachęcać może też cena, która w promocji wynosi 2999 zł (wcześniej 3939 zł).

Rower elektryczny Eleglide M1 Plus

KuKirin G2 MAX jest kolejną propozycją z kategorii niewielkich pojazdów elektrycznych. Ta wyceniona na 3479 zł hulajnoga różni się od wielu innych widzianych często w miejskim gąszczu przede wszystkim swoją terenową charakterystyką.

Unikatowy design już z daleka sugeruje, że to sprzęt przeznaczony do poruszania się niemal po każdym terenie. Odporne opony (10-calowe) w połączeniu z amortyzowanym siodełkiem sprawiają, że pokonanie nawet wyboistych terenów nie będzie dla ciebie niewygodne.

Dodatkowo wysoka prędkość maksymalna sięgająca 55 km/h, silnik o mocy 1000 W i możliwość pokonywania wzniesień o nachyleniu 30 st. To świetna propozycja na długie przejażdżki, bowiem zasięg nawet 80 km jest niemal bezkonkurencyjny w porównaniu z wieloma hulajnogami na prąd.

Składana terenowa hulajnoga elektryczna KuKurin G2 MAX

Roborock S8, który po obniżce ceny o 700 zł kosztuje w Geekbuiyng 2599 zł jest natomiast propozycją dla każdego, kto ulegnie letniemu lenistwu i postanowi kupić dobry odkurzacz automatyczny do domu. Ten wybór spełnia właściwie wszystkie najważniejsze oczekiwania, jakie można mieć względem tego typu urządzeń.

Jest zatem wyjątkowo duża siła ssąca (6000 Pa), która gwarantuje, że nawet najmniejsze drobinki na podłodze zostaną wciągnięte do kosza o pojemności 400 ml. Dodatkowo nie brakuje funkcji mopowania.

Można zatem uznać, że to w pełni uniwersalny robot do domu, który pozwoli ci na dobre zapomnieć o sprzątaniu. Bez obaw, Roborock S8 sam nawiguje po wskazanym obszarze i sam wykrywa dywany, kiedy pracuje w trybie mopowania. Szczotka DuoRoller z kolei zapobiega plątaniu się włosów i sierści zwierząt – to ważne, jeśli posiadasz w domu futrzaka.

Odkurzacz automatyczny Roborock S8

Bluetti EB70 można określić kilkoma słowami. To przede wszystkim wysoka jakość wykonania, ogromna pojemność akumulatora (716 Wh), moc 1000 W, duży zestaw złączy, specjalna sekcja z ładowaniem bezprzewodowym i krótki czas ładowania z zasilacza.

Czy czegokolwiek więcej można oczekiwać od przenośnej stacji energii? Właściwie tylko niskiej ceny, a ta w letniej promocji wynosi 2099 zł (wcześniej 3399 zł). Mniej wymagający mogą postawić na wariant o mniejszej pojemności, jednak 716 Wh jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem, które może stanowić zapasowe źródło energii w domu.

Jeśli jednak nie zamierzasz korzystać ze stacji energii w domu – docenisz ją na wyjazdach, gdzie dostęp do prądu jest utrudniony. W czasach, kiedy wyjazdy pod namiot stają się coraz popularniejsze – to właściwie produkt typu “must have”.

Przenośna stacja zasilająca BLuetti EB70

Tania hulajnoga elektryczna wcale nie musi mieć słabych osiągów. Dowodzi temu KUGOO Kirin S1 Pro, której Geekbuying obniżył cenę o 320 zł i można ją kupić za 1079 zł. W tym budżecie trudno o równie atrakcyjną propozycję pod względem wydajności.

Krin S1 Pro ma wytrzymałą baterię o pojemności 7,5 Ah, silnik o mocy 350 W i osiąga zasięg nawet 30 km. Do tego warto podkreślić prędkość maksymalną 30 km/h i układ niwelowania wstrząsów, który zapewnia wygodne podróżowanie po mieście. Miejski charakter tej hulajnogi podkreślają 3 tryby prędkości – kiedy znajdujesz się w miejscu wymagającym większej ostrożności, jednym przyciskiem możesz ograniczyć osiągi, a kiedy pojawisz się w bezpieczniejszym miejscu – błyskawicznie odblokujesz ogranicznik do pełnej mocy.

Hulajnoga elektryczna Kirin S1 Pro

Elektryczny mieszczuch? Eleglide Citycrosser jest doskonałym przedstawicielem tej kategorii produktów. Cienkie opony 27,5 cali będą doskonałym rozwiązaniem do poruszania się po mieście. Podróże na tym elektrycznym rowerze wcale nie muszą być krótkie, bowiem akumulator o pojemności 360 Wh zapewnia wystarczający zapas energii na pokonanie 75 km w trybie wspomaganym.

Wygody dodaje czujnik momentu obrotowego, który dobierze odpowiednią moc akumulatora, aby pokonywać kolejne wzniesienia bez uczucia zmęczenia. Oprócz tego producent zastosował biegi Shimano (7 przełożeń). To markowe rozwiązanie, które jest dobrze znane każdemu – nawet amatorom rowerowych wycieczek. Nie brakuje też czytelnego w trudnych warunkach oświetleniowych wyświetlacza LCD i podwójnych tarcz hamulcowych dla skuteczniejszego i płynnego hamowania.

Miejski rower elektryczny Eleglide Citycrosser

Kupujący, którzy skorzystają z letniej oferty “Czas na plener” Geekbuying mogą wybierać spośród wielu innych okazji. Te wymienione przez nas to tylko kilka ciekawych propozycji, które charakteryzują się znacznymi obniżkami. Lista przecenionych produktów jest jednak o wiele dłuższa.

Oprócz i tak już atrakcyjnych ofert w sklepie dostępne są trzy kody rabatowe o wartości 200, 100 i 40 zł. Można ich użyć w przypadku zamówień o wartości powyżej 4000, 2000 i 1000 zł. To sposób na jeszcze większą oszczędność podczas letnich zakupów. Sklep podkreśla też, że produkty znajdują się w magazynie i są wysyłane niemal natychmiast. Sama dostawa jest natomiast darmowa na terenie Polski.

Jest jeden haczyk: promocja trwa do 18 lipca, zatem warto się pospieszyć, szczególnie, że niektóre oferty są limitowane.

Płatna współpraca z marką Geekbuying.