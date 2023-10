Sklep Geekbuying obchodzi 5. urodziny w Polsce. Z tej też okazji przygotowano masę atrakcyjnych promocji, w których przeceniono pojazdy elektryczne, sprzęt AGD oraz akcesoria dla graczy. Jest z czego wybierać!

Płatna współpraca z marką Geekbuying

Sklepu Geekbuying chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Masa ciekawych produktów, które można dorwać w atrakcyjnych cenach. Tak też jest i tym razem – sklep obchodzi 5. rocznicę działalności w Polsce, więc można się załapać na ciekawe rabaty.

5 lat sklepu Geekbuying w Polsce

W promocji 5th Wyprzedaż Rocznicowa przygotowano wielkie rabaty z okazji 5 lat działalności sklepu w Polsce. Można wziąć udział w losowaniu hulajnogi elektrycznej KuKirin G2 MAX, zgarnąć kupony rabatowe o wartości do 140 zł lub kupić różne produkty w cenach obniżonych nawet o 60%.

Na co warto zwrócić uwagę?

Robot sprzątający Roborock S8 to propozycja dla osób, które cenią porządek, ale nie mają czasu na codzienne odkurzanie domu. Urządzenie poradzi sobie z odkurzaniem i myciem podłóg, a specjalny system z radarem LiDAR zapewnia autonomiczna pracę ze sprawnym unikaniem przeszkód. Urządzenie przeceniono z 3299 zł na 2379 zł.

Tańszą alternatywą może być odkurzacz bezprzewodowy JIMMY H9 Pro. Urządzenie oferuje moc ssącą 200AW i ciśnienie do 25 000 Pa i może pracować do 80 minut na jednym ładowaniu (dzięki wymiennej baterii czas ten można wydłużyć). Na obudowie znalazł się wyświetlacz diagnostyczny, ana którym znajdziemy informacje o trybie pracy, kondycji filtra, mocy baterii czy ewentualnych błędach. JIMMY H9 Pro został przeceniony z 1969 zł na 1199 zł.

Terenowa hulajnoga elektryczna KuKirin G2 MAX może być dobrym sposobem na dojazdy do szkoły i pracy, ale też aktywne spędzanie czasu wolnego. Urządzenie wyposażono w terenowe opony, silnik o mocy 1000 W, pozwalający na poruszanie się z prędkością do 55 km/h oraz akumulator o pojemności 20 Ah dający zasięg do 80 km. Hulajnoga standardowo kosztuje 4599 zł, ale w promocji można ją kupić za 3349 zł.

Fani aktywnego spędzania czasu powinni zwrócić uwagę na rower elektryczny DUOTTS C29. Urządzenie wykorzystuje 29-calowe opony i przerzutki Shimano. Silnik bezszczotkowy o mocy 750 W pozwala rozpędzić pojazd do 50 km/h, a wbudowany akumulator 12 Ah zapewnia maksymalny zasięg na poziomie 50 km. Dzięki promocji można zaoszczędzić sporo pieniędzy - cena została obniżona z 4999 do 3299 zł.

FOSSiBOT F800 to przenośna stacja zasilania, która może być nieocenioną pomocą podczas wyjazdów za miasto. Urządzenie oferuje obciążalność 400 W (1600 W skokowo), co pozwala podłączyć głośniki, a nawet lodówkę turystyczną. W środku zainstalowano baterię LiFePO4, którą można ładować ładować panelem słonecznym, gniazdkiem elektrycznym lub gniazdem zapalniczki (lub ładowanie gniazdkiem elektrycznym i panelami słonecznymi jednocześnie). Stacja została przeceniona z 1499 zł na 1379 zł.

LANPWR 24V 100Ah LiFePO4 to specjalny akumulator zapasowy do pojazdów kempingowych i statków. Urządzenie nie ma kwasu, więc jest bezpieczne dla środowiska i może być wykorzystywane w dowolnej pozycji. Co więcej istnieje możliwość połączenia kilku takich ogniw w konfiguracji szeregowej lub równoległej. Cena w promocji została obniżona z 2699 do 2499 zł.

W promocji przeceniono grawerkę laserową LONGER RAY5 10W. Urządzenie oferuje możliwość cięcia i grawerowania, więc zainteresuje osoby zajmujące się produkcją artystycznych wyrobów. Producent zastosował 3,5-calowy ekran dotykowy. Mocny laser pozwala na większe możliwości pracy, a powierzchnia 400 x 400 mm zapewnia możliwość tworzenia większych projektów. Urządzenie przeceniono z 1499 na 1099 zł.

Graczy zainteresuje przenośna konsola One Netbook ONEXPlayer, która może być dobrą alternatywą podczas wyjazdów i podróży. Urządzenie wyposażono w 7-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1280 x 800 px, a w środku zainstalowano procesor AMD Ryzen 7 5800U, 16 GB pamięci RAM i dysk SSD o pojemności 512 GB. Standardowa cena to 4899 zł, ale w promocji sprzęt można kupić za 3799 zł.

