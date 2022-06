GeForce GTX 1630 miał być ciekawą propozycją dla najtańszych komputerów do gier, jednak jeszcze nie doczekaliśmy się jego premiery. Co się dzieje z nową kartą graficzną Nvidii?

Co zaoferuje karta GeForce GTX 1630?

Pierwsze informacje o karcie GeForce GTX 1630 pojawiły się w maju i wtedy też poznaliśmy specyfikację nowego modelu.

Model GeForce GTX 1630 GeForce GTX 1650 DDR5 GeForce GTX 1650 DDR6 Generacja Nvidia Turing Nvidia Turing Nvidia Turing Układ graficzny Turing TU117-150 Turing TU117-300 Turing TU117-300 Jednostki cieniujące 512 896 896 Taktowanie rdzenia 1800 MHz 1590 MHz 1590 MHz Pamięć wideo 4 GB GDDR5 64-bit 4 GB GDDR5 128-bit 4 GB GDDR6 128-bit Taktowanie pamięci 12 000 MHz 8000 MHz 12 000 MHz Przepustowość pamięci 96 GB/s 128 GB/s 192 GB/s TDP 75 W 75 W 75 W

GeForce GTX 1630 właściwie ma być „okrojonym” modelem GeForce GTX 1650. Producent zastosuje słabszy układ graficzny oraz mniej pamięci wideo. Pobór mocy powinien jednak być dosyć zbliżony.

Nie jest tajemnicą, że nowy model nie będzie należeć do demonów wydajności - teoretycznie powinniśmy otrzymać konkurenta dla Radeona RX 6400. Według informacji serwisu VideoCardz, stary dobry GeForce GTX 1650 (w szybszej wersji z pamięciami GDDR6) w syntetycznym teście 3DMark ma być wydajniejszy od nowego modelu aż o 72%.

Nvidia przesuwa premierę GeForce GTX 1630

Do tej pory zapowiadano, że GeForce GTX 1630 zadebiutuje 31 maja, gdzie zastąpi "przedpotopowego" GeForce GTX 1050 Ti (jakiś czas temu wrócił on do sprzedaży). Tyle tylko, że nowej karty jak nie było tak nie ma.

Okazuje się, że premiera nowego modelu została przesunięta na 15 czerwca. Termin dotyczy zarówno prezentacji kart w autorskich wersjach, jak i rozpoczęcia sprzedaży w sklepach.

Rozpiska nie informuje o recenzjach sprzętu, co może sugerować, że Nvidia nie planuje organizowania testów (aczkolwiek niektóre redakcje zapewne załatwią sprzęt we własnym zakresie). Nie wiadomo też czy karta GeForce GTX 1630 zadebiutuje na wszystkich rynkach, czy też jej dostępność będzie ograniczona.

Źródło: VideoCardz