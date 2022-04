Czekaliście na tanie karty graficzne? Jeśli tak, to mamy dobre informacje – AMD wprowadziło do sklepowej sprzedaży kartę graficzną Radeon RX 6400, czyli najsłabszy i najtańszy model z generacji RDNA 2.

AMD wprowadza do sklepowej sprzedaży kartę graficzną Radeon RX 6400, czyli najsłabszy model z generacji RDNA 2.

Radeon RX 6400 jest reklamowany jako karta do grania w 1080p. Realnie jest on konkurentem dla modelu GeForce GTX 1650.

W sklepach przygotowali kilka niereferencyjnych wersji akceleratora - dominują tutaj niskoprofilowe konstrukcje oraz krótkie modele ITX.

Karta Radeon RX 6400 nie jest nową konstrukcją, bo oficjalnie zadebiutowała ona już na początku roku razem z modelem Radeon RX 6500 XT. Początkowo była ona jednak dostępna tylko dla firm składających gotowe zestawy komputerowe (OEM).

Teraz mamy do czynienia z jej sklepową premierą. Przy okazji partnerscy producenci zaprezentowali swoje autorskie, ulepszone wersje RX 6400.

Premiera karty graficznej Radeon RX 6400 - specyfikacja

Radeon RX 6400 to najsłabszy model z generacji RDNA 2, więc nie powinniśmy liczyć na mocną specyfikację. Zresztą zerknijcie sami.

Model Radeon RX 6500 XT Radeon RX 6400 Generacja RDNA 2 RDNA 2 Układ graficzny Navi 24 XT (6 nm) Navi 24 XL (6 nm) Procesory strumieniowe 1024 768 Jednostki Ray Accelerators 16 16 Pamięć Infinity Cache 16 MB 16 MB Taktowanie rdzenia 2200 - 2815 MHz 2039 - 2321 MHz Pamięć wideo 4 GB GDDR6 64-bit 4 GB GDDR6 64-bit Taktowanie pamięci 18 000 MHz 16 000 MHz Przepustowość pamięci 144 GB/s 128 GB/s Pobór mocy (zasilanie) 107 W (6-pin) 53 W (brak) Cena (sugerowna) $199 $159

Można powiedzieć, że Radeon RX 6400 to okrojony Radeon RX 6500 XT. Producent zastosował słabszą wersję układu graficznego, ale pamięć wideo pozostała bez zmian (dalej są to tylko 4 GB). Warto jednak zauważyć, że karta pobiera dużo mniej mocy (i przez to nie trzeba do niej podłączać dodatkowej wtyczki z zasilacza).

Radeon RX 6400 niestety cierpi na te same problemy co wydajniejszy RX 6500 XT. Karta korzysta z interfejsu PCI-Express 4.0 x4, więc na platformach z PCI-Express 3.0 będzie oferować słabsze osiągi. Pewne cięcia dosiągły również dekodera wideo – zastosowany chip nie posiada sprzętowego wsparcie dla dekodowania materiałów H.264/265.

Wydajność karty graficznej Radeon RX 6400

Producent reklamuje nowego Radeona jako propozycję do grania w rozdzielczości 1080p. Na jakie osiągi realnie możemy liczyć?



Radeon RX 6400 w niskoprofilowej wersji XFX Speedster SWFT105 - karta korzysta z niewielkiego układu graficznego AMD Navi 24 XL

W sieci pojawiły się pierwsze niezależne testy wydajności, które pokazują realne możliwości karty (przy czym przeprowadzono je na platformie z PCI-Express 3.0, która w pewnym stopniu ogranicza osiągi sprzętu).

W benchmarku 3DMark Fire Strike, Fire Strike Extreme i Fire Strike Ultra Radeon oferuje wyraźnie lepsze osiągi względem konkurencyjnego GeForce GTX 1650 (mającego 3 lata!). W nowszym teście 3DMark Time Spy i Time Spy Extreme obydwie karty wypadają już bardzo podobnie.

W grach można mówić o bardzo zbliżonych osiągach. W niektórych tytułach na prowadzenie wychodzi Radeon, a w innych GeForce. Różnica względem RX 6500 XT jest jednak dosyć spora.

Najtańsza karta graficzna do gier? Przegląd dostępnych modeli RX 6400

Radeon RX 6400 to budżetowa propozycja – karta została wyceniona na 159 dolarów, więc o 40 dolarów niżej niż Radeon RX 6500 XT. W naszym kraju za najtańsze wersje przyjdzie nam zapłacić jakieś 900 - 950 złotych. Cóż, tanio nie jest, ale to nadal dużo mniej niż za konkurencyjnego GeForce GTX 1650 (ten kosztuje około 1100 - 1200 złotych!). Pytanie czy lepszą propozycją nie będzie tutaj wyraźnie wydajniejszy RX 6500 XT, którego po ostatnich obniżkach cen da się dorwać za 1100 złotych.

Partnerscy producenci oczywiście przygotowali swoje niereferencyjne wersje - dominują tutaj modele niskoprofilowe i standardowe z krótkim chłodzeniem, które sprawdzą się w mniejszych komputerkach ITX i HTPC. Wszystkie pracują z domyślnymi zegarami, więc teoretycznie powinny oferować takie same osiągi.



ASUS Phoenix Radeon RX 6400



ASUS Phoenix Radeon RX 6400



Gigabyte Radeon RX 6400 D6 Low Profile



Gigabyte Radeon RX 6400 Eagle



MSI Radeon RX 6400 Aero ITX



PowerColor Radeon RX 6400 Low Profile



PowerColor Radeon RX 6400 ITX



Sapphire Pulse Radeon RX 6400



XFX Speedster SWFT105 Radeon RX 6400

Źródło: AMD, Expreview, ASUS, Gigabyte, MSI, PowerColor, Sapphire, XFX