Czekacie na nowe karty graficzne Nvidii? Jeśli tak, to mamy ciekawe informacje – w sieci pojawiły się nowe przecieki na temat terminu premier kart GeForce RTX 4000.

Nvidia przygotowuje karty graficzne GeForce RTX 4000

Od premiery kart graficznych GeForce RTX 3000 minęło już 1,5 roku, zatem pora na kolejną generację kart GeForce RTX. Co prawda Nvidia nie potwierdziła planów wydania kart graficznych GeForce RTX 4000, ale w sieci pojawia się coraz więcej przecieków na temat nowych GPU.

Nowe modele będą bazować na architekturze Ada Lovelace (produkowanej w 4-nanometrowej technologii TSMC), dzięki czemu mają zaoferować lepszą wydajność i efektywność energetyczną. Niestety, spodziewamy się również wyraźnie wyższego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Kiedy premiera kart graficznych GeForce RTX 4000?

Nvidia na początek najprawdopodobniej wyda tylko trzy topowe modele z nowej generacji – byłby to: GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 i GeForce RTX 4070 (podobnie jak to miało miejsce w przypadku serii GeForce RTX 3000). Oczywiście pod warunkiem, że informacje się sprawdzą... i Nvidia nie zmieni zdania (bo to też wchodzi w grę).

Jako pierwszy na rynku miałby zadebiutować GeForce RTX 4090 – jego premiera spodziewana jest już w sierpniu. Karta ma bazować na topowym układzie graficznym - Ada AD102 z 16 128 jednostkami CUDA i oferować 24 GB pamięci GDDR6X 384-bit. Pobór mocy szacuje się aż na 450 W.

GeForce RTX 4080 ma bazować na słabszym rdzeniu - Ada AD103 i oferować 16 GB pamięci GDDR6X 256-bit. W GeForce RTX 4070 producent zastosuje rdzeń Ada AD104 i 12 GB pamięci GDDR6 192-bit lub GDDR6X 192-bit (nie jest to jeszcze potwierdzone). Karty miałyby pojawić się w późniejszym terminie – GeForce RTX 4080 we wrześniu (podobno niedługo zaczną się wewnętrzne testy konstrukcji), a GeForce RTX 4070 w październiku.



Podobno tak ma wyglądać chłodzenie referencyjnej wersji karty GeForce RTX 4080 (foto: ChipHell)

To jednak nie koniec! Wcześniejsze przecieki wskazują, że Nvidia ma w planach też słabsze układy graficzne AD106 i AD107. Można zatem podejrzewać, że kolejne, słabsze karty najprawdopodobniej pojawią się w przyszłym roku.

Źródło: VideoCardz, kopite7kimi, ChipHell