GeForce NOW poszerza ofertę. W bieżącym tygodniu do usługi trafia aż 10 nowych produkcji – i w sumie łatwo znaleźć tu coś dla siebie.

Do usługi GeForce NOW trafia właśnie 10 tytułów. Lista jest tak różnorodna, że każdy mógłby dostrzec tu coś, co go zainteresuje. Na przykład mamy mroczną strategię w uniwersum Obcego i horror Layers of Fear, którym zdają się przeciwstawiać cukierkowe klimaty managera parków rozrywki Park Beyond.

Oto pełna lista gier, które dołączają do usługi GeForce NOW w tym tygodniu:

1. Aliens: Dark Descent (dostępne od 20 czerwca w Steam)

2. Trepang2 (dostępne od 21 czerwca w Steam)

3. Forever Skies (dostępne od 22 czerwca w Steam)

4. Age of Empires III: Definitive Edition (Steam)

5. A.V.A Global (Steam)

6. Bloons TD 6 (Steam)

7. Conqueror’s Blade (Steam)

8. Layers of Fear (Steam)

9. Park Beyond (Steam)

10. Tom Clancy’s Rainbow Six: Extraction (Steam)

Chyba największym hitem jest tu jednak Age of Empires III: Definitive Edition. To strategia czasu rzeczywistego, która pozwala graczom rozwijać własne imperium w Europie, obu Amerykach lub Azji poprzez realizację różnych taktyk i rozkazów. Gra oferuje możliwość zanurzenia się w kampaniach, dodatkowych trybach, historycznych bitwach oraz misjach wyzwań The Art of War. Warto również wspomnieć o dwóch nowych cywilizacjach – Szwedach i Inkach, które dodają jeszcze więcej smaku do rozgrywki.

Producent zachęca do skorzystania z abonamentu GeForce NOW Ultimate, który oferuje 8-godzinne sesje gry, możliwość strumieniowania w rozdzielczości 4K oraz ekskluzywny dostęp do serwerów GeForce. Ponadto możemy również stawić czoła innym graczom w trybie wyzwań online.

źródło: materiały prasowe