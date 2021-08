Miały być zbawieniem dla graczy, ale zainteresują też górników kryptowalut – w sieci pojawiło się narzędzie, które pozwala odblokować kopanie na kartach graficznych GeForce RTX 3000 LHR.

Karty GeForce RTX 3000 w wersji LHR (Lite Hash Rate) zostały wprowadzone w celu zniechęcenia górników do budowania koparek kryptowalut z gamingowych konstrukcji (co w efekcie miało poprawić dostępność sprzętu w przypadku graczy). Konstrukcje bazują na zmodyfikowanych układach graficznych, w których zaimplementowało algorytm ograniczający o 50% wydajność kopania kryptowaluty Ethereum.

Plan rzeczywiście się sprawdzał (pomijając wpadkę z przypadkowym odblokowaniem wydajności modelu GeForce RTX 3060)… aż do teraz. Najnowsza wersja aplikacji NBMiner pozwala częściowo odblokować wydajność kart graficznych GeForce RTX 3000 LHR.

Złamali zabezpieczenia kart GeForce RTX 3000 LHR

NBMiner 39.0 pozwala uzyskać około 70% standardowej wydajności kopania z użyciem algorytmu Etherum (ethash).

Informacje potwierdzają też pierwsze testy – przykładowe osiągi kart przedstawiają się następująco:

GeForce RTX 3080 Ti – 80 MH/s

GeForce RTX 3070 Ti – 50 MH/s

GeForce RTX 3060 Ti – 40 MH/s

Co prawda odblokowane karty nie oferują pełnych pełnych możliwości, ale i tak mówimy o sporym wzroście osiągów – 70% wydajności może być tą granicą, która już zachęci górników do kupienia sprzętu. W takiej sytuacji mogą znowu pojawić się problemy z dostępnością sprzętu, co najbardziej odczują gracze. A miało być tak pięknie...

Źródło: NBMiner, WCCFTech, Twitter @ I_Leak_VN