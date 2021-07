Myśleliście, że Nvidia zmusiła górników do porzucenia kart graficznych dla graczy? Plany były ambitne, ale tak się nie stało - producenci dalej wolą wypuszczać modele dla górników.

Zaczęło się od problemów z dostępnością kart graficznych, w których spory udział mieli kopacze kryptowalut. W takich sytuacji Nvidia postanowiła pogodzić interesy obydwóch grup klientów – na rynku pojawiły się modele GeForce RTX 3000 w wersji LHR z algorytmem ograniczającym wydajność kopanie Ethereum, natomiast dla górników przygotowano specjalne karty CMP pod koparki kryptowalut.

Plan był sprytny, bo górnicy mieli przejść na karty CMP i tym samym nie podbierać graczom normalnych modeli GeForce RTX 3000. Tak się jednak nie stało.

Producenci wolą wydawać karty GeForce RTX 3000 bez ograniczenia w kopaniu

Sprawie przyjrzał się Tom z kanału Moore's Law is Dead, który zasięgnął u swoich źródeł informacji na temat udziału kart graficznych GeForce RTX 3000 i GeForce RTX 3000 LHR. Jeżeli myśleliście, że zwykłe modele zostały zastąpione przez wersje LHR… to jesteście w błędzie.

Okazuje się, że Nvidia nadal oferuje niektórym producentom dwie wersje chipów – zwykłe bez ograniczenia w kopaniu kryptowalut i poprawione z algorytmem ograniczającym osiągi w wydobywaniu Ethereum (pod karty LHR). W takiej sytuacji producenci wolą wybrać zwykłe chipy i wydać modele do koparek (szczególnie tyczy się to kart GeForce RTX 3070). Dlaczego? Sprawa jest prosta - bo potem mogą je drożej sprzedać.

Tracą przede wszystkim gracze (ale i tak jest coraz lepiej)

Moore's Law is Dead jest zdania, że Nvidia jest świadoma sytuacji, ale nie wymusza na partnerach przejścia na chipy LHR (ale też im tego nie zabrania). Wychodzi więc na to, producent tylko szumnie zapowiadał pogodzenie interesu graczy i górników, ale w rzeczywistości raczej nie chce się angażować w ten spór.

Co to oznacza klientów? Górnicy nadal będą podbierać graczom karty GeForce RTX 3000, co w pewien sposób ograniczy ich dostępność i wpłynie na zawyżone ceny. Widać jednak, że w ostatnich tygodniach sytuacja w sklepach zaczęła się poprawiać (na co mimo wszystko wpływ na pewno miało wydanie chipów LHR i krach na rynku kryptowalut).

Źródło: YouTube @ Moore's Law is Dead, TweakTown