Jesteśmy po premierze karty graficznej GeForce RTX 3090 Ti, czyli topowej konstrukcji dla komputerów stacjonarnych. Jak nowy model wypada na tle wcześniejszych układów?

GeForce RTX 3090 Ti to topowy przedstawiciel generacji Nvidia Ampere, który zastąpił na tej pozycji model GeForce RTX 3090 z 2020 roku. Karta ma zainteresować twórców treści oraz najbardziej wymagających graczy.

GeForce RTX 3090 Ti – specyfikacja

GeForce RTX 3090 Ti pod względem specyfikacji jest właściwie… dopakowanym modelem GeForce RTX 3090.

Model GeForce RTX 3090 Ti GeForce RTX 3090 GeForce RTX 3080 Ti Generacja Nvidia Ampere Nvidia Ampere Nvidia Ampere Układ graficzny GA102-350 GA102-300 GA102-225 Jednostki cieniujące 10752 10496 10240 Jednostki teksturujące 336 328 320 Jednostki rasteryzujące 112 112 112 Rdzenie Tensor 336 (3. gen) 328 (3. gen) 320 (3. gen) Jednostki RT 84 (2. gen) 82 (2. gen) 80 (2. gen) Taktowanie bazowe 1560 MHz 1395 MHz 1365 MHz Taktwanie Boost 1860 MHz 1695 MHz 1635 MHz Pamięć wideo 24 GB GDDR6X 384-bit 24 GB GDDR6X 384-bit 12 GB GDDR6X 384-bit Taktowanie pamięci wideo 21 000 MHz 19 500 MHz 19 000 MHz Przepustowość pamięci wideo 1008 GB/s 936 GB/s 912 GB/s Współczynnik TDP 450 W 350 W 350 W Cena (sugerowana) $1999 $1499 $1199

Karta została wyposażona w mocniejszą wersję układu graficznego oraz szybsze pamięci wideo. Warto jednak zauważyć, że zmiany przełożyły się na dużo wyższe zapotrzebowanie na energię elektryczną (wymagane jest tutaj podłączenie nowego, 16-pinowego zasilania).

Podczas premiery mieliśmy okazję sprawdzić niereferencyjny model MSI GeForce RTX 3090 Ti Suprim X (jeśli nie mieliście okazji to koniecznie zerknijcie do recenzji). Nowa karta pojawiła się też w naszym rankingu kart graficznych.

GeForce RTX 3090 Ti w rankingu kart graficznych

Przede wszystkim warto zaznaczyć, że GeForce RTX 3090 Ti to propozycja adresowana do wąskiego grona klientów. Sprzęt głównie ma zainteresować twórców treści, którzy wykorzystują komputer do pracy, a topowy akcelerator pozwoli przyspieszyć wykonywanie operacji (dlatego też wyposażono ją w 24 GB VRAM). Konstrukcja oczywiście pozwoli też na odpalenie gier. I tutaj wypada naprawdę znakomicie.

GeForce RTX 3090 Ti w rankingu wydajności oferuje trochę lepsze osiągi od zwykłego GeForce RTX 3090 – w starszym teście 3DMark Fire Strike różnica wynosi tylko 4%, ale w nowszym 3DMark Time Spy jest to już około 10%. Nowy model jest jednak o 1/3 droższy.

W porównaniu do Radeona RX 6900 XT, czyli topowego modelu konkurencji, sytuacja wygląda… różnie. W starszym teście lepszy okazuje się Radeon, ale w nowszym na prowadzenie wychodzi właśnie GeForce. Tyle tylko, że RTX jest tutaj praktycznie 2-krotnie droższy (!).

GeForce RTX 3090 Ti to obecnie karta widmo

GeForce RTX 3090 Ti wygląda interesująco w kontekście profesjonalistów i graczy oczekujących absolutnie topowych osiągów (a przy okazji dysponujących nieograniczonym budżetem). Producent wycenił kartę na 10 999 złotych, ale autorskie, ulepszone wersje są odpowiednio droższe i kosztują po 11 000 – 12 000 złotych.



Znalezienie dostępnej karty GeForce RTX 3090 Ti obecnie graniczy z cudem

Tak przynajmniej wygląda teoria, bo w praktyce zakup sprzętu obecnie graniczy z cudem. Karta zadebiutowała 2 tygodnie temu, ale w sklepach nadal na próżno szukać ofert sprzedaży niereferentów. Sytuacja podobno ma się zmienić w najbliższych tygodniach.

Źródło: inf. własna, Komputronik