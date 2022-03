GeForce RTX 3090 Ti to najwydajniejsza karta graficzna Nvidii, która zainteresuje najbardziej wymagających graczy oraz twórców treści. Na rynku pojawiło się sporo autorskich wersji. Jakie modele będzie można kupić w sklepach?

Premiera karty graficznej GeForce RTX 3090 Ti

GeForce RTX 3090 Ti został zaprezentowany kilka dni temu jako nowy, najwydajniejszy procesor graficzny na rynku (BFGPU - Big Ferocious GPU) – zastąpił on tutaj model GeForce RTX 3090 z 2020 roku.

Model GeForce RTX 3090 Ti GeForce RTX 3090 GeForce RTX 3080 Ti Generacja Nvidia Ampere Nvidia Ampere Nvidia Ampere Układ graficzny GA102-350 GA102-300 GA102-225 Jednostki cieniujące 10752 10496 10240 Jednostki teksturujące 336 328 320 Jednostki rasteryzujące 112 112 112 Rdzenie Tensor 336 (3. gen) 328 (3. gen) 320 (3. gen) Jednostki RT 84 (2. gen) 82 (2. gen) 80 (2. gen) Taktowanie bazowe 1560 MHz 1395 MHz 1365 MHz Taktwanie Boost 1860 MHz 1695 MHz 1635 MHz Pamięć wideo 24 GB GDDR6X 384-bit 24 GB GDDR6X 384-bit 12 GB GDDR6X 384-bit Taktowanie pamięci wideo 21 000 MHz 19 500 MHz 19 000 MHz Przepustowość pamięci wideo 1008 GB/s 936 GB/s 912 GB/s Współczynnik TDP 450 W 350 W 350 W Cena (sugerowana) $1999 $1499 $1199

Jakie są różnice? Karta bazuje na wydajniejszym układzie graficznym Nvidia Ampere GA102 i dysponuje szybszą pamięcią wideo – tej udostępniono aż 24 GB, co sprawdzi się szczególnie przy pracy kreatywnej wykorzystującej akcelerację GPU.

Wprowadzone zmiany przekładają się na poprawę wydajności – w zależności od scenariusza jest to kilka procent przyrostu względem RTX 3090. Wyższa wydajność została jednak okupiona wyraźnie wyższym zapotrzebowaniem na energię (m.in. z tego też powodu zdecydowano się na zastosowanie nowego złącza zasilania PCIe 5.0 16-pin).

Przegląd kart graficznych GeForce RTX 3090 Ti

Nvidia przygotowała referencyjną wersję karty (Founders Edition), która wykorzystuje potężne, 3-slotowe chłodzenie z dwoma przeciwstawnie ułożonymi wentylatorami. Taki model jest jednak sprzedawany tylko przez oficjalną stronę Nvidii w sugerowanej cenie 10 999 złotych.



Nvidia GeForce RTX 3090 Ti Founders Edition

Oprócz tego na rynku pojawiły się niereferencyjne, ulepszone wersje, które korzystają z autorskiego chłodzenia - zwykle jest to potężny, powietrzny cooler (zajmujący 3 lub 4 sloty) lub hybrydowy system połączony z chłodzeniem wodnym. Póki co dostępność kart jest mocno ograniczona, ale ceny niereferentów powinny kształtować się w granicach 11 - 12 tys. złotych.



ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3090 Ti

ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3090 Ti to topowa propozycja producenta, która wyróżnia się hybrydowym chłodzeniem – na karcie zainstalowano tradycyjny, powietrzny cooler z wentylatorem promieniowym, ale oprócz tego zastosowano chłodzenie wodne z dwoma podświetlanymi wentylatorami.

W sprzedaży pojawi się standardowy i podkręcony model OC Edition z rdzeniem przyspieszonym do 1980 MHz (to jedna z najwydajniejszych wersji). Karta dysponuje pięcioma wyjściami wideo: 2x HDMI 2.1 i 3x DisplayPort 1.4a. Model ROG Stric LC zajmuje prawie trzy sloty i ma niecałe 30 cm długości (do tego trzeba jeszcze doliczyć miejsce na chłodnicę typu 240 mm).



ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 Ti

Model ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 Ti nie powinien być specjalnym zaskoczeniem, bo w ofercie producenta wcześniej można było znaleźć podobne konstrukcje. Tym razem zastosowano potężne chłodzenie z trzema wentylatorami (całość zajmuje ponad 3 sloty i ma 32,6 cm długości).

Standardowy model pracuje z domyślnymi zegarami, ale w sprzedaży jest dostępna również nieco droższa wersja OC z rdzeniem podkręconym do 1950 MHz. Zestaw wyjść wideo pozostał ten sam: 2x HDMI 2.1 oraz 3x DisplayPort 1.4a.



Gainward GeForce RTX 3090 Ti Phantom

Gainward zaprezentował tylko jedną wersję karty – to model GeForce RTX 3090 Ti Phantom, którego mroczny design na pewno znajdzie swoich zwolenników. Chłodzenie korzysta z trzech dużych wentylatorów z pasywnym trybem działania. Konstrukcja mierzy ponad 31 cm i zajmuje trzy sloty w obudowie.

GeForce RTX 3090 Ti Phantom pracuje ze standardowymi ustawieniami, ale w sprzedaży jest dostępny też lekko podkręcony model GeForce RTX 3090 Ti Phantom GS. Na śledziu wyprowadzono jedno wyjście HDMI 2.1 oraz trzy DisplayPort 1.4a.



Gigabyte GeForce RTX 3090 Ti Aorus Xtreme WaterForce

Gigabyte GeForce RTX 3090 Ti Aorus Xtreme WaterForce też zalicza się do topowych konstrukcji – tym razem zastosowano hybrydowe chłodzenie z dużą chłodnicą z trzema wentylatorami. Trzeba przyznać, że całość wygląda po prostu obłędnie.

Wersja Aorus Xtreme WaterForce została przyspieszona do 1935 MHz, ale ma oferować wysoki potencjał na dodatkowe podkręcanie. Jeśli chodzi o złącza wideo, producent przewidział standardowy komplet (tj. HDMI 2.1 i 3x DisplayPort 1.4a). Warto również wspomnieć o gwarancji wydłużonej do 4 lat.



Gigabyte GeForce RTX 3090 Ti Gaming

Gigabyte GeForce RTX 3090 Ti Gaming to wersja z tradycyjnym powietrznym chłodzeniem WindForce 3X – producent postawił na ogromny radiator z trzema wentylatorami. Warto zaznaczyć, że konstrukcja zajmuje trzy sloty i ma lekko ponad 33 cm długości.

Standardowy model Gaming pracuje z domyślnymi zegarami, ale producent przygotował też wersję Gaming OC podkręconą do 1905 MHz (oprócz tego przygotowano dwa profile BIOS). Do dyspozycji oddano cztery wyjścia obrazu: HDMI 2.1 i 3x DisplayPort 1.4a. Miłym dodatkiem jest 4-letnia gwarancja.



Inno3D GeForce RTX 3090 Ti iChill Frostbite

Inno3D GeForce RTX 3090 Ti iChill Frostbite to propozycja dla entuzjastów składających komputer chłodzony cieczą. Na pokładzie znalazł się blok wodny typu full cover, który odprowadza ciepło z wszystkich newralgicznych elementów karty (podobno temperatury nie przekraczają tutaj 65 stopni Celsjusza). Całość dodatkowo przyozdobiono efektownym podświetleniem ARGB LED.

Mimo zastosowania bloku wodnego, nie powinniśmy oczekiwać mocno podniesionych zegarów - karta została podkręcona do 1890 MHz. Na podwójnym śledziu wyprowadzono cztery wyjścia wideo: HDMI 2.1 i 3x DisplayPort 1.4a.



Inno3D GeForce RTX 3090 Ti X3 OC

Inno3D GeForce RTX 3090 Ti X3 OC zalicza się do standardowych konstrukcji. Do chłodzenia karty wykorzystano potężne, powietrzne chłodzenie z trzema wentylatorami (całość zajmuje trzy sloty i ma 33 cm długości). Ciekawostką jest efektowne podświetlenie RGB LED.

Dopisek OC wskazuje na fabrycznie podniesione zegary, ale nie należy oczekiwać mocnego przyspieszenia – rdzeń pracuje z zegarem 1890 MHz. Producent przewidział taki sam zestaw wyjść obrazu (tj. HDMI 2.1 i 3x DisplayPort 1.4a).



MSI GeForce RTX 3090 Ti Suprim

MSI GeForce RTX 3090 Ti Suprim przypomina wcześniejsze modele producenta – to topowa konstrukcja z ogromnym, powietrznym coolerem Tri Frozr 2S z trzema wentylatorami Torx Fan 4.0 (oferują one tryb pasywnego działania Zero Frozr). Warto jednak zaznaczyć, że całość zajmuje ponad 3 sloty i ma prawie 34 cm długości (w zestawie jest dodawany wspornik do obudowy).

Zwykła wersja Suprim pracuje ze standardowymi taktowaniami, ale na rynku jest dostępna też edycja Suprim X podkręcona do 1965 MHz. Producent przewidział standardowy komplet wyjść obrazu (HDMI 2.1 i 3x DisplayPort 1.4a). Nie bez znaczenia jest też efektowne podświetlenie Mystic Light Sync.



MSI GeForce RTX 3090 Ti Gaming Trio

MSI GeForce RTX 3090 Ti Gaming Trio to nieco uboższa propozycja. Nie można jednak jej odmówić efektownego designu – inżynierowie zastosowano ogromny cooler Tri Frozr 2 z trzema wentylatorami Torx Fan 4.0 (też mogą one działać w pasywnym trybie Zero Frozr). Karta zajmuje trzy sloty i ma prawie 33 cm długości.

Model GeForce RTX 3090 Ti Gaming Trio oferuje standardową wydajność, ale producent przygotował też wersję GeForce RTX 3090 Ti Gaming X Trio z rdzeniem przyspieszonym do 1920 MHz. Na śledziu wyprowadzono domyślny zestaw wyjść obrazu (tj. HDMI 2.1 i 3x DisplayPort 1.4a).



Palit GeForce RTX 3090 Ti GameRock

Palit GeForce RTX 3090 Ti GameRock to jedna z najbardziej oryginalnych konstrukcji – producent zastosował potężne chłodzenie z charakterystycznym, podświetlanym wykończeniem. Karta ma jednak swoje rozmiary, bo zajmuje prawie 3 sloty i mierzy trochę ponad 31 cm długości.

Zwykła wersja GameRock pracuje z domyślnymi zegarami, a model GameRock OC został przyspieszony do 1890 MHz. Użytkownik może tutaj również skorzystać z dwóch profili BIOS. Jeśli chodzi o wyjścia wideo, nie powinno być zaskoczenia – do dyspozycji oddano jedno złącze HDMI 2.1 i trzy DisplayPort 1.4a.



Zotac GeForce RTX 3090 Ti AMP Extreme Holo

Zotac GeForce RTX 3090 Ti AMP Extreme Holo to jedna z tych kart, która na pewno wpadnie w oko entuzjastom. Wszystko dzięki efektownemu chłodzeniu IceStorm 2.0 z podświetleniem Spectra 2.0 – konstrukcja obejmuje trzy duże wentylatory z pasywnym trybem działania. Karta jest ogromna, bo zajmuje prawie cztery sloty i ma blisko 36 cm długości.

Mimo rozbudowanego chłodzenia, producent nie zdecydował się na mocne podniesienie zegarów - wersja AMP Extreme Holo została podkręcona do 1890 MHz (użytkownik może wybrać dwa profile BIOS). Zestaw wyjść wideo nie powinien nikogo zaskoczyć, bo przewidziano jedno gniazdo HDMI 2.1 i trzy DisplayPort 1.4a.

Źródło: ASUS, Gainward, Gigabyte, Inno3D, MSI, Palit, Zotac