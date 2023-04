Co powstanie z połączenia taniego procesora Intel Pentium Gold G7400 i dobrej karty graficznej GeForce RTX 4070? Taką konfigurację sprawdził jutuber RandomGaminginHD.

Jesteśmy po premierze karty graficznej GeForce RTX 4070, która jest niezłą propozycją do budowy wydajnego komputera do grania. Sprzęt głównie będzie łączony z dobrym procesorem (w naszym teście wykorzystaliśmy Core i9-12900KS). Co jednak, gdybyśmy się zdecydowali na wyjątkowo słabą jednostek?

GeForce RT 4070 z tanim procesorem

Kanał RandomGaminginHD opublikował testy karty graficznej GeForce RTX 4070, połączonej z procesorem Intel Pentium Gold G7400. Mówimy tutaj o bardzo słabej jednostce - została ona wyposażona tylko w 2 rdzenie i 4 wątki o taktowaniu 3,7 GHz. Przy okazji warto dodać, że Pentium to też jeden z tańszych modeli dostępnych na rynku – jego cena wynosi około 450 zł.

Karta graficzna oczywiście będzie ograniczana przez procesor, ale dużo tutaj zależy od konkretnego tytułu. Forza Horizon 5 w rozdzielczości 1440p uzyskuje około 83 fps ze spadkami do 44 fps, a Dead Redemption 2 to już 64 fps ze spadkami do 35 fps. Kingdom Come Deliverance jest jednak niegrywalny - konfiguracja średnio uzyskuje 45 fps, ale notuje spadki do 10 fps.

Nadal jednak istnieje możliwość skorzystania z technologii DLSS 3 z funkcją Frame Generation, która poprawia płynność animacji. W Cyberpunk 2077 w rozdzielczości 1440p standardowo uzyskano 43 fps ze spadkami do 25 fps, a po włączeniu DLSS płynność wzrosła do 70 fps ze spadkami do 30 fps. Wiedźmin 3 w takim scenariuszu był jednak niegrywalny (średnia płynność to 55 fps, ale występowały spadki do 3 fps).

Testy karty GeForce RTX 4070 z procesorem Pentium należy traktować jako ciekawostkę. Realnie raczej mało kto zdecyduje się na takie połączenie. Procesor do gier musi mieć lepszą specyfikację (i wbrew pozorom nie trzeba tutaj liczyć się z dużo wiekszym wydatkiem).

