Oto doczekaliśmy się – GeForce RTX 4070 już po testach. NVIDIA nie próżnuje i sukcesywnie aktualizuje swoją linię kart graficznych dla graczy o nowe modele. RTX 4070 ma konkurować w przedziale cenowym 3000-3500 zł i jeżeli ciekawi Was, jak się z tego wywiązuje, to zapraszamy!

Po dosyć udanej premierze GeForce RTX 4070 Ti przyszła pora na przyciętą wersję tego układu - trafił on właśnie do modelu GeForce RTX 4070 z 12 GB pamięci GDDR6X. Przycięto o 20-25% ilość jednostek obliczeniowych, ale pozostawiono ten sam podsystem pamięci. Nowa karta jest też nieco niżej taktowana.

Cena nowej karty ma oscylować w okolicy 3200-3500 zł (MSRP $599), co czyni z niej bezpośrednią alternatywę dla podobnie wycenionych kart GeForce RTX 3070 Ti 8 GB oraz Radeon RX 6800 XT 16 GB. Wydajnościowo jednak ma konkurować ze znacznie droższym GeForce RTX 3080 10 GB.

GeForce RTX 4070 oferuje wsparcie dla DLSS 3 (Frame Generation), co pozwala w najnowszych grach (zawierających implementację tej funkcji) znacznie podnieść płynność animacji bez wpływu na jakość obrazu. Niestety jest to pierwszy członek serii RTX 4000 z pojedynczym enkoderem NVENC, co oznacza niższą wydajność przy obróbce wideo.

RTX 4070 posiada TGP na poziomie 200 W, co plasuje go w okolicy RTX 3060 Ti (też 200 W). Oznacza to, że powinien pobierać mniej energii od swojego poprzednika RTX 3070 (TGP 220 W). To również znacznie mniej od pozostałych podobnie wycenionych kart (które mają zwykle TGP około 300 W).

W przeciwieństwie do swojego mocniejszego brata z oznaczeniem "Ti", zwyczajny RTX 4070 występuje w wersji NVIDIA Founders Edition (widocznie NVIDIA uznała, że przekreślanie RTX 4080 12 GB i dopisywanie RTX 4070 Ti jest w złym tonie). My jednak będziemy testować jeden z najtańszych modeli (sprzedawany w cenie MSRP, tj. 3199 zł).

Gainward GeForce RTX 4070 Ghost 12 GB to karta o niewielkich rozmiarach i chłodzona tylko dwoma wentylatorami. Zasilana jest z jednego przewodu 8-pin (bez adaptera), co oznacza większą kompatybilność, ale również brak potencjału podkręcania.

Do naszej redakcji tym razem nie dotarł model Founders Edition, ale dzięki temu udało nam się zorganizować sztukę, którą faktycznie będzie można bez większego problemu kupić już w dniu premiery sklepowej (13.04.) i pewnie również po nim dostępność powinna dopisywać. Gainward GeForce RTX 4070 Ghost 12 GB to karta wyceniona na poziomie MSRP, choć nie w każdym względzie trzyma poziom modelu NVIDII (ale są też aspekty, w których przewyższa konstrukcję „Założycielską”). Zanim przejdziemy do dokładnych testów wydajności nowego GPU z rodziny Ada Lovelace, to chwilę poświęcimy na przybliżenie Wam właśnie konstrukcji Gainwarda. Ale zaczniemy jak zwykle od przyjrzenia się samemu GPU, które dziś ma swoją premierę.



Ktoś zamawiał wyjątkowo opłacalną kartę? Proszę bardzo – jeden raz GeForce RTX 4070!

Ada Lovelace wyśmienicie się skaluje

GPU użyte w nowym GeForce RTX 4070 to nadal chip AD104, który mogliśmy spotkać już w GeForce RTX 4070 Ti, i który pierwotnie miał również trafić do RTXów 4080 (zanim wycofano się z ich 12-gigabajtowego wariantu). W tym przypadku mamy jednak do czynienia z poważnymi cięciami. Najbardziej ucierpiały same jednostki obliczeniowe (CUDA) oraz jednostki teksturujące (TMU) – mowa o redukcji o 24% względem RTX 4070 Ti. Jednostek rasteryzujących mamy 20% mniej, choć tutaj warto zauważyć, że w tym przypadku zarówno GeForce RTX 3070, jak i GeForce RTX 3070 Ti miały ich o 50% więcej! Wychodzi z tego, że nowy RTX musi ilość nadrabiać jakością.



Tak wyglądają referencyjne karty RTX 4070 - są jeszcze mniejsze od modelu Gainwarda!

To samo w sumie dotyczy tensorów i rdzeni odpowiedzialnych za śledzenie promieni – w ich przypadku nowy RTX 4070 oferuje dokładnie tyle samo jednostek, co RTX 3070 – różnią się one tylko generacją, za którą idzie również dostęp do nowych funkcji, takich jak DLSS 3 lub SER. Pozostaje mieć nadzieję, że to, w połączeniu ze znacznie wyższym taktowaniem (zasługa dużo niższego procesu technologicznego, w jakim GPU produkuje TSMC), wystarczy, aby zaoferować odpowiedni wzrost wydajności.

GeForce RTX 4070 - specyfikacja

Model GeForce

RTX 3070 GeForce

RTX 4070 GeForce

RTX 3070 Ti GeForce

RTX 4070 Ti GeForce

RTX 3080 Generacja Ampere

Samsung 8 nm Ada Lovelace

TSMC N4 (~4nm) Ampere

Samsung 8 nm Ada Lovelace

TSMC N4 (~4nm) Ampere

Samsung 8 nm Układ graficzny GA104-600 AD104-250 GA 104-400 AD104-400 GA102 Jednostki cieniujące 5888 5888 6144 7680 8704 Jednostki teksturujące 184 184 192 240 272 Jednostki rasteryzujące 96 64 96 80 96 Rdzenie Tensor 184 (3th gen) 184 (4th gen) 192 (3rd gen) 240 (4th gen) 272 (3rd gen) Jednostki RT 46 (2nd gen) 46 (3rd gen) 48 (2nd gen) 60 (3rd gen) 68 (2nd gen) Taktowanie rdzenia 1500/1725 MHz 1920/2475 MHz 1575/1770 MHz 2310 / 2610 MHz 1440/1710 MHz Moc obliczeniowa 20,3 TFLOPS 29,15 TFLOPS 21,75 TFLOPS 40,1 TFLOPS 29,77 TFLOPS Pamięć wideo 8 GB GDDR6 256-bit 12 GB GDDR6X 192-bit 8 GB GDDR6X 256-bit 12 GB GDDR6X 192-bit 10 GB GDDR6X 320-bit Taktowanie pamięci 7 GHz 10,5 GHz 9,5 GHz 10,5 GHz 9,5 GHz Przepustowość pamięci 448 GB/s 504 GB/s 608 GB/s 504 GB/s 760,3 GB/s TGP (zasilanie) 220 W

12-pin (1x8-pin) 200 W

12+4-pin (2x8-pin) 290 W

12-pin (2x8-pin) 285 W

12+4-pin (2x8-pin) 320 W

(1x12-pin) Interfejs PCIe 4.0 PCIe 4.0 PCIe 4.0 PCIe 4.0 PCIe 4.0 Cena $499 $599 $599 $799 $699

Jedyne, co pozostało całkowicie bez zmian względem mocniejszego, już dostępnego brata, czyli RTX 4070 Ti, to podsystem pamięci. Zwykła 4070 tak samo oferuje 12 GB DDR6X o tym samym taktowaniu i na tej samej szynie (zatem o tej samej przepustowości). To bardzo istotna informacja, gdyż 8 GB na karcie graficznej, jak pokazują tegoroczne hity, to byłby strzał w stopę i to strzał z armaty. Zanim przejdziemy do omówienia samej karty Gainwarda, wskażemy jeszcze jedną, dla wielu potencjalnych nabywców bardzo istotną cechę nowego modelu. Otóż GeForce RTX 4070 posiada tylko pojedynczy enkoder/dekoder video! Oznacza to znaczne wydłużenie czasu eksportu i mniej płynną pracę w programach do edycji video. Jedyne co pozostało, to obsługa kodeka AV1.

Tak lekkie karty to do niedawna była domena serii RTX XX60, a nawet XX50!

Nasze pierwsze wrażenie po otrzymaniu pudełka z nową kartą było takie: „Przez przypadek przysłali nam RTX 4060!”. Okazało się jednak, że małe i dosyć szczupłe pudełko skrywa faktycznie najnowszego GeForce RTX 4070 – autorstwa Gainward i z dodatkową nazwą „Ghost”, która zaiste dobrze tutaj pasuje. Nie oznacza to jednak, że karta na tym jest jakoś konkretnie stratna, ale do tego jeszcze dojdziemy.



Zabrakło banana dla skali, ale to faktycznie jedno z najmniejszych pudełek, jakie ostatnio przeszły nam przez ręce.

Gainward GeForce RTX 4070 to karta o długości niespełna 27 cm, wysokości 12,5 cm i szerokości 3,5 cm. Ten ostatni wymiar oznacza, że chłodzenie nie zajmuje nawet pełnych dwóch slotów! Czuć to również biorąc kartę do ręki – waga 760 g to w zasadzie 3x poniżej tego, do czego przyzwyczaiły nas ostatnio topowe modele… Jaki z tego morał? Przede wszystkim taki, że ta karta wejdzie bez problemu do praktycznie każdej obudowy, zwłaszcza że złącze zasilania osadzono na wysokości śledzia, zatem przewód nie musi wystawać ponad samą kartę. Ale jak to „przewód”, liczba pojedyncza? Otóż zgadza się – Gainward postanowił w swoim podstawowym modelu ograniczyć się do tylko jednej wtyczki 8-pin!



Plastikowy backplate pełni jedynie rolę ozdobną i ewentualnie ochronną – termicznie jedynie przeszkadza.

Chłodzenie, jak już pewnie zauważyliście, to konstrukcja 2-wentylatorowa. Średnica tychże wentylatorów to około 9,5 cm i każdy posiada 9 klasycznie wyprofilowanych śmigieł. Czarne użebrowanie między wentylatorami wykonano z plastiku i jedynie ma wyglądać groźnie. Faktyczny radiator wykonany z aluminium znajduje się pod plastikową obudową i mierzy zaledwie centymetr wysokości głównej części karty (oraz dwa centymetry w części wystającej poza płytkę drukowaną – tę, przez którą wentylator dmucha „na wylot”).



Z jednej strony cieszymy się, że w tym segmencie nie mamy już przewymiarowanego chłodzenia, ale czy Gainward nie poszedł za mocno w drugą stronę?

Za odprowadzanie ciepła z GPU i pamięci graficznej (całość przykrywa wspólny blok chłodzenia) odpowiadają łącznie 4 ciepłowody. Układ, można by powiedzieć, do bólu klasyczny, ale jeżeli się sprawdza, to po co przepłacać za coś więcej? Pozostaje zatem sprawdzić, czy faktycznie się sprawdza. Zanim to zrobimy, jeszcze szybki rzut oka na dostępne złącza – tutaj również „to, co zwykle” – trzy razy Display Port 1.4a oraz jedno HDMI 2.1.



Perforacja na śledziu przy takim chłodzeniu służy, zdaje się, tylko redukcji użytych materiałów.

W sumie jeszcze o jednej rzeczy warto powiedzieć – o podświetleniu. Początkowo w takim podstawowym modelu się go nie spodziewaliśmy, ale okazuje się, że jest obecne. Świeci się na niebieskawo mleczna ramka wokół logo serii GeForce RTX. Mały akcent, a z pewnością wielu nabywców ucieszy :)



Karta ogólnie wygląda całkiem ładnie, a plastiki, z których wykonano obudowę, są wysokiej jakości.

Mały, ale nie wariat – Gainward Ghost mimo rozmiarów nie ma problemów z utrzymaniem temperatur i ciszy

Ten fragment recenzji należy rozpocząć od istotnej informacji, którą już mogliście wyłapać z tabelki ze specyfikacją. GeForce RTX 4070 otrzymało TGP na poziomie 200 W. To 85 W poniżej i tak bardzo oszczędnego RTX 4070 Ti oraz zasadniczo również poniżej RTX 3070 (220 W). Teraz rozmiar chłodzenia wybrany przez Gainwarda może nabrać nieco więcej sensu. I faktycznie, chłodzenie to daje sobie radę – nawet w najbardziej wymagających grach (Metro Exodus, Cyberpunk 2077, Dying Light 2) utrzymujemy bardzo ładny poziom 69°C na GPU (77°C Hot Spot). Chłodzenie przy tym bardzo sporadycznie dobija do 40% prędkości (~1400 RPM).

Pomiar ciśnienia akustycznego (głośności) - Cyberpunk 2077

[dBA], 4K, Ultra, mniej=lepiej, +10 dB = 2x głośniej

Poziom tła 23,5 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 39,2

35,8 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 39,5

35,5 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 39,8

36,5 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 40,2

36,6 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 40,7

38,6 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 41,1

37,1 NVIDIA GeForce RTX 4070 [OC]

Gainward Ghost 41,3

39,0 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 44,0

40,4 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 45,1

42,7 NVIDIA RTX GeForce 3080

MSI Suprim 46,9

43,5 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 47,5

43,8 Legenda / / 50 cm od karty

/ / w zamkniętej obudowie

Owszem, nie jest to najcichsza karta, jaką ostatnio testowaliśmy (głównie za sprawą rezonansu, w jaki wpada plastik obudowy karty przy 38-40% RPM) i nawet referencyjny RTX 3070 okazał się pracować ciszej, ale nie są to różnice, nad którymi warto by się rozwodzić. Karta, jak na reprezentanta tańszych modeli, wypada bardzo dobrze i jeżeli nie macie bzika na punkcie ciszy, to z pewnością z powodu chłodzenia nie musicie karty Gainwarda skreślać. Karta mimo swojej niskiej ceny oferuje nawet tryb „zero fan”, czyli zatrzymywanie wentylatorów, gdy karty nie używamy szczególnie intensywnie.



Wbrew przedpremierowym plotkom okazuje się, że RTX 4070 nadal korzysta ze wszystkich 16 linii PCI-E 4.0.

Wszystko ma swoją cenę – w modelu Ghost od Gainwarda za kulturę pracy płacimy potencjałem OC

Jeżeli liczyliście na spory potencjał podkręcania, jak to zwykle ma miejsce w kartach ze średniego segmentu, to z pewnością nie powinniście szukać RTXa 4070 z tylko jednym 8-pinowym złączem zasilania. Gainward z tego względu całkiem zablokował możliwość zwiększania limitu zasilania karty, przez co efekty podkręcania są raczej mizerne.

Pomiar wydajności Gainward GeForce RTX 4070 po podkręceniu

[FPS], 1440p, najwyższe detale, więcej=lepiej

Cyberpunk 2077

(Ultra, Ultra RT) RTX 4070

ustawienia domyślne 38

29 RTX 4070

OC (130 MHz / 1400 MHz) 39

31 Dying Light 2

(Ultra, Wysoki RT) RTX 4070

ustawienia domyślne 51

41 RTX 4070

OC (130 MHz / 1400 MHz) 53

42 Metro Exodus EE

(Ekstremalne + RT Ultra) RTX 4070

ustawienia domyślne 54

36 RTX 4070

OC (130 MHz / 1400 MHz) 55

37 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

W zasadzie szkoda zachodu, choć z drugiej strony te 2-3% w zasadzie nic nas nie kosztuje, poza potencjalną utratą stabilności lub szybszym zużyciem się samej karty… Temperatury nadal są trzymane w ryzach (zostają bez zmian), a głośność pracy, jak mogliście ujrzeć na poprzednim wykresie, tylko minimalnie wzrosła.

Nasza platforma testowa i wyniki syntetyczne nowego GeForce RTX 4070

Nasza platforma testowa po ostatnich premierach procesorów daje już po sobie znać, że warto ją wymienić, ale szczęśliwie w przypadku kart ze średniego segmentu (a taką bez wątpienia jest RTX 4070), nie jest to przesadnie często problem, nawet podczas testów w FHD, o które tym razem rozszerzyliśmy naszą procedurę testową. Całość prezentuje się następująco:

Nasza platforma testowa:

Sterowniki, z których korzystaliśmy, to GeForce Game Ready 531.41 w przypadku wcześnie wydanych kart z GPU NVIDII oraz najnowszy w tym momencie dostępny sterownik dla Radeonów (Adrenaline 23.4.1) i ARCów (101.4257). Z kolei RTX 4070 testowaliśmy na przedpremierowym sterowniku 531.42. System Windows 11 użyty w czasie testów to build 22H2 i wszystkie testy wykonywaliśmy z aktywnym Resizable BAR – zakładamy, że nikt nie będzie kupować nowego RTX 4070 do komputera bez jego obsługi (niemal każda płyta główna z PCI-E 3.0 oferuje wsparcie dla tej funkcji).



To w sumie pierwsza karta z serii RTX 4000, która realnie może się sprawdzić podczas modernizacji starszego komputera.

Wydajność GeForce RTX 4070 Ti w testach syntetycznych – 3DMark

Jak zwykle na początku prezentujemy wyniki w popularnym pakiecie benchmarków UL Solutions 3DMark. Pozwalają one przede wszystkim dobrze określić przyrost wydajności pomiędzy kolejnymi generacjami kart danego producenta, ale do pewnego stopnia również umożliwiają porównanie kart różnych producentów. Na wykresach poniżej szczególną uwagę należy zwrócić na karty RTX 3080 (karta obecnie blisko 1000 zł droższa), RTX 3070 Ti (obecnie identycznie wyceniona karta) oraz RTX 3070 (teoretycznie poprzednik, obecnie około 500 zł tańszy model). Do pewnego stopnia można też spoglądać na wyniki Radeonów RX 6800 (obecnie również 500 zł tańsza karta) oraz RX 6800 XT (karta podobnie wyceniona), mając jednak na uwadze różnice w optymalizacji pod 3DMark różnych producentów GPU.

3D Mark - Time Spy Extreme (DX12)

[punkty] wynik ogólny

[OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 16 257 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 15 826 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 13 879 [OC] AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 13708 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 13 357 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 13 222 [OC] AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 12 593 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 11 972 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 11 389 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 10 752 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 10 429 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 9533 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 9429 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD Ref. 8967 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 8945 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 8774 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 8497 AMD Radeon RX 6800

AMD Ref. 7728 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 7339 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 6785 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD Ref. 6211 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD Ref. 4971 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 4429 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 3083

3D Mark - Time Spy Extreme (DX12)

[punkty] wynik układu graficznego

[OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 20 379 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 19 427 [OC] AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 15 010 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 15 007 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 14 404 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 14 132 [OC] AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 13 487 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 12 641 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 11 992 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 11 387 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 10 986 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 9839 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 9748 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD Ref. 9195 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 9106 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 8644 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 8328 AMD Radeon RX 6800

AMD Ref. 7721 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 7274 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 6693 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD Ref. 6211 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD Ref. 4971 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 4429 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 2786

3D Mark - Speed Way (DXR)

[punkty]

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 9996 [OC]NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 7848 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 7231 [OC] AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 6026 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 5962 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 5946 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 5728 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 5450 [OC] AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 5386 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 5253 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 4976 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 4752 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 4605 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 4406 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 3704 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 3531 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 3440 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD Ref. 3315 AMD Radeon RX 6800

AMD Ref. 2790 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 2171 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD Ref. 2137 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD Ref. 1631 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 1448

3D Mark - Port Royale (DXR)

[punkty]

[OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 27 324 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 25 842 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 19 157 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 17 998 [OC] AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 16 514 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 15 894 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 15 166 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 14 722 [OC] AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 14 683 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 14 057 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 13 932 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 12 964 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 11 921 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 11 366 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 10 950 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 9749 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD Ref. 9054 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 8712 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 8229 AMD Radeon RX 6800

AMD Ref. 7696 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD Ref. 5895 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 5151 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD Ref. 4737 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 3445

Nowa karta wypada zaskakująco blisko tych droższych alternatyw. Imponujące są wyniki w testach korzystających z Ray Tracingu (Speed Way i Port Royal) – dodatkowe blisko 30% wydajności przy tej samej ilości jednostek RT pokazuje, jaką różnicę w tej kwestii czyni generacja shaderów (oraz nawet bardziej ich taktowanie). Całkowicie natomiast NIE imponujące są wyniki po podkręceniu – w porywach 4% wyższa wydajność i to w teście syntetycznym… Miejmy nadzieję, że modele zasilane z dwóch przewodów 8-pin bardziej się w tej kwestii popiszą – już niebawem test takiego właśnie zawodnika :)

Testy GeForce RTX 4070 w grach – czy to idealna karta do 1440p?

Poza tym, że w grach przetestowaliśmy tym razem dodatkowo rozdzielczości FHD (za wyjątkiem Microsoft Flight Simulator – tam wykres wychodził całkiem płaski dla okolicy testowanej karty), to zmieniła się również nieco lista testowanych gier. Z przyczyn technicznych tymczasowo musieliśmy zrezygnować z testowania Forzy Horizon 5, ale za to pojawiły się nowe, bardzo wymagające tytuły (w których nie zawsze wszystkie karty zdążyliśmy sprawdzić, ale zawsze skupialiśmy się na modelach najważniejszych dla opisywanej premiery). Kolejną nowością jest prezentacja wyników z aktywowanym DLSS 3 Frame Generation (bez Super Resolution) obok zwyczajnego pomiaru. Dotyczy to oczywiście tylko gier, które z tą funkcją są kompatybilne i (dla czytelności wykresów) tylko testowanej dziś karty.

A Plague Tale: Requiem

1080p, najwyższe ustawienia bez RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070

DLSS 3 Frame Generation

Gainward Ghost 128

108 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 94

76 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 77

63 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 67

56 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 63

52 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 60

48 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 52

44 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 47

40 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 42

26 AMD Radeon RX 6800

AMD 36

26 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

A Plague Tale: Requiem - 1440p, ustawienia Bardzo Wysokie

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070

DLSS 3 Frame Generation

Gainward Ghost 89

76 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 71

59 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 57

48 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 49

41 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 44

38 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 43

34 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 38

31 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 33

27 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 29

20 AMD Radeon RX 6800

AMD 24

20 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

A Plague Tale: Requiem - 2160p, ustawienia Bardzo Wysokie

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 41

34 NVIDIA GeForce RTX 4070

DLSS 3 Frame Generation

Gainward Ghost 40

26 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 32

27 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 29

25 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 25

21 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 25

20 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 16

12 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Testy w grze A Plague Tale: Requiem wykonywaliśmy w ramach jej wejścia do sprzedaży, choć wtedy jeszcze nie było w grze dodanego wsparcia dla śledzenia promieni. W połowie stycznia twórcy w końcu raczyli tę funkcję dodać (na potrzebę obliczania cieni) i faktycznie gra sporo na tym zyskuje. Oczywiście nie w kwestii FPS, co widać na wykresach… Tu jednak z pomocą przychodzi DLSS 3.0 dostępny dla karty z rodziny RTX 4000 – z jego pomocą możemy śmiało dogonić GeForce RTX 4090 w rozdzielczości FHD i QHD. W 4K nowemu RTXowi stanowczo zaczyna brakować pary, a z pustego to i DLSS 3 nie naleje, zatem do grania w A Plague Tale: Requiem w tej rozdzielczości i w najwyższych detalach nowy GeForce się nie nadaje.

Assassin's Creed: Valhalla

1080p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 197

132 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 188

114 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 183

122 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 175

107 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 164

108 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 159

105 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 155

107 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 143

93 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 143

85 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 138

85 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 127

85 AMD Radeon RX 6800

AMD 125

87 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 118

78 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 113

77 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 113

77 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 96

69 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 84

61 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 79

58 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 74

55 Intel ARC A770

Intel ref. 72

53 Intel ARC A750

Intel ref. 69

52 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 61

47 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 56

43 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 49

38 NVIDIA GeForce GTX 1650

ASUS Dual 27

20 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Assassin's Creed: Valhalla

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 171

126 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 160

98 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 151

102 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 143

96 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 126

84 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 125

94 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 120

83 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 113

79 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 113

80 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 106

71 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 105

75 AMD Radeon RX 6800

AMD 98

69 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 92

66 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 85

61 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 85

61 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 69

52 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 68

51 Intel ARC A770

Intel ref. 60

49 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 56

43 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 54

42 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 46

37 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 44

34 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 34

27 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Assassin's Creed: Valhalla

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 115

84 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 98

67 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 93

67 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 85

57 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 82

64 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 77

56 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 72

54 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 70

51 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 65

48 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 65

48 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 63

47 AMD Radeon RX 6800

AMD 57

44 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 55

41 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 52

39 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 45

36 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 41

32 Intel ARC A770

Intel ref. 41

30 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 34

27 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 33

26 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 28

23 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Nieco już zabytkowy (zwłaszcza technologicznie) Assassin’s Creed Valhalla nadal preferuje karty czerwonych, ale nie przeszkadza to nowemu RTXowi deptać po piętach podobnie wycenionemu Radeonowi RX 6800 XT. Tutaj nawet w 4K można jeszcze dosyć komfortowo pograć, choć RTX 4070 w takiej rozdzielczości traci znacznie więcej od swoich konkurentów.

Cyberpunk 2077

1080p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 133

104 NVIDIA GeForce RTX 4070

[DLSS 3 Frame Generation]

NVIDIA Founders Edition 106

84 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 103

82 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 92

73 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 84

72 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 78

64 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 75

62 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 70

56 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 65

51 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 61

47 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 52

41 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 48

38 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 45

37 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 41

30 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 38

30 AMD Radeon RX 6800

AMD 37

27 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 30

23 Intel ARC A770

Intel ref. 29

24 Intel ARC A750

Intel ref. 27

23 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 26

18 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 21

13 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 86

70 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 64

52 NVIDIA GeForce RTX 4070

[DLSS 3 Frame Generation]

Gainward Ghost 64

49 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 49

39 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 47

38 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 45

36 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 42

33 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 42

32 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 38

29 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 36

26 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 32

23 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 29

22 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 26

19 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 24

18 AMD Radeon RX 6800

AMD 21

15 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 43

34 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 31

25 NVIDIA GeForce RTX 4070

[DLSS 3 Frame Generation]

Gainward Ghost 28

15 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 24

17 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 22

17 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 22

15 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 20

15 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 20

13 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 17

13 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 17

12 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 12

9 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 dopiero co doczekał się aktualizacji do wersji RT Overdrive, która całkowicie pozbywa się rasteryzacji i stawia na nextgenowe generowanie obrazu z pomocą tylko śledzenia promieni. Tej wersji jeszcze nie mieliśmy okazji testować i w sumie dobrze, bo nawet z klasycznym Cyberpunkiem RTX 4070 ledwo sobie radzi w FHD. Przynajmniej do czasu aktywowania Frame Generation, bo z nim pogramy również bez większego skrępowania w 1440p, pozostawiając w tyle nawet najszybszego Radeona RX 7900 XTX i topowego w poprzedniej generacji RTX 3090 Ti. W 4K niestety trzeba by już się mocno ratować DLSS Performance i Frame Generation, aby powrócić do płynnego grania, co nie każdemu przypadnie do gustu (ale się da).

Dying Light 2

1080p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 167

136 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 128

101 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 110

84 NVIDIA GeForce RTX 4070

[DLSS 3 Frame Generation]

NVIDIA Founders Edition 109

91 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 105

85 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 93

73 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 90

64 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 88

69 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 86

61 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 83

63 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 81

65 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 66

50 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 63

49 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 59

45 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 58

33 AMD Radeon RX 6800

AMD 50

33 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 49

39 Intel ARC A770

Intel ref. 49

41 Intel ARC A750

Intel ref. 46

36 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 38

26 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 34

24 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 31

20 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 29

19 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 23

15 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Dying Light 2

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 125

100 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 90

70 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 72

57 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 71

57 NVIDIA GeForce RTX 4070

[DLSS 3 Frame Generation]

Gainward Ghost 68

55 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 63

53 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 61

50 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 58

46 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 54

40 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 51

41 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 44

38 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 40

33 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 39

29 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 37

25 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 33

26 AMD Radeon RX 6800

AMD 33

21 Intel ARC A770

Intel ref. 31

25 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 27

22 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 25

16 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 19

13 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Dying Light 2

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 63

51 NVIDIA GeForce RTX 4070

[DLSS 3 Frame Generation]

Gainward Ghost 51

45 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 45

35 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 37

29 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 35

28 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 32

25 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 32

22 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 29

23 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 28

19 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 27

21 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 24

18 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 21

15 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 21

18 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 19

14 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 18

13 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 18

12 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Testowany przez nas na premierę Dying Light 2 zaledwie kilka tygodni temu otrzymał wsparcie dla DLSS 3 Frame Generation i stanowczo jest to bardzo korzystny zbieg okoliczności dla naszego RTX 4070. Choć tutaj ciekawostka, że w tym tytule funkcja daje znacznie mniejszy wzrost wydajności, niż zwykle ma to miejsce. Niemniej za jej sprawą pogramy już nie tylko w FHD, ale również w QHD z utrzymywaniem średniej bezpiecznie ponad 60 FPS. Ogólnie jednak jest to jeden ze słabszych występów nowej karty, zwłaszcza w rozdzielczości FHD, w której to ledwo przegania RTX 3070 Ti (w QHD już nieco lepiej, jako że starszemu RTXowi zaczyna brakować pamięci).

Elden Ring

1080p, najwyższe ustawienia bez RT, więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 152

110 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 152

108 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 149

112 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 149

108 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 149

110 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 146

108 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 143

111 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 141

105 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 140

101 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 131

98 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 126

96 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 124

96 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 120

92 AMD Radeon RX 6800

AMD 116

82 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 101

76 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 98

71 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 97

75 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 93

70 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 86

69 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 80

63 Intel ARC A770

Intel ref. 60

57 Intel ARC A750

Intel ref. 60

49 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 58

48 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 57

46 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Elden Ring

1440p, najwyższe ustawienia, bez RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 147

108 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 145

107 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 139

100 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 133

96 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 131

96 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 124

96 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 122

95 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 116

83 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 115

90 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 113

81 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 104

78 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 98

77 AMD Radeon RX 6800

AMD 94

72 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 88

70 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 82

64 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 74

59 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 73

57 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 62

51 Intel ARC A770

Intel ref. 60

52 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 58

46 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 52

41 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 43

34 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Elden Ring

2160p, najwyższe ustawienia, bez RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 133

96 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 104

76 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 91

67 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 85

67 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 85

61 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 78

62 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 78

60 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 76

59 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 73

59 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 69

54 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 66

32 AMD Radeon RX 6800

AMD 63

51 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 60

49 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 54

44 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 51

41 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 45

36 Intel ARC A770

Intel ref. 41

30 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 40

32 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 36

30 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 31

26 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 30

24 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 25

21 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Podobno najlepsza gra zeszłego roku okazuje się dosyć mocno limitowana przez nasz procesor – przynajmniej w FHD. Gdy podniesiemy rozdzielczość, to nowy RTX potrafi nawet wyprzedzić RTX 3080 i RX 6900 XT. Gorzej jeżeli jednak chcemy grać w 4K – tutaj już spadamy do poziomu RTX 3070 Ti, a minimalny FPS bliższy jest nawet temu, jaki oferuje RTX 3060. A to wszystko jeszcze przed aktywowaniem Ray Tracingu (zorientowaliśmy się, że jest dostępny w grze już po wykonaniu testów…). Niemniej nowemu RTX 4070 wydajności powinno starczyć nawet do grania z owym śledzeniem promieni, jeżeli ograniczymy się do 1440p.

Far Cry 6

1080p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 142

110 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 134

109 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 133

106 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 131

107 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 130

105 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 127

103 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 127

102 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 127

99 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 124

99 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 120

92 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 118

95 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 112

90 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 109

90 AMD Radeon RX 6800

AMD 105

90 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 96

82 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 95

76 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 87

71 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 82

70 Intel ARC A770

Intel ref. 81

62 Intel ARC A750

Intel ref. 75

50 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 72

41 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 70

51 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 62

51 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Far Cry 6

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 121

98 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 120

98 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 120

98 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 119

96 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 118

97 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 117

97 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 116

98 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 112

92 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 110

94 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 107

91 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 107

84 AMD Radeon RX 6800

AMD 96

82 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 93

80 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 87

75 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 81

68 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 74

64 Intel ARC A770

Intel ref. 69

44 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 62

47 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 62

54 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 53

40 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 50

42 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 44

38 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Far Cry 6

2160p, najwyższe ustawienia , więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 109

85 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 101

87 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 95

81 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 88

76 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 78

68 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 78

65 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 73

64 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 71

62 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 69

60 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 66

58 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 64

55 AMD Radeon RX 6800

AMD 58

51 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 56

49 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 52

46 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 45

40 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 44

37 Intel ARC A770

Intel ref. 42

30 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 35

31 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Nadal najnowsza część Far Cry balansuje na granicy limitu możliwości naszego procesora zarówno w rozdzielczości FHD, jak i QHD – ten tytuł pewnie niebawem z naszej procedury wyleci, jako że nie stanowi dużego wyzwania dla kart (za to sporo dla testera, z uwagi na zmienne warunki pogodowe i losowe zdarzenia związane ze zwierzyną). RTX 4070 bez wspomagania się upscalingiem (tylko FSR w przypadku Far Cry 6) pozwoli nam nawet na granie w 4K, oferując wydajność tylko trochę poniżej Radeona RX 6800 XT i GeForce RTX 3080.

Hogwarts Legacy - 1080p, Ray Tracing Ultra

[FPS], ustawienia Ultra, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070

[DLSS 3 Frame Generation]

Gainward Ghost 82

45 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 74

45 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 65

42 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 57

37 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 57

29 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 54

24 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 52

26 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 50

29 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 48

31 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 44

26 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 42

25 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 36

18 AMD Radeon RX 6800

AMD 32

18 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 30

19 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 29

15 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 29

17 Intel Arc A770

Intel ref. 28

15 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 28

19 Intel Arc A750

Intel ref. 25

14 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 16

12 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 13

5 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Hogwarts Legacy - 1440p, Ray Tracing Ultra

[FPS], ustawienia Ultra, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 63

37 NVIDIA GeForce RTX 4070

[DLSS 3 Frame Generation]

Gainward Ghost 59

35 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 52

33 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 45

30 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 39

22 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 39

19 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 37

19 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 35

21 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 33

19 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 30

14 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 29

18 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 24

12 AMD Radeon RX 6800

AMD 21

11 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 21

11 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 21

14 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 19

12 Intel Arc A770

Intel ref. 18

11 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 17

9 Intel Arc A750

Intel ref. 14

6 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Miejsce Forzy Horizon 5 zastąpiły w naszej procedurze inne wyścigi – konkretnie to wyścigi na miotle :) A tak już całkiem na poważnie, to ponownie przypominamy, że nasze miejsce testowe w Hogwarts Legacy (Hogsmade nocą z zaklęciem Lumos) należy do ekstremalnie obciążających i powyższe wyniki można podnieść spokojnie o 30%, aby uzyskać „typowy” FPS w tej grze (o ile wcześniej nie ograniczy nas CPU, co w tym tytule jest nagminną sytuacją). Granie w FHD jest całkiem komfortowe, a DLSS 3 czyni je wręcz idealnie płynnym. Nieco gorzej sprawy mają się w QHD, ale tutaj również DLSS 3 Frame Generation przybywa z odsieczą i ogranicza dyskomfort do okazjonalnych przycięć wynikających z braku pamięci graficznej (12 GB w Hogwarts Legacy ledwo starcza w FHD…). W 4K grać się nie da, tekstury nawet na niskich ustawieniach szaleją, a gra co chwilę łapie przycięcia na ćwierć/pół sekundy. Dlatego też odpuściliśmy testowanie tego tytułu w tej rozdzielczości.

Spider-Man: Miles Morales - 1080p, ustawienia Bardzo Wysokie

[FPS], RT ON, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070

[DLSS 3 Frame Generation]

NVIDIA Founders Edition 155

111 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 102

76 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 101

72 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 101

69 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 98

72 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 97

71 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 94

67 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 90

61 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 84

58 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 76

58 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 60

45 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 54

36 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 35

24 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Spider-Man: Miles Morales- 1440p, ustawienia Bardzo Wysokie

[FPS], RT ON, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070

[DLSS 3 Frame Generation]

NVIDIA Founders Edition 114

85 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 99

74 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 99

72 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 87

67 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 82

62 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 75

55 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 74

55 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 74

52 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 63

47 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 52

29 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 42

31 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 41

23 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 24

11 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Spider-Man: Miles Morales- 2160p, ustawienia Bardzo Wysokie

[FPS], RT ON, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 83

62 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 66

51 NVIDIA GeForce RTX 4070

[DLSS 3 Frame Generation]

NVIDIA Founders Edition 61

35 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 55

44 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 53

40 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 46

36 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 43

32 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 40

23 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 37

26 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 22

15 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 22

13 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 20

14 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 15

8 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Spider-Man Remastered oficjalnie zastąpiliśmy już nowszą odsłoną – testowanym pod koniec roku Miles Morales. Różni się głównie tym, że poza odbiciami teraz śledzenie promieni odpowiada również za obliczanie cieni. Sumarycznie wymagania tylko minimalnie się podniosły, przynajmniej w przypadku kart ze stajni NVIDII. GeForce RTX 4070 pozwoli bez najmniejszego skrępowania pograć w FHD i QHD, czyniąc grę absurdalnie wręcz płynną za sprawą DLSS 3 (Frame Generation). Ponownie jednak odbijemy się od rozdzielczości 4K – pocieszać się można jedynie tym, że inne karty w podobnej cenie odbijają się jeszcze bardziej :)

Metro Exodus Enhanced Edition

1080p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 121

75 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 115

72 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 97

66 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 95

57 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 92

57 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 87

57 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 85

59 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 81

51 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 72

44 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 69

50 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 62

38 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 58

38 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 54

35 AMD Radeon RX 6800

AMD 52

36 Intel ARC A770

Intel ref. 48

35 Intel ARC A750

Intel ref. 45

30 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 44

29 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 42

30 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 35

23 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 34

24 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 28

20 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 26

18 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 24

16 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Metro Exodus EE

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 116

73 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 91

57 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 75

53 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 72

51 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 72

48 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 65

47 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 61

41 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 57

38 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 54

36 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 50

37 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 45

34 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 44

30 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 41

28 AMD Radeon RX 6800

AMD 39

29 Intel ARC A770

Intel ref. 39

28 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Metro Exodus EE

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 75

50 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 53

40 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 43

34 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 43

31 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 42

31 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 36

29 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 36

26 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 32

24 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 30

22 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 27

22 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 25

20 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 25

19 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 24

17 AMD Radeon RX 6800

AMD 21

17 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Dopieszczona wersja Metro Exodus nadal jest tytułem, który wysoko stawia poprzeczkę nawet dla najnowszych kart. Granie w FHD na nowym RTX 4070 jest całkiem komfortowe, ale w 1440p lepiej będzie podeprzeć się klasycznym DLSS (Frame Generation nie jest i raczej nie będzie wspierane). 4K ponownie i bez zaskoczenia wita nas „kinowym” klatkarzem. Tam, gdzie jednak to ma znaczenie, nowa karta jest wyraźnie szybsza od RTX 3070 Ti i niebezpiecznie zbliża się do RTX 3080. Radeony w tej grze oczywiście nie wypadają zbyt dobrze, jako że korzysta ona intensywnie ze śledzenia promieni.

Microsoft Flight Simulator

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070

DLSS 3 Frame Generation

Gigabyte Gaming OC 143

129 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 110

94 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 109

89 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 109

93 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 108

93 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 108

88 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 108

88 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 108

88 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 98

86 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte Gaming OC 97

83 AMD Radeon RX 6800

AMD 86

73 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 81

64 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 78

63 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 67

44 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 65

57 Intel ARC A770

Intel ref. 58

45 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 56

49 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 51

43 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 44

34 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Microsoft Flight Simulator

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 110

94 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 91

78 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 87

73 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 77

67 NVIDIA GeForce RTX 4070

[DLSS 3 Frame Generation]

Gainward Ghost 76

70 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 74

60 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 65

54 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 64

54 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 62

54 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 60

54 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 53

48 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 53

48 AMD Radeon RX 6800

AMD 46

43 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 45

38 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 44

37 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 35

33 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 34

25 Intel ARC A770

Intel ref. 31

26 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 29

27 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 28

26 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 23

20 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Symulator lotów (tym razem nie na miotle) nawet z dala od dużych miast jest całkowicie limitowany przez procesor w FHD, dlatego przeszliśmy od razu do testów w QHD, gdzie jakieś różnice już da się odnotować. Nowy RTX plasuje się dokładnie pomiędzy RTX 3070 Ti a RTX 3080 i jednocześnie zrównuje się z Radeonem RX 6800 XT. Czyli w sumie dokładnie tak, jak jest wyceniony, z tym, że na tej nowej karcie możemy jeszcze aktywować DLSS 3, pozostawić wszystkie wspomniane karty daleko w tyle i katapultować się z 50% wyższym wynikiem :)

Red Dead Redemption 2

1080p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 176

123 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 151

97 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 138

87 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 125

80 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 122

78 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 120

76 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 106

70 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 101

66 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 101

65 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 99

65 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 93

51 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 82

51 AMD Radeon RX 6800

AMD 81

54 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 77

49 Intel ARC A770

Intel ref. 68

40 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 66

45 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 63

35 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 50

31 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 50

35 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Red Dead Redemption 2

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 153

92 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 124

84 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 115

76 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 102

66 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 100

66 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 100

63 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 92

59 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 87

51 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 83

56 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 79

54 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 77

54 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 72

45 AMD Radeon RX 6800

AMD 69

47 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 63

39 Intel ARC A770

Intel ref. 57

36 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 54

39 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 52

29 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 45

26 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 41

27 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Red Dead Redemption 2

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 105

67 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 81

51 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 80

56 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 73

44 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 66

49 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 64

38 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 63

36 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 60

34 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 56

41 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 52

38 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 51

39 AMD Radeon RX 6800

AMD 46

33 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 46

25 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 44

23 Intel ARC A770

Intel ref. 37

20 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 35

17 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 34

24 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 30

15 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 15

13 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Kolejny symulator (tym razem życia w Radomiu) to gra działająca na nieco już zapomnianym API Vulkan. Skalowanie w tej grze wygląda wyśmienicie nawet w FHD i tutaj też widać jak blisko nowy RTX 4070 wypada względem starszego RTX 3080. W FHD wyprzedzamy też RX’a 6800 XT, z którym zrównujemy się w QHD i 4K. Samo 4K w tej grze jest dosyć grywalne, choć zalecamy w takim przypadku skorzystać też z DLSS 2.

Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Kompletna (4.0) - 1080p, Las

[FPS], RT ON, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 95

77 NVIDIA GeForce RTX 4070

[DLSS 3 Frame Generation]

Gainward Ghost 73

55 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 55

44 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 55

42 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 39

31 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 38

30 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 38

18 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 32

27 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 32

21 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 29

21 AMD Radeon RX 6800

AMD 27

20 Intel ARC A750

Intel ref. 26

18 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Kompletna (4.0) - 1440p, Las

[FPS], RT ON, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 74

58 NVIDIA GeForce RTX 4070

[DLSS 3 Frame Generation]

Gainward Ghost 52

36 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 43

35 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 39

20 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 32

25 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 30

23 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 23

19 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 21

17 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 20

17 AMD Radeon RX 6800

AMD 16

11 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Następna gra w naszych testach to wszystkim znane przygody Garego - pogromcy FPSów, tfu, to znaczy potworów. Choć po aktywowaniu pełnego śledzenia promieni, jakie w grze pojawiło się za sprawą łatki 4.0, faktycznie skutecznie ubija również ilość klatek na sekundę… RTX 4070 wyjątkiem w tej rzezi nie jest i komfortowo pogramy TYLKO w FHD i TYLKO z aktywnym DLSS 3 Frame Generation… Podnosząc rozdzielczość już narazimy się na stałe problemy z przycięciami animacji, a 4K nawet baliśmy się odpalać. Miejmy nadzieję, że Wiedźmin 4 będzie miał niższe wymagania.

CoD: Warzone

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 199

141 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 195

135 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 194

135 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 194

134 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 189

134 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 187

136 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 184

129 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 182

123 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 176

121 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 171

120 AMD Radeon RX 6800

AMD 169

121 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 165

125 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 150

121 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 134

84 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 128

81 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 112

91 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 111

75 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 88

68 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 82

61 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Ostatni tytuł, jaki sprawdziliśmy, to niespecjalnie może już świeży, ale nadal popularny Warzone (próbowaliśmy stworzyć procedurę testową dla WZ2, ale bezskutecznie – powtarzalność pomiarów jest praktycznie zerowa). Nie jest to specjalnie wymagający tytuł, ale jeżeli chcemy grać w najwyższych detalach i wykorzystać potencjał monitorów z odświeżaniem 240 Hz, to… lepiej wybrać kartę od AMD :P Radeony w tym tytule wypadają stanowczo lepiej, zwłaszcza jeżeli nie limituje ich procesor. Nie oznacza to, że na GeForce RTX 4070 gra się źle – nic z tych rzeczy, a w dodatku przewaga nad RTX 3070 Ti jest tutaj bardzo wyraźna i ponownie nowa karta uplasowała się zaraz za znacznie droższym RTX 3080.

Wydajność RTX 4070 w zastosowaniach profesjonalnych zawstydza poprzednią generację

Poza grami tak wydajna karta oczywiście może się również wykazać także przy pracy kreatywnej. Wzrost o 50% pojemności vRAM (względem poprzedniej generacji) to ogromna zaleta, ale również optymalizacje poczynione w nowej architekturze nie są tutaj bez znaczenia. Widać to zwłaszcza podczas renderowania scen z użyciem vRay lub Optix – RTX 4070 w takich zadaniach potrafi zrównać się z RTX 3090 Ti!

Blender 3.4- Barcelona Pavilon

[sekundy], tylko GPU, mniej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

[OPTIX] 10,75 NVIDIA GeForce RTX 4080

[OPTIX] 13,54 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

[OPTIX] 15,11 NVIDIA GeForce RTX 4070

[OPTIX] 16,92 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

[OPTIX] 17,29 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

[OPTIX] 18,42 NVIDIA GeForce RTX 3080

[OPTIX] 21,00 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

[OPTIX] 27,34 NVIDIA GeForce RTX 3070

[OPTIX] 28,27 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

[OPTIX] 30,73 NVIDIA GeForce RTX 3060

[OPTIX] 42,23 AMD Radeon RX 7900 XTX

[HIP] 45,98 NVIDIA GeForce RTX 3050

[OPTIX] 52,76 AMD Radeon RX 7900 XT

[HIP] 53,32 AMD Radeon RX 6900 XT

[HIP] 59,94 NVIDIA GeForce RTX 2060

[OPTIX] 60,72 AMD Radeon RX 6800 XT

[HIP] 63,45 AMD Radeon RX 6800

[HIP] 81,16 AMD Radeon RX 6700 XT

[HIP] 104,16 AMD Radeon RX 6650 XT

[HIP] 134,91 AMD Radeon RX 6600

[HIP] 156,53 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

[OPTIX] 177,9

SPECviewperf 2020 - 3DSMax-07

[pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 308 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 260 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 241 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 229 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 217 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 212 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 204 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 201 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 198 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 189 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 170 AMD Radeon RX 6800

AMD 165 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 144 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 140 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 138 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

KFA2 GDDR6X 121 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 105 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 94 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 84 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 84 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 73 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 73

SPECviewperf 2020 - Catia-06

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 183 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 167 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 156 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 133 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 113 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 112 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 102 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 102 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 98 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 94 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 93 AMD Radeon RX 6800

AMD 87 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 80 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 79 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 77 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 74 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

KFA2 GDDR6X 66 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 66 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 51 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 47 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 38 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 37

SPECviewperf 2020 - Creo-03

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 212 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 207 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 147 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 146 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 143 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 142 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 142 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 136 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 132 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 130 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 129 AMD Radeon RX 6800

AMD 128 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 127 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 116 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 116 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 116 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 115 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

KFA2 GDDR6X 106 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 98 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 98 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 81 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 79

SPECviewperf 2020 - Energy-03

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 183 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 143 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 120 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 94 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 90 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 76 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 75 AMD Radeon RX 6800

AMD 67 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 53 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 52 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 49 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 44 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 44 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 38 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 30 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 29 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 27 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

KFA2 GDDR6X 19 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 18 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 17 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 10 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 8

SPECviewperf 2020 - Maya-06

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 967 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 890 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 758 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 723 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 649 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 635 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 576 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 554 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 543 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 469 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 464 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 452 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 435 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

KFA2 GDDR6X 405 AMD Radeon RX 6800

AMD 372 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 339 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 336 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 324 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 305 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 285 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 252 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 250

SPECviewperf 2020 - Medical-03

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 120 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 110 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 83 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 72 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 70 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 68 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 63 AMD Radeon RX 6800

AMD 56 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 54 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 52 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 51 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 49 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 47 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 44 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 38 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 37 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 37 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

KFA2 GDDR6X 31 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 26 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 23 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 20 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 19

SPECviewperf 2020 - Solidworks-05

[pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 704 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 619 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 512 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 496 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 478 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 456 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 409 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 401 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 374 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 332 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 318 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 307 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 301 AMD Radeon RX 6800

AMD 261 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

KFA2 GDDR6X 250 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 216 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 194 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 192 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 185 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 172 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 146 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 139

Jeśli NVIDIA się nie powstrzyma, to RTX 4050 będzie generować energię zamiast ją pobierać!

Jeżeli samo to Wam mało imponuje, to co powiecie na to, że takie wyniki osiąga przy znacznie niższym poborze energii? Ten aspekt pracy nowego RTXa zaimponował nam w sumie najbardziej. W przypadku większości gier karta faktycznie zadowala się niespełna 190 W energii (pracując pod pełnym obciążeniem). To poziom RTX 3060 Ti (GDDR6) lub Radeona RX 6650 XT, czyli kart o cały segment słabszych, a obecnie też niemal 2x wolniejszych…

Pomiar poboru energii w grze Metro Exodus - 1440p Extream (bez PhysX i HW) + RT Ultra [W]

Pomiar z użyciem NVIDIA PCAT - sumaryczny pobór samej karty

AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 119 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 128 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 167 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD Ref. 190 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 190 NVIDIA GeForce RTX 4070

[OC] Gainward Ghost 195 Intel ARC A750

Intel Limitet Edition 210 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD Ref. 218 Intel ARC A770

Intel Limitet Edition 220 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

KFA2 GDDR6X 224 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 224 AMD Radeon RX 6800

AMD Ref. 233 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 271 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 283 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD Ref. 287 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 298 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 299 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 337 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 345 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 346 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X (370 W TGP) 371 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 433 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 445

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zmieniliśmy metodę pomiarową zużycia energii – nie mierzymy już jak wcześniej (i jak większość pozostałych redakcji) poboru watomierzem całej platformy, tylko bezpośrednio badamy zużycie prądu przez samą kartę. Pozwala to faktycznie odseparować resztę czynników, jak np. większe zużycie energii przez procesor w chwili, gdy badamy wydajniejszą kartę (która generuje w teście więcej FPS) lub kwestię sprawności zasilacza (która to jest różna w zależności od ilości pobieranej energii). Analizując nasze wcześniejsze pomiary okazało się, że różnice są znaczące – w szczególności zaskakuje pobór zużycia energii przy mniejszym obciążeniu, jakim jest dekodowanie filmu z pomocą karty graficznej (np. YouTube).

Pomiar zużycia energii w czasie odtwarzania video (VP9) - [W]

Pomiar z użyciem NVIDIA PCAT - sumaryczny pobór samej karty, mniej = lepiej

AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 12 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 12 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 12 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 13 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

KFA2 GDDR6X 13 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 14 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 17 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 18 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD Ref. 18 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 18 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 18 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X (370 W TGP) 20 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 20 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 24 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 28 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 29 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 33 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD Ref. 42 Intel ARC A750

Intel Limitet Edition 43 AMD Radeon RX 6800

AMD Ref. 45 Intel ARC A770

Intel Limitet Edition 46 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 46

Wracając już jednak do naszego głównego gościa – śmiało można powiedzieć, że wydajność energetyczna to największy atut tej generacji kart NVIDII i każdy kolejny model tylko nas w tym utwierdza. W czasach, gdy prąd jest już niemal dosłownie na wagę złota, może się to okazać nawet istotniejszym parametrem niż różnica 5-10% w wydajności… Ostatecznie (zgodnie z naszym artykułem o tym ile kosztuje granie na konsoli i PC), tej klasy komputer miesięcznie potrafi kosztować nas kilkadziesiąt złotych za sam prąd - dobrze zatem, gdyby tę kwotę zbić do kilkunastu złotych, właśnie poprzez wybranie oszczędniejszej karty graficznej.

Czyżby RTX 4070 okazał się najlepszą kartą graficzną za około 3000 zł?

Podsumowanie naszych testów zaczniemy, jak zwykle, od uśrednienia wydajności nowej karty we wszystkich testowanych przez nas grach. Do tego porównania weźmiemy tylko jej bezpośrednie poprzedniczki oraz głównych konkurentów cenowych (na obecną chwilę). Okazuje się, że nawet najtańsze RTX 3080 nie mają czego szukać w tym porównaniu, podobnie jak i RX 6900 XT. Nieco gorzej wygląda porównanie do faktycznego RTX 3070 Ti… Ten jest o 17% wolniejszy i o 13% tańszy – różnica w opłacalności jest zatem marginalna…

Uśredniona wydajność w testach w grach

1440p, najwyższe ustawienia, w tym RT, więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

od 4199 zł 121% AMD Radeon RX 7900 XT

od 4199 zł 112% NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

od 5199 zł 110% NVIDIA GeForce RTX 3080

od 3999 zł 104% NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost (3199 zł) 100% AMD Radeon RX 6900 XT

od 3690 zł 95% AMD Radeon RX 6800 XT

od 3099 zł 87% NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

od 2799 zł 83% NVIDIA GeForce RTX 3070

od 2399 zł 76% AMD Radeon RX 6800

od 2499 zł 76%

Analogicznie wygląda sytuacja z RTX 3070 (24% niższa wydajność i 25% niższa cena). Jeżeli zatem ktoś liczy na to, że czystej wydajności dostanie więcej w tej samej cenie, to się niestety (po raz czwarty w tej generacji RTXów) srogo przeliczył. Trudno jednak oczekiwać, aby rynek GPU nie uwzględniał inflacji, która przez te 3 lata od premiery RTX 3070 podniosła cenę właśnie z $499 na $599. Zatem to nie karty są coraz droższe – to my jesteśmy coraz biedniejsi :( Ale tutaj idealnie nowe RTXy wpisują się swoją oszczędnością. Zobaczcie, ile wat energii zużywają omawiane przez nas karty na potrzebę wygenerowania jednego FPS (wyliczonego ze średniej FPS we wszystkich grach).

Zużycie energii [W] w przeliczeniu na 1 FPS w grach

1440p, najwyższe ustawienia, w tym RT, mniej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 2,7 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 3,1 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 3,6 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 4,1 AMD Radeon RX 6800

AMD Ref. 4,1 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 4,4 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD Ref. 4,4 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 4,7 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 4,9 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 5,0

Jasno widać, że nowe RTXy to idealne karty na obecnie kryzysowe czasy. Jeżeli zatem czekaliście z zakupem nowego komputera do tej premiery, to z naszej strony dajemy rekomendację kartom opartym o układ RTX 4070 – przynajmniej tym wycenionym zgodnie z MSRP (3199 zł), które już jutro (13.04.) powinny trafić do sklepów (podobno w dużych ilościach). Konkretnie testowany przez nas Gainward Ghost sam w sobie również jest kartą godną polecenia – w żadnej kwestii nie jest wybitny (może poza ceną), ale też w żadnej nam mocno nie podpadł.



Gainward GeForce RTX 4070 Ghost 12 GB to jedna z tańszych konstrukcji z tym GPU, ale w tym segmencie takie cieszą się największym powodzeniem.

Jedynie ograniczenie podkręcania przez zastosowanie tylko jednego złącza zasilania może zniechęcić amatorów „darmowego” wzrostu wydajności. Dla nich już niebawem zaprezentujemy test droższego modelu z tym samym GPU. Tymczasem pozostaje tylko mieć nadzieję, że te dobre, obiecane przez NVIDIĘ ceny utrzymają się dłużej niż do końca pierwszej dostawy…

Nasza opinia o układzie graficznym NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB:

Plusy:

12 GB GDDR6X jest akurat na teraz;

spektakularna sprawność energetyczna;

bardzo wysoka wydajność w śledzeniu promieni (w swoim segmencie);

ogólnie bardzo dobra wydajność do grania w QHD i zapas wydajności do grania w FHD;

wysoka wydajność w zastosowaniach kreatywnych i profesjonalnych (na tle konkurencji cenowej);

DLSS 2 (Super Resolution) skutecznie zastępuje TAA, zwiększając przy tym wydajność;

DLSS 3 (Frame Generation) w kompatybilnych grach podnosi wydajność nawet dwukrotnie;

obsługa kodeka AV1 i pakiet NV Broadcast;

stabilne i często aktualizowane sterowniki.

Minusy:

w przyszłości 12 GB vRAM może się okazać niewystarczające;

nieco archaiczny panel sterowania i dostęp do części funkcji poprzez kilka osobnych aplikacji;

brak wsparcia dla nowych standardów wyjścia obrazu (DP2.1);

Nasza ocena układu graficznego RTX 4070 w średnim segmencie sprzętu dla graczy (na podstawie ceny): 94% 4.7/5

Opinia o Gainward GeForce RTX 4070 Ghost 12 GB Plusy wszystkie zalety układu RTX 4070 (zwłaszcza wydajność, DLSS 3 i sprawność energetyczna)

kompaktowy rozmiar (zmieści się również do małych obudów),

wystarczy jeden przewód zasilający 8-Pin,

rozsądna kultura pracy (względem ceny karty),

coś tam się nawet świeci na samej karcie. Minusy plastikowa obudowa utrudnia odprowadzanie ciepła,

mizerny potencjał podkręcania w związku z tylko jednym przewodem zasilającym,

z daleka wygląda na znacznie tańszy model.

Nasza ocena autorskiej karty graficznej Gainward GeForce RTX 4070 Ghost (w obrębie karty z tym GPU): 80% 4/5





