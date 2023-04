Sytuacja na rynku kart graficznych robi się coraz ciekawsza. Nvidia wypuszcza kolejne modele GeForce RTX 4000, ale konkurencja nie zamierza odpuszczać – AMD obniża ceny modeli ze starszej generacji Radeon RX 6000.

Jesteśmy świeżo po premierze karty graficznej GeForce RTX 4070, która wydaje się ciekawą propozycją dla graczy w segmencie 3000 – 3500 złotych. Konkurencja nie zamierza jednak siedzieć z założonymi rękami i też walczy o klienta.

Karty Radeon RX 6000 w niższych cenach

AMD jeszcze nie zapowiedziało karty z serii Radeon RX 7000, która mogłaby konkurować z modelem GeForce RTX 4070 (ceny modeli Radeon RX 7900 XT utrzymują się w okolicach 4000 - 4500 złotych). Producent walczy jednak modelami ze starszej serii Radeon RX 6000, które okazują się coraz ciekawszymi propozycjami.

W sklepach można znaleźć dobre ofert kart Radeon RX 6950 XT, czyli topowego modelu z poprzedniej generacji (karta wypada wyraźnie lepiej od modelu GeForce RTX 4070, ale pobiera też dużo więcej energii elektrycznej). Referencyjny model AMD Radeon RX 6950 XT można kupić za około 3100 złotych, ale zdarzają się też autorskie, ulepszone konstrukcje typu Sapphire Radeon RX 6950 XT Nitro+ w okolicach 3500 złotych.

Bardzo dobrze wypadają też modele Radeon RX 6800. Co prawda karta wypada wyraźnie słabiej od modelu GeForce RTX 4070, ale można ją kupić w dobrych pieniądzach – przykładowo model Sapphire Radeon RX 6800 Pulse Gaming OC kosztuje około 2500 złotych.



W nowszych grach do grania w rozdzielczości 4K niezbędne okazuje się 12 GB lub nawet 16 GB pamięci VRAM

Karty Radeon RX 6950 XT i RX 6800 to konstrukcje ze starej generacji, które odstają pod względem funkcjonalności i efektywności energetycznej względem modelu GeForce RTX 4070. Warto jednak zauważyć, że karty oferują większą pojemność pamięci VRAM (16 GB vs 12 GB), co może mieć znaczenie w nowszych grach przy rozgrywce w wyższych rozdzielczościach.

Źródło: inf. własna, AMD, KARUKAMUI (foto)