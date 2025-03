Numer jeden w historii AMD. Ta karta to absolutny hit

Nowe karty graficzne AMD szturmem podbiły rynek. Producent zdradził, że model Radeon RX 9070 XT bije rekordy popularności, znacznie przewyższając sprzedaż modeli z poprzedniej generacji.

Premiera kart graficznych Radeon RX 9070 i Radeon RX 9070 XT spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem branżowych mediów. Producent postawił na sprzęt ze średniej półki, który został bardzo konkurencyjnie wyceniony (przynajmniej w teorii, bo obecne ceny w sklepach pozostawiają wiele do życzenia).

Efektów można było się spodziewać. Nowe karty graficzne sprzedają się jak świeże bułeczki i często znajdują się w rankingach polecanych modeli.

AMD świętuje sukces

Tony Yu, dyrektor generalny chińskiego oddziału ASUS-a, przeprowadził wywiad z Lisą Su, szefową AMD, dotyczący najnowszej generacji kart graficznych – Radeon RX 9070. W rozmowie Su ujawniła, że model RX 9070 XT osiągnął rekordowy wynik sprzedaży, przewyższając wszystkie dotychczasowe karty AMD Radeon. Już w pierwszym tygodniu zainteresowanie nim było ogromne – liczba sprzedanych egzemplarzy była dziesięciokrotnie wyższa niż w przypadku wcześniejszych generacji.

“Jestem bardzo dumna z zespołu pracującego nad RDNA 4 [....]. Ponieważ kiedy tworzymy nową generację architektury, musimy decydować o jej podstawowych cechach z wieloletnim wyprzedzeniem, a w przypadku RDNA 4 to, co naprawdę chcieliśmy zrobić, to zapewnić najlepsze możliwości w grach w bardzo, nazwijmy to, dobrym przedziale cenowym, abyśmy mogli zapewnić większej liczbie graczy dostęp do tej technologii.

Czasami myślisz, że oczywiście każdy lubi bardzo wysokiej klasy GPU, ale nie tak wiele osób ma do niego dostęp, więc 9070 XT odniósł fantastyczny sukces.

To numer 1 wśród wszystkich generacji kart AMD Radeon, jeśli chodzi o sprzedaż w pierwszym tygodniu, która jest 10 razy wyższa niż w przypadku poprzednich generacji. A my lubimy, gdy ludzie są zadowoleni. Ludzie są bardzo zadowoleni z 9070 XT.” - powiedziała Lisa Su, szefowa AMD.

Do sukcesu nowych kart graficznych przyczyniła się atrakcyjna wycena, duża dostępność sprzętu, ale też nienajlepsza opinia o konkurencyjnych modelach GeForce RTX 5000.

AMD pracuje nad dostawami kart

Zainteresowanie kartami graficznymi wciąż pozostaje ogromne. W polskich sklepach brakuje nowych modeli, a dostępne egzemplarze sprzedawane są po znacznie zawyżonych cenach - ceny kart Radeon RX 9070 XT nierzadko dochodzą do 4 tys. zł, mimo że sugerowany ceny miały nie przekraczać 3 tys. zł. Lepiej wygląda dostępność słabszego modelu RX 9070, jednak tutaj też trzeba liczyć się z wyższymi cenami.

Lisa Su potwierdziła, że AMD pracuje nad poprawą dostępności kart. W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie kartami RDNA 4, AMD zwiększa produkcję chipów, aby zapewnić szerszą dostępność kart dla graczy. Dzięki temu powinna wzrosnąć podaż sprzętu, co może przełożyć się na korzystniejsze ceny dla graczy. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście tak się stanie.

Przy okazji warto wspomnieć, że AMD przygotowuje się do wprowadzenia modeli Radeon RX 9060, które mają uplasować się w średnim segmencie wydajnościowym. Karty mają stanowić konkurencję dla nadchodzących modeli GeForce RTX 5060 i RTX 5060 Ti.