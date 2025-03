Potrzebujesz suszarki? Z pomocą przychodzi Pani Gadżet

SkinVibe to nowa polska marka, która powstała we współpracy z ekspertką od gadżetów Anną Nowak-Ibisz. Firma w swojej ofercie ma sprzęt do stylizacji włosów, w tym suszarki i prostownicę.

Rynek beauty pełen jest nowości, a eksperci przyglądają się potrzebom Polaków. SkinVibe to nowa marka na polskim rynku, która współpracuje ze specjalistką testującą rozmaite gadżety, Anną Nowak-Ibisz. Jak zapewnia SkinVibe, firma chce łączyć innowacyjne technologie, wysokiej jakości wykonanie i minimalistyczny design. Jak na razie producent ma swoim portfolio dwa modele suszarek i prostownicę.

Jak twierdzi producent, marka kładzie nacisk na wysoką jakość, funkcjonalność oraz intuicyjność obsługi, oferując sprzęt, który spełnia oczekiwania użytkowników poszukujących niezawodnych i wydajnych rozwiązań.

SkinVibe i Pani Gadżet

SkinVibe współpracuje z Anną Nowak-Ibisz, prowadząca program „Pani Gadżet”, który emitowany jest na antenie od 14 lat. Prezenterka była aktywnie zaangażowana w proces tworzenia marki m.in. poprzez testowanie sprzętu. Ibisz podkreśla, że wie jak ważnym elementem wyglądu są włosy i przez lata szukała idealnego sprzętu do stylizacji.

„Od ponad 30 lat pracuję przed kamerami, i wiem jak ważny jest wygląd, wiem też ile uwagi każda kobieta poświęca swoim włosom. Piękne, zdrowe i dobrze ułożone włosy to synonim kobiecości. Tworząc program Pani Gadżet miałam okazję przetestować mnóstwo urządzeń do stylizacji włosów. Perfekcyjna fryzura była dla mnie ważna nie tylko w pracy ale i na co dzień. Marzyłam o gadżecie idealnym czyli o suszarce, która byłaby cicha, lekka, funkcjonalna z możliwością personalizacji. Chciałam, żeby nasze urządzenia były ponadczasowe, użyteczne i funkcjonalne .” – Anna Nowak-Ibisz.

SkinVibe debiutuje trzema produktami, które mają ułatwić codzienną stylizację włosów:

Libra AirLoom to nowoczesna suszarka wyposażona w dotykowy ekran LCD oraz możliwość precyzyjnego ustawienia temperatury. Dzięki cichym, bezszczotkowym silnikom, które osiągają prędkość 110 000 obrotów na minutę, suszenie włosów jest szybkie i efektywne. Dodatkowo, system jonizacji pomaga w redukcji puszenia się włosów, co sprawia, że stają się one bardziej gładkie.

Aurea Family x Plasma to suszarka wykorzystująca technologię plazmową, która skutecznie eliminuje elektryzowanie się włosów, nadając im gładkość i zdrowy wygląd, a także zwiększając ich objętość. Urządzenie oferuje siedem spersonalizowanych trybów, które można dostosować do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dodatkowo, suszarka jest wyposażona w czujnik dotykowy, co znacząco ułatwia stylizację włosów

Luna Miniwireless to bezprzewodowa prostownica od marki SkinVibe, idealna do noszenia w torebce. Stylizacja włosów staje się niezwykle prosta, ponieważ urządzenie działa do 50 minut na pełnym naładowaniu. Dzięki trzem poziomom temperatury i kompaktowej budowie, można uzyskać idealną fryzurę w dowolnym miejscu.