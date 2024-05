Coraz większymi krokami zbliża się premiera karty graficznej GeForce RTX 5090, czyli topowej konstrukcji z rodziny NVIDIA Blackwell. Nowy model może zaskoczyć nie tylko specyfikacja, ale też nietypową budową.

Karty graficzne dla graczy cieszą się ogromnym zainteresowaniem entuzjastów. Dotyczy to nie tylko modeli dostępnych w sklepach, które można wykorzystać do budowy nowych komputerów dla graczy, ale także nadchodzących konstrukcji, które dopiero pojawią się na rynku.

Pasjonaci gamingu wyczekują premiery kart GeForce RTX 5000, a zwłaszcza topowego modelu GeForce RTX 5090, który ma podnieść poprzeczkę w kwestii wydajności ponad obecny model GeForce RTX 4090 (dominujący we wszelkich rankingach wydajności). Czego możemy się spodziewać?

GeForce RTX 5090 przejmie pozycję króla wydajności

NVIDIA nie podaje żadnych szczegółów dotyczących specyfikacji karty GeForce RTX 5090, ale w sieci pojawia się sporo przecieków dotyczących akceleratora.

Jeśli wierzyć nieoficjalnym informacjom, nowy model ma bazować na układzie graficznym NVIDIA Blackwell GB202 ze 192 blokami SM (Stream Multiprocessor) i oferować 32 GB pamięci GDDR7 512-bit.

Karta ma przynieść nie tylko poprawę wydajności, ale też dużo lepszą efektywność energetyczną. Konkrety powinniśmy poznać bliżej premiery (ta najpewniej nastąpi w czwartym kwartale 2024).

GeForce RTX 5090 zaskoczy budową

Ostatnio w sieci pojawiły się ciekawe informacje dotyczące budowy karty GeForce RTX 5090 w wersji Founders Edition.

Według jednego z użytkowników chińskiego forum ChipHell, NVIDIA zastosuje 16 kości pamięci GDDR7, które zostaną umieszczone blisko procesora graficznego w konfiguracji 4-5-2-5.

Co ciekawe, model Founders Edition miałby wykorzystywać trzy płytki drukowane, które pozwoliłyby na przedmuchiwanie radiatora z obydwóch stron (w przypadku kart GeForce RTX 3000 i 4000 jest on przedmuchiwany tylko jednej strony).

Co oznacza, że karta będzie korzystać z trzech płytek drukowanych? Tego nie wiadomo. W sieci pojawiają się najróżniejsze spekulacje. Być może będzie to główna płytka drukowana z dodatkowymi, mniejszymi płytkami ze złączem PCI-Express i wyjściami wideo HDMI i DisplayPort (tak jak sugeruje np. Moore's Law Is Dead). Na razie możemy tylko spekulować, oczywiście o ile przecieki faktycznie są prawdziwe.