Genshin Impact – czyli gra RPG z otwartym światem, za którą odpowiada studio miHoYo ma trafić na konsolę PS5 wraz z grafiką 4K oraz skróconym czasem ładowania.

Genshin Impact na PS5 – 4K, dopracowana wydajność i skrócony czas ładowania

Genshin Impact to jedna z najpopularniejszych gier ostatniego roku, co spowodowane jest zapewne tym, że gra jest darmowa. Nie oznacza to, że specjalnie odstaje od reszty, bowiem jest to rozbudowana gra RPG z otwartym światem, w którą spokojnie możemy przegrać wiele godzin. Okazję do tego, aby przetestować Genshin Impact będą mieli również szczęśliwcy, którym udało się zakupić konsolę PS5, bowiem firma Sony potwierdziła, że produkcja trafi w przyszłości na PlayStation 5. Poniżej możecie obejrzeć zwiastun gry:

Genshin Impact – kiedy premiera na kosnolę PS5?

Nie możecie się doczekać, aby wypróbować Genshin Impact na konsolach? Niestety, mamy dla Was złe wieści, bowiem nie poznaliśmy dokładnej daty premiery gry. Możemy jedynie spekulować, że gra trafi do nas pod koniec 2021 roku lub nawet w 2022 biorąc pod uwagę sytuację panującą na świecie. Pozostaje nam jedynie cierpliwie czekać na nowe informacje w tej sprawie.

Graliście już w Genshin Impact? Jak wrażenia? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: PlayStation Blog

Warto zobaczyć również: