Firma Gigabyte ma w swojej ofercie całą gamę płyt głównych pod nowe procesory Intel. Ostatnio pojawiły się tutaj nowe wersje modelu Z690I Aorus Ultra – są podobne do pierwowzoru, ale różnią się kilkoma szczegółami.

Płyty główne Gigabyte Z690 obsługują najnowsze procesory Intel Core 12. generacji, dzięki czemu sprawdzą się przy budowie wydajnego i nowoczesnego zestawu. Wyjątkowo ciekawie wygląda tutaj model Gigabyte Z690I Aorus Ultra, który pozwoli na złożenie miniaturowej konfiguracji do gier.

Ostatnio w ofercie producenta pojawiły się dwie podobne wersje - Z690I Aorus Ultra Lite i Z690I Aorus Ultra Plus. Czym się różnią?

Gigabyte Z690I Aorus Ultra – porównanie wersji Lite i Plus

Wszystkie trzy modele zaliczają się do konstrukcji formatu mini-ITX. Producent przewidział podstawkę LGA 1700, mocną sekcję zasilania przygotowaną z myślą o podkręcaniu procesorów oraz dwa banki pamięci – w zależności od wersji DDR5 (bez dopisku) lub DDR4 (z dopiskiem DDR4).

Gigabyte Z690I Aorus Ultra Lite, Gigabyte Z690I Aorus Ultra i Gigabyte Z690I Aorus Ultra Plus

Różnica sprowadza się do zestawu złączy. Dla kart rozszerzeń przewidziano gniazdko PCI-Express x16, ale w modelu z dopiskiem Lite działa ono tylko w trybie PCI-Express 3.0 (w zwykłym i Plus działa jako PCI-Express 5.0).

Oprócz tego przewidziano dwa gniazda SATA pod zwykłe dyski HDD/SSD oraz dwa gniazdka M.2 pod szybkie dyski SSD NVMe PCIe 3.0/4.0 (wyposażono je w chłodzenie M.2 Thermal Guard III, które ma skutecznie odprowadzać ciepło i zapobiegać przegrzewaniu nośników).

Kolejna różnica sprowadza się do łączności. Wszystkie modele oferują szybką kartę sieciową 2.5G LAN, a do tego bezprzewodowe Wi-Fi z Bluetooth 5.0 – w wersji zwykłej oraz Lite to karta w standardzie Wi-Fi 6, natomiast w modelu Plus zastosowano szybszą Wi-Fi 6E.

Czym się różnią płyty Z690I Aorus Ultra, Z690I Aorus Ultra Lite i Z690I Aorus Ultra Plus? wersja Lite dysponuje wolniejszym złączem PCI-Express x16 w standardzie 3.0

wersja Plus oferuje szybszą kartę sieciową Wi-Fi 6E

zwykła wersja dysponuje PCI-Express 5.0 x16 i zwykłą kartą Wi-Fi 6

W sprzedaży jak na razie dostępny jest tylko zwykły model Gigabyte Z690I Aorus Ultra w cenie około 1600 złotych pod pamięci DDR5 i 1350 złotych w wersji pod pamięci DDR4. Wersja Lite zapewne będzie nieco tańsza, a Plus nieco droższa. Czy warto je wybrać? To zależy czy wymagacie PCI-Express 5.0 albo szybszego Wi-Fi.

Źródło: Gigabyte