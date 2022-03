Nowa platforma Intela wspiera pamięci DDR4 i DDR5, ale obsługa modułów zależy od zastosowanej płyty głównej. Takiego problemu nie ma w przypadku najnowszej płyty głównej chińskiej firmy ONDA.

Płyta główna pod pamięci DDR4 i DDR5 RAM

Model ONDA H610M+ to low-endowa konstrukcja, która sprawdzi się przy budowie taniego komputera z nowym procesorem Intel Alder Lake-S (gniazdo LGA 1700). Powierzchnia płyty została pokryta specjalną powłoką (metoda PECVD), dzięki czemu sprzęt jest odporny na zachlapania, pył, wilgoć, korozję oraz inne szkodliwe czynniki. Rozwiązanie głównie sprawdzi się w komputerach przemysłowych.



Powierzchnię płyty pokryto specjalną powłoką ochronną, która sprawdzi się w komputerach przemysłowych

Nie powinniśmy jednak oczekiwać żadnych wodotrysków. Producent przewidział właściwie tylko niezbędny zestaw portów – na laminacie formatu mATX umieszczono po jednym złączu PCI-Express 5.0 x16 i x1, gniazdko M.2 PCIe 3.0 x4 oraz trzy złącza SATA 6 Gb/s.

Głównym atutem modelu H610M+ ma być obsługa dwóch standardów pamięci – DDR4 i DDR5 (niestety do dyspozycji oddano po jednym banku, więc o konfiguracji dwukanałowej można zapomnieć).

Czy funkcjonalność ma sens? Póki co nie do końca. Pamięci DDR5 są horrendalnie drogie, więc nie są zbyt dobrym wyborem do taniego komputera. Być może jednak za jakiś czas się to zmieni i użytkownik będzie mógł „bezboleśnie” przejść na nowszy standard RAM.

Producent nie ujawnił szczegółów na temat dostępności płyty, ani tego kiedy będzie dostępna w sprzedaży. Sprzęt ONDA nie jest popularny na europejskim rynku, więc raczej należy go traktować jako ciekawostkę.

Źródło: Onda, Twitter @ momomo_us