Premiera nowych procesorów Intela nie mogła się obyć bez prezentacji nowych płyt głównych – na rynku zadebiutowała cała gama modeli Z690, które powinny zainteresować graczy i entuzjastów. Jakie propozycje przygotowała dla nas firma Gigabyte?

Procesory Intel Core 12. generacji wprowadzają sporo usprawnień, ale wymagają zastosowania nowych płyt głównych z podstawką LGA 1700 – takie konstrukcje pozwalają wykorzystać m.in. potencjał pamięci DDR4 RAM lub DDR5 RAM, a także magistrali PCI-Express 5.0.

Póki co na rynku pojawiły się tylko modele z chipsetem Z690, które pozwalają podkręcić procesory z odblokowanym mnożnikiem (np. Core i9-12900K). Często znajdziemy tutaj mocniejsze sekcje zasilania czy dodatkowe funkcje ułatwiające overclocking (zwłaszcza w lepszych konstrukcjach).

Firma Gigabyte wyjątkowo dobrze przygotowała się do premiery nowej platformy i zaprezentowała całą gamę płyt Z690 – w sprzedaży pojawiły się zarówno tańsze, podstawowe modele, jak i topowe konstrukcje dla entuzjastów, twórców treści i overclockerów.Warto zauważyć, że w nowej serii producent zrezygnował z bogatego zestawu złączy audio (na tylnym panelu udostępniono tylko dwa lub trzy z gniazdka minijack).

Gigabyte Z690 Aorus - przegląd płyt głównych dla graczy

Seria Gigabyte Z690 Aorus została zaprojektowana typowo z myślą o graczach i entuzjastach – znajdziemy tutaj modele z wyższej i średniej półki, które wyróżniają się efektownym designem i bogatym zestawem portów.



Gigabyte Z690 Aorus Xtreme

Gigabyte Z690 Aorus Xtreme to topowa propozycja producenta, która powinna przyciągnąć najbardziej wymagających użytkowników. Uwagę zwraca potężna sekcja zasilania (20+1+2), a także dodatkowe przyciski i przełączniki do OC. Do dyspozycji oddano m.in. cztery banki pamięci DDR5-6600, dwa złącza PCI-Express 5.0 x16 (x8/x8), a także cztery gniazdka M.2 PCIe 4.0 x4 (z rozbudowanym chłodzeniem). Dodatkowym atutem są porty Thunderbolt 4, a także karty sieciowe 10G i 2.5G LAN i bezprzewodowa łączność Wi-FI 6E.

W ofercie producenta pojawi się też specjalna wersja Gigabyte Z690 Aorus Xtreme WaterForce, w której wszystkie newralgiczne elementy będą chłodzone za pomocą autorskiego bloku wodnego.



Gigabyte Z690 Aorus Master

Wymagających graczy powinien też zainteresować model Gigabyte Z690 Aorus Master. Płyta została utrzymana w podobnej stylistyce i cechuje się bardzo bogatym wyposażeniem – znajdziemy tutaj m.in. cztery banki pamięci DDR5-6600, a także trzy sloty PCI-Express x16 (tylko jeden działa w trybie PCI-Express 5.0). Ponadto przewidziano pięć gniazdek M.2 PCIe 4.0 x4 chłodzeniem ( w tym jedno z potężnym radiatorem Thermal Guard III), a także sześć standardowych SATA.

Z tyłu wyprowadzono m.in. kartę sieciową 10G LAN, bezprzewodową Wi-Fi 6E i dobrej jakości układ audio Realtek ALC1220-VB (z przetwornikiem DAC). Entuzjastów zainteresuje mocna sekcja zasilania (19+1+2 @ 105A).



Gigabyte Z690 Aorus Tachyon

Gigabyte Z690 Aorus Tachyon to konstrukcja zaprojektowana tylko z myślą o overclockerach i biciu rekordów wydajności. Płyta wyróżnia się mocną sekcją zasilania (15+1+2 @ 105 A), dodatkowymi funkcjami do podkręcania oraz dwoma bankami dla pamięci DDR5 (taka konfiguracja ma przełożyć się na lepszy potencjał OC).

Nie zabrakło też bogatego zestawu złączy – do dyspozycji oddano m.in. trzy złącza PCI-Express x16, cztery gniazdka M.2 PCIe 4.0 x4, a do tego karty sieciowe 2.5G LAN i Wi-Fi 6E.



Gigabyte Z690 Aorus Ultra

Nieco niżej w hierarchii plasuje się płyta Gigabyte Z690 Aorus Ultra. Tym razem zastosowano skromniejszą sekcję zasilania (16+1+2 @ 105 A), ale nadal mamy do czynienia z solidnymi radiatorami. Na pokładzie znalazły się m.in. cztery sloty dla pamięci DDR5 (do 6400 MHz), a także trzy złącza PCI-Express x16 (jedno w wersji 5.0), cztery gniazdka M.2 pod dyski PCIe 4.0 x4 i sześć standardowych SATA.

Na tylnym panelu wyprowadzono m.in. port USB 3.2 Gen2x2, a także szybką kartę sieciową 2.5G LAN i bezprzewodową Wi-Fi 6. Za dźwięk odpowiada kodek Realtek ALC4080.



Gigabyte Z690 Aorus Pro i Gigabyte Z690 Aorus Pro DDR4

Gigabyte Z690 Aorus Pro występuje w dwóch wersjach – zwykły model obsługuje nowsze pamięci DDR5, a Gigabyte Z690 Aorus Pro DDR4 jest przystosowany do montażu starszych modułów DDR4. Każdy zatem powinien znaleźć coś dla siebie.

Obydwie płyty oferują podobny zestaw portów. Producent przewidział m.in. trzy złącza PCI-Express x16 (pierwsze to PCIe 5.0 x16, a dwa działają w trybie PCIe 4.0 x4). Do tego cztery porty M.2 PCIe 3.0 x4 i sześć standardowych gniazdek SATA. Ciekawostką jest szybka karta sieciowa 2.5G LAN i kodek dźwiękowy Realtek ALC4080. Za zasilanie odpowiada sekcja VRM typu 16+1+2 (90 A).



Gigabyte Z690 Aorus Elite i Gigabyte Z690 Aorus Elite DDR4



Gigabyte Z690 Aorus Elite AX i Gigabyte Z690 Aorus Elite AX DDR4

Gigabyte Z690 Aorus Elite występuje w czterech zbliżonych odmianach – Z690 Aorus Elite obsługuje pamięci DDR5, a Z690 Aorus Elite DDR4 moduły DDR4. Dodatkowo obydwie są dostępne też z bezprzewodową kartą sieciową Wi-Fi 6 (AX).

Poza tym funkcjonalność płyt jest bardzo zbliżona. Do dyspozycji oddano m.in. trzy gniazda PCI-Express x16 (tylko pierwsze działa w trybie 5.0), a do tego cztery gniazdka M.2 i sześć portów SATA. Graczy zainteresuje szybka karta sieciowa 2.5G LAN oraz dobrej jakości układ audio Realtek ALC1220-VB. Sekcja zasilania jest dużo skromniejsza, bo zastosowano tutaj konstrukcję 16+1+2 (60A).



Gigabyte Z690M Aorus Elite AX i Gigabyte Z690M Aorus Elite DDR4

Producent przygotował też pomniejszone wersje płytki (w formacie mATX, który sprawdzi się przy budowie mniejszych komputerów) – to modele Gigabyte Z690M Aorus Elite AX (pod pamięci DDR5 RAM) i Gigabyte Z690M Aorus Elite DDR4 (pod pamięci DDR4 RAM).

Do dyspozycji oddano dwa złącza PCI-Express x16 (jedno PCI-Express 5.0 x16 i jedno PCI-Express 3.0 x4), a do tego trzy gniazdka M.2 (tylko jedno z chłodzeniem) i sześć zwykłych SATA. Z tyłu znajdziemy m.in. kartę sieciową 2.5G LAN i port USB 3.2 Gen2x2. Warto zaznaczyć, że modele Z690M Aorus Elite i Z690M Aorus Elite DDR4 oferują dosyć skromny układ zasilania (12+1+1 @ 60 A).



Gigabyte Z690I Aorus Ultra i Gigabyte Z690I Aorus Ultra DDR4

Na koniec dwie wersje miniaturowego modelu Gigabyte Z690I Aorus Ultra (pod pamięci DDR5 i DDR4). Płytka może być łakomym kąskiem dla osób planujących budowę miniaturowego komputerka typu ITX.

Z racji niewielkich rozmiarów, nie powinniśmy oczekiwać bogatego zestawu portów – do dyspozycji oddano m.in. złącza PCI-Express 5.0 x16, dwa złącza M.2 PCIe 4.0 x4 i cztery SATA. Do tego karta sieciowa 2.5G LAN, Wi-Fi 6E i kodek dźwiękowy Realtek ALC4080. Sekcja zasilania oferuje 11 faz (10+1), ale zastosowano tutaj mocne MOSFEty mogące doprowadzić prąd 105 A.

Gigabyte Z690 - dla graczy z mniej zasobnym portfelem i cywili

Jeżeli nie oczekujcie sprzętu z górnej półki, (i nie dysponujecie dużą ilością gotówki) warto zwrócić uwagę na zwykłe modele Z690 – to sprzęt, który oferuje podstawowy zestaw portów, który pozwoli na budowę przyzwoitego PC-ta.



Gigabyte Z690 Gaming X i Gigabyte Z690 Gaming X DDR4

Model Gigabyte Z690 Gaming X to propozycja dla graczy z mniej zasobnym portfelem. Na rynku pojawią się dwie odmiany płyty - Gigabyte Z690 Gaming X pod pamięci DDR5 i Gigabyte Z690 Gaming X DDR4 pod starsze moduły DDR4.

Do dyspozycji oddano m.in. trzy sloty PCI-Express x16 (jeden w wersji 5.0), cztery gniazdka M.2 PCIe 4.0 x4 schowane pod radiatorem i sześć SATA. Graczy zainteresuje łączność 2.5G LAN, dobrej jakości kodek audio Realtek ALC1220-VB. Sekcja zasilania nie jest zbyt rozbudowana – producent postawił na konstrukcję w układzie 16+2+1 @ 60 A.



Gigabyte Z690 UD



Gigabyte Z690 UD AC i Gigabyte Z690 UD AX



Gigabyte Z690 UD DDR4 i Gigabyte Z690 UD AX DDR4

Ciekawostką jest model Gigabyte Z690 UD, który występuje aż w pięciu odmianach (!). Producent przewidział wersje Z690 UD pod pamięci DDR5 i Z690 UD DDR4 pod pamięci DDR4, a do tego modele w standardzie oferujące bezprzewodową łączność Wi-Fi: Z690 UD AX, Z690 UD AX DDR4 i Z690 UD AC.

Funkcjonalność płyt jest bardzo zbliżona. Na laminacie formatu ATX przewidziano podstawowy zestaw złączy – m.in. dwa PCI-Express x1 (w wersji AX trzy) i PCI-Express x16 (tylko jedno w standardzie 5.0). Do tego trzy gniazdka M.2 PCIe 4.0 x4 (jedno z radiatorem) i sześć SATA. Mimo niższego segmentu, producent zastosował szybką kartę sieciową 2.5G LAN. Warto jednak zauważyć, że mamy do czynienia z dosyć słabą sekcją zasilania (16+2+1 @ 60 A).

Gigabyte Z690 – dobra propozycja dla profesjonalistów twórców treści

Modele z serii Gigabyte Aero powinny zainteresować twórców treści, którzy składają komputer do pracy (np. renderowania 3D czy montażu filmów). Producent postawił na ciekawą, nowoczesną stylistykę, ale przede wszystkim możemy liczyć na bogaty zestaw portów.



Gigabyte Z690 Aero D

Gigabyte Z690 Aero D to topowy przedstawiciel nowej serii, który oferuje bardzo bogaty zestaw złączy – płyta wspiera pamięci DDR5 RAM, a do tego pozwala na montaż dwóch kart graficznych PCI-Express 5.0 x16 (x16/- lub x8/x8). Dla dysków udostępniono cztery gniazdka M.2 PCIe 4.0 x4 (z chłodzeniem).

Tylny panel też oferuje nowoczesny zestaw gniazdek - przewidziano tutaj m.in. dwa porty Thunderbolt 4, dwie karty sieciowe: 10G i 2.5G LAN i bezprzewodową łączność Wi-Fi 6E. Ciekawostką jest wyjście HDMI i wejście DisplayPort.



Gigabyte Z690 Aero G i Gigabyte Z690 Aero G DDR4

Gigabyte Z690 Aero G występuje w wersji pod pamięci DDR5 i DDR4 (Gigabyte Z690 Aero G DDR4). Płyta została utrzymana w podobnej stylistyce co wyższy model Aero D.

Po zestawie złączy wyraźnie widać, że mamy do czynienia z propozycją z niższej półki – na laminacie udostępniono m.in. trzy złącza PCIe x16 (tylko jedno działa w trybie 5.0), cztery gniazdka M.2 PCIe 4.0 x4 i sześć SATA. Z tyłu znajdziemy m.in. wyjście HDMI i wejście DisplayPort, kartę sieciową 2.5G LAN i bezprzewodową Wi-Fi 6.

Ceny płyt głównych Gigabyte Z690

Część iowych płyt już jest dostępna w sprzedaży, ale nie powinniście oczekiwać, że to tani sprzęt – ceny poszczególnych modeli przedstawiają się następująco:

Gigabyte Z690 Aorus Master – 2299 zł

Gigabyte Z690 Aorus Ultra – 1699 zł

Gigabyte Z690 Aorus Pro – 1589 zł

Gigabyte Z690 Aorus Elite AX – 1359 zł

Gigabyte Z690 Aero G – 1299 zł

Gigabyte Z690 Aorus Elite DDR4 – 1189 zł

Gigabyte Z690 Gaming X – 1039 zł

Gigabyte Z690 Gaming X DDR4 – 1019 zł

Gigabyte Z690 UD AX – 1019 zł

Gigabyte Z690 UD – 969 zł

Gigabyte Z690 UD DDR4 – 969 zł

