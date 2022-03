Procesory AMD Ryzen Threadripper PRO oferują rewelacyjne osiągi, ale wymagają też odpowiedniej płyty głównej. Firma MSI przygotowała tutaj wyjątkową konstrukcję, która powinna spełnić oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników.

MSI WS WRX80 – topowa płyta pod procesory Ryzen Threadripper PRO

Model MSI WS WRX80 sprawdzi się jako podstawa stacji roboczej do najbardziej wymagających zastosowań. Płyta zalicza się do większych konstrukcji formatu E-ATX, więc wymaga też odpowiednio dużej obudowy.



Chipset WRX80 został wyposażony w aktywne chłodzenie - spory radiator z wentylatorem

Producent przewidział podstawkę sWRX8 pod procesory Ryzen Threadripper PRO 3000/5000 oraz osiem banków pamięci DDR4-3200 (z obsługą 8-kanałowych zestawów o pojemności do 2 TB). Uwagę zwraca też mocna sekcja zasilania (11-fazowa z dławikami 105 A) z solidnym chłodzeniem.

Dla kart rozszerzeń przewidziano siedem pełnowymiarowych slotów PCI-Express 4.0 x16. Oprócz tego udostępniono bogaty zestaw złączy dla dysków: osiem gniazd SATA 6 Gb/s, dwa złącza M.2 PCIe 4.0 x4 i do tego dwa U.2.



Płyta wymaga podłączenia zasilania ATX12V 24-pin, 2x EPS12V 8-pin i 2x PCIe 6-pin

Płyta MSI WS WRX80 wyróżnia się też bogatym zestawem portów na tylnym panelu. Do dyspozycji oddano port USB 3.2 20 Gb/s, a także dwie karty sieciowe (10G i 1G LAN) i bezprzewodową łączność Wi-Fi 6E. Dodatkowym atutem jest sterownik BMC/IPMI, który pozwala na zdalne zarządzanie komputerem.

Specyfikacja płyty głównej MSI WS WRX80

format: E-ATX

podstawka: sWRX8

chipset: AMD WRX80

pamięć RAM: 8x DDR4-3200

sloty PCIe: 7x PCIe 4.0 x16

złącza dla dysków: 8x SATA, 2x M.2, 2x U.2

sieć: 10G LAN, 1G LAN, Wi-Fi 6E

Szczegóły na temat dostępności płyty jeszcze nie zostały ujawnione. Nie należy jednak oczekiwać, że model MSI WX WRX80 będzie tanią propozycją - to sprzęt do budowy stacji roboczych do pracy, które mają na siebie zarabiać.

