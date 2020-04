Kilka dni temu zapowiadaliśmy karty Gigabyte GeForce GTX 1650 z pamięciami GDDR6. Okazuje się, że nie musieliśmy długo czekać na oficjalną premierę nowych konstrukcji.

Gigabyte wprowadza do oferty wydajniejsze wersje kart GeForce GTX 1650

Producent przygotował dwa odświeżone modele: GeForce GTX 1650 D6 OC i GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC. Karty zostały wyposażone w układ graficzny Nvidia Turing TU117 z 896 jednostkami cieniującymi oraz 4 GB pamięci GDDR6 128-bit (zamiast 4 GB GDDR5 128-bit jak w zwykłych kartach GeForce GTX 1650).

Obydwa modele pracują z fabrycznie podkręconym rdzeniem - w zwykłym modelu OC pracuje on z taktowaniem 1635 MHz, a w WindForce OC jest to 1710 MHz. Dodatkowo możemy tutaj liczyć na wyższe taktowanie pamięci VRAM (12 000 MHz zamiast 8000 MHz).

Różnica tkwi w chłodzeniu - mała i duża wersja



Gigabyte GeForce GTX 1650 D6 OC

Model GeForce GTX 1650 D6 OC to mniejsza konstrukcja, która bez problemu zmieści się do komputerków ITX (całość ma niecałe 16 cm długości). Producent zastosował tutaj dwuslosotwe chłodzenie z 80-milimetrowym wentylatorem. Podobne chłodzenie można było spotkać w modelach ITX.



Gigabyte GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC

GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC wykorzystuje większe chłodzenie WindForce 2X – konstrukcja obejmuje dwa 80-milimetrowe wentylatory, które zapewniają lepsze chłodzenie podzespołów (dodatkowym atutem takiego rozwiązania jest półpasywny tryb pracy).

Obydwie karty dysponują takim samym zestawem złączy: DVI, HDMI 2.0b i DisplayPort 1.4. Model GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC dodatkowo wymaga podpięcia 6-pinowego zasilania.

Ulepszone karty GeForce GTX 1650 – kiedy w sprzedaży?

Karty GeForce GTX 1650 z pamięciami GDDR6 podobno mają trafić do sprzedaży w najbliższych dniach i będą dostępne w podobnej cenie do zwykłych modeli z pamięciami GDDR6. Zainteresowani zakupem powinni zwrócić uwagę na oznaczenie (dopisek D6) lub opakowanie (informacja o zastosowanych pamięciach GDDR6).



W nowszym modelu na pudełku znajduje się informacja o zastosowaniu pamięci GDDR6

Inna sprawa to to czy znajdą się chętni na dopakowanego GeForce GTX 1650. Niewiele drożej można przecież dorwać model GeForce GTX 1650 SUPER, który wykorzystuje wydajniejszy układ graficzny. Trzeba będzie to sprawdzić w testach...

Źródło: Gigabyte

