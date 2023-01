Jaki darmowy program do obróbki zdjęć jest najlepszy? Zobacz ranking bezpłatnych aplikacji online oraz instalowanych na komputerze.

Najlepsze darmowe programy do obróbki zdjęć

Wiele osób robi zdjęcia aparatem lub telefonem, ale nie każdy chce płacić za profesjonalne narzędzia tylko po to, żeby od czasu do czasu zmienić kolory, nałożyć filtry lub tekst albo przyciąć obraz. Dlatego w tym artykule chcę zaproponować kilka darmowych programów do obróbki zdjęć, które są proste w obsłudze i nie wymagają zaawansowanych umiejętności. Warto dodać, że część z tych aplikacji może zadowolić nawet bardziej wymagających użytkowników i do pewnego stopnia stanowią atrakcyjną, bezpłatną alternatywę dla Adobe Photoshop.

Darmowe edytory zdjęć:

Ważne jest to, że niektórych aplikacji nie trzeba w ogóle instalować, bo działają online. Można z nich korzystać na różnych komputerach i w różnych miejscach, a za każdym razem będą oferowały ten sam zestaw funkcji. Rzecz jasna wiele z nich ma też płatne wersje, które dają dostęp do większej liczby opcji, lepszych filtrów lub zaawansowanych narzędzi, jednak nimi nie będziemy się tym razem zajmować. Skupię się wyłącznie na polecanych darmowych programach graficznych. Wszystkie z nich sprawdziłem na systemie Windows, ale niektóre działają też na MacOS lub Linux.

Pixlr E (online) - najlepszy darmowy program do obróbki zdjęć

Główna zaleta: działa przez przeglądarkę internetową i ma zaskakująco wiele zaawansowanych funkcji.

Aplikacja online Pixlr oferowana jest w dwóch wersjach: uproszczonej Pixlr X oraz bardziej zaawansowanej Pixlr E. Zacznę od tej drugiej, bo uważam, że Pixlr E to najlepsza darmowa alternatywa dla Adobe Photoshop. Tej aplikacji nie trzeba instalować, bo działa online, czyli przez przeglądarkę internetową. Masz do niej dostęp na dowolnym komputerze typu PC z dostępem do internetu. Mimo to oferuje tak dużo przydatnych narzędzi, że bliżej jej do pełnoprawnych programów graficznych instalowanych na dysku.

Może służyć nie tylko do obróbki zdjęć, ale również do tworzenia grafiki od podstaw, na przykład rysowania, robienia wykresów, a nawet animacji. Pixlr E obsługuje warstwy, historię edycji, punktowe wymazywanie, klonowanie, kadrowanie, gąbkę kolorów, gumkę, selektywne wyostrzanie i rozmazywanie, deformowanie kształtów, wycinanie, filtry, korekcję barw i wiele innych funkcji. Na dodatek wszystko to działa szybko i dobrze pod względem jakości. Jeśli chcesz wykonać pracę sprawnie, ale mieć też dostęp do narzędzi zaawansowanych, to zdecydowanie polecam Tobie ten edytor.

Pixlr X (online) - prosta i szybka edycja zdjęć

Główna zaleta: dobry do szybkiej zmiany kolorów i przycinania zdjęć online.

A jeśli wolisz coś prostszego, chcesz tylko przyciąć zdjęcie, zmienić kolory, nałożyć tekst lub prostą grafikę, wyciąć coś ze zdjęcia, wyostrzyć, rozmyć, dodać odręczny tekst lub rysunek lub punktowo usunąć niedoskonałości (np. kurz), to skorzystaj z edytora online Pixlr X. On również obsługuje warstwy, ale ma uproszczoną historię edycji i nie ma aż tylu zaawansowanych narzędzi, co Pixlr E.

Warto jednak zaznaczyć, że Pixlr X i Pixlr E działają na tym samym koncie użytkownika za darmo. Dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, by przełączać się pomiędzy nimi. Jeśli faktycznie chcesz tylko poprawić kolory i wykadrować zdjęcie, to wejdź w Pixlr X, a jeśli później stwierdzisz, że potrzebujesz czegoś więcej, to otwórz to samo zdjęcie w Pixlr E. Dodam, że niektóre opcje są dostępne w wersji premium - np. szybkie wycinanie tła ze zdjęcia, za pomocą algorytmów AI.

Fotor (online) - łatwe usuwanie tła i obiektów ze zdjęć

Główna zaleta: funkcje AI, w tym zmiana tła i usuwanie niepożądanych obiektów ze zdjęć.

Fotor działa przez przeglądarkę internetową, ale ma mnóstwo opcji odnoszących się do obróbki zdjęć. Najważniejsze z nich łączą się z działaniem sztucznej inteligencji. Jest to automatyczne usuwanie tła za obiektem lub postacią, usuwanie niepożądanych obiektów ze zdjęcia, powiększanie AI (większe zdjęcie, bez wyraźnej utraty jakości), a także ulepszanie obrazu jednym kliknięciem. Oprócz tego oferuje też możliwość tworzenia obrazów NFT.

Jest również rozbudowana sekcja pozwalająca na retusz twarzy (w tym aż siedem funkcji odnoszących się tylko do oczu). Można też wykonywać edycję wielu zdjęć naraz, nakładać tekst i ramki oraz wykonywać podstawową obróbkę obrazu. W tym m.in. obracanie, zmiana rozmiaru, kadrowanie, wyostrzanie, rozmywanie (w tym rozmycie wyłącznie tła - bokeh), winieta, temperatura barwowa, jasność i wiele więcej.

Fotor to jeden z najlepszych darmowych programów do obróbki zdjęć online. Wadą jest znak wodny dodawany do obrazów w wersji darmowej, ale w razie potrzeby można skorzystać z darmowego okresu próbnego wersji Pro. Ponadto jeśli ktoś bardzo polubi ten program i zamierza z niego korzystać często, to abonament roczny jest całkiem opłacalny.

Adobe Express (online) - łatwe usuwanie tła ze zdjęć i nakładanie grafik

Główna zaleta: szybkie nakładanie tekstu, grafik i logo na zdjęcia, a także usuwanie tła. Działa również jako aplikacja na telefon.

Można pomyśleć, że Adobe jako producent najbardziej znanego i cenionego, profesjonalnego edytora graficznego Photoshop, da nam do dyspozycji uproszczone, ale wciąż relatywnie zaawansowane narzędzie. Tymczasem Adobe Express Online jest prosty do bólu. To jednak nie musi być jego wada, bo część osób właśnie tego oczekuje.

Aplikacja działa przez przeglądarkę internetową i służy przede wszystkim do zmiany kolorów oraz nakładania tekstu, logotypów i innych prostych ozdób graficznych na zdjęcie. Bardzo przydatną funkcją jest szybkie usuwanie tła ze zdjęcia. Algorytmy analizują obraz i automatycznie wykrywają obiekty lub postaci pierwszoplanowe, a wymazują tło za nimi. Dzięki temu można szybko zapisać obiekt z przezroczystym tłem lub wstawić inne tło.

Współpracuje też z Adobe Stock, Lightroom i dyskami Google oraz Dropbox. Jeśli więc zamierzasz szybko ulepszyć barwy w zdjęciu, stworzyć banner na stronę WWW albo kartę z życzeniami, to daj szansę aplikacji online Adobe Photoshop Express. Zaletą jest też to, że można ją zainstalować na telefonie.

PhotoScape X - mistrz efektów i kolorów

Główna zaleta: mnogość filtrów i ustawień kolorów.

Na początku może sprawiać wrażenie bardzo prostego programu, z zaledwie kilkoma opcjami, ale nic bardziej mylnego. Po lewej stronie mamy podgląd drzewa folderów i zdjęć w danym katalogu, a po prawej na górze pasek z kilkoma elementami, ale wystarczy kliknąć choćby przycisk Edycja w prawym górnym narożniku, by przekonać się ile opcji pod nim ukryto. Ciężko to wszystko nawet opisać w takim krótkim rankingu, tej aplikacji należałaby się oddzielna recenzja. W każdym razie funkcji dotyczących modyfikacji kolorów jest mnóstwo, a do tego dochodzi jeszcze mnóstwo artystycznych filtrów. Co prawda wiele z nich wymaga kupienia wersji Pro, ale nawet te darmowe mogą być przydatne.

Program pozwala też szybko i łatwo tworzyć kolaże zdjęć, animowane GIFy i wykonywać czynności na wielu zdjęciach jednocześnie (np. zmienić rozmiar kilkudziesięciu zdjęć). Polecam zapoznanie się z Programem PhotoScape X, bo można się pozytywnie zaskoczyć.

Paint.NET - lekki i szybki edytor zdjęć na Windows

Główna zaleta: szybkie działanie, warstwy i prosta obsługa.

Jednym z najlepszych, prostych i darmowych programów do obróbki grafiki na Windows jest Paint.NET. Jeśli chcesz szybko zmienić rozmiar zdjęcia, obrócić, zmienić kolory w podstawowym zakresie, dodać napisy, logo lub inne grafiki w warstwach, wykonać klonowanie części obrazu, a także wyostrzyć lub rozmyć obraz, to Paint.NET jest narzędziem dla Ciebie. Działa szybko i jest darmowy jeśli pobierasz go ze strony producenta, a nie ze sklepu Microsoft Store.

GIMP - darmowy edytor graficzny o dużych możliwościach

Główna zaleta: duże możliwości i otwarte źródło.

Gimpa chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. Jeśli chodzi o darmowe alternatywy dla Photoshopa, zwłaszcza takie, które trzeba zainstalować na komputerze, GIMP jest jedną z najpopularniejszych. Część osób używa go, jako zamiennik Photoshopa, choć to nie do końca jest łatwe, bo ma inne skróty klawiaturowe, a niektóre funkcje mają zmienione nazwy i działają odmiennie. Można sobie z tym częściowo poradzić zmieniając interfejs lub nawet instalując zmodyfikowane wersje GIMPa.

Sam program ma jednak bardzo duże możliwości zarówno pod kątem tworzenia grafiki (np. cyfrowych obrazów i rysunków), ale też w zakresie edycji zdjęć. Opcje zmiany kolorów są potężne, a oprócz tego możemy bez problemu przyciąć obraz, wyciąć lub dodać obiekty i wykonać w zasadzie całą podstawową fotomanipulację.

Z mojego punktu widzenia wadą jednak jest stabilność działania. GIMP potrafi wyłączać się nieoczekiwanie podczas włączania jakiegoś efektu.Ponadto GIMP ma interfejs, który może zniechęcić początkujących. Daj znać jakie są Twoje wrażenia z jego używania.

Photo Pos Pro - coś pomiędzy Paint.NET, a GIMP

Główna zaleta: łatwe wykonywanie skryptów (tych samych czynności) na wielu zdjęciach.

Bardziej zaawansowany od Paint.NET, mniej od GIMPa, ale za to łatwiejszy w obsłudze od niego. To w zasadzie typowy edytor graficzny, ale ma też spore możliwości edycji kolorów, kadrowania, wycinania obiektów i pracy na warstwach. Może też usprawnić wielokrotne wykonywanie tych samych czynności, bo pozwala łatwo tworzyć i zapisywać skrypty. Jeśli więc chcesz zastosować te same zmiany kolorów na wielu fotografiach lub zapisać garść zdjęć w konkretnym rozmiarze, to Photo Pos Pro będzie pomocny.

ART - edytuj zdjęcia RAW za darmo

(SCREEN - ART)

Główna zaleta: bardzo dużo opcji edycji obrazu w różnych formatach RAW.

Ostatnia propozycja, to w zasadzie nie edytor graficzny, lecz program do wywoływania zdjęć RAW. ART to tak zwany fork programu RawTherapee, czyli inna wersja, bazująca na podobnym, otwartym kodzie. Wygląda podobnie do swojego protoplasty, ale jest trochę łatwiejszy w użyciu i odrobinę bardziej intuicyjny. Usuwa kilka funkcji, ale za to dodaje garść własnych, zwłaszcza w zakresie ekspozycji, wyostrzania, kolorów, transformacji obrazu, efektów specjalnych oraz obsługi plików RAW.

Osobiście na co dzień korzystam od wielu lat z jednego z najlepszych narzędzi do obróbki zdjęć RAW, czyli Adobe Lightroom Classic i muszę stwierdzić, że działa on nieporównywalnie szybciej od ART i RawTherapee. Jednak ja edytuję wyłącznie zdjęcia RAW. Jeśli ktoś obrabia głównie pliki JPG, a RAW tylko okazjonalnie, to darmowy ART może być wystarczający. Trzeba przyznać, że oferuje większość podstawowych, a nawet wiele zaawansowanych funkcji, więc do edycji zdjęć w niewielkiej skali nadaje się dobrze. Trzeba tylko pamiętać, że zarówno ART, jak i RawTherapee mogą być dość trudne w obsłudze dla osób początkujących.