Jaki jest najlepszy program do obróbki zdjęć na telefon z Androidem i iOS? Zobacz ranking darmowych edytorów zdjęć i grafiki.

Aplikacje do edycji zdjęć na telefonie

Smartfon jest jednocześnie poręcznym, kieszonkowym aparatem. Nawet tani telefon za 700 zł może robić dobre zdjęcia, a najlepsze smartfony flagowe wręcz imponują jakością obrazu oraz różnymi ciekawymi funkcjami. Nic więc dziwnego, że mnóstwo osób korzysta z tego, robiąc zdjęcia na wakacjach, na imprezach albo dzieląc się fotografiami ze swojego codziennego życia.

W dobie coraz większej popularności mediów społecznościowych i prawdziwego natłoku zdjęć robionych przy każdej możliwej okazji, obraz musi się wyróżniać z tłumu, aby został zauważony. Do tego konieczna jest nie tylko odrobina umiejętności i wyczucia, ale też dobra aplikacja do robienia zdjęć oraz użyteczny program do ich obróbki.

Najlepsze programy do obróbki zdjęć na telefonie

Taki program powinien umożliwiać przynajmniej zmianę kolorów, przycięcie, obrócenie, nałożenie efektów, napisów lub innych grafik. Jednak najlepsze aplikacje do edycji zdjęć na telefon mają o wiele większe możliwości, zbliżone nawet do niektórych programów do obróbki zdjęć na komputer. Przykładem może być choćby mobilny Lightroom, w którym możesz wykonać nawet zaawansowaną edycję zdjęć RAW, wraz z maskami.

W tym rankingu znajdziesz najlepsze programy do obróbki zdjęć na telefon. Każdą z nich przetestowałem na smartfonie z Androidem, ale niektóre działają też na telefonach Apple iPhone, z systemem iOS. Wybrałem głównie darmowe programy, ale warto pamiętać, że w wielu przypadkach część funkcji może być płatna lub aplikacja będzie wyświetlała reklamy.

Pixlr - filtry, kolaże, przycinanie, dostosowanie kolorów

Jednym z najlepszych programów do obróbki zdjęć na telefon z Androidem i iOS jest Pixlr. Można z niego korzystać również za darmo na komputerze przez przeglądarkę internetową, bez instalowania aplikacji. Służy przede wszystkim do szybkiego nakładania filtrów, efektów i ramek, a także przycinania, obracania i ręcznej zmiany kolorów. Ma też przydatną opcję automatycznego dostosowywania barw jednym dotknięciem. Pozwala wygładzać, rozmywać i wyostrzać obraz, a także usuwać punktowe defekty lub efekt czerwonych oczu. Ma także przydatną funkcję błyskawicznego tworzenia kolaży z grupy wskazanych zdjęć. Działa także jako aplikacja do robienia zdjęć, więc Pixlr jest bardzo kompleksowym programem. Możesz wykonać fotografię i od razu ją edytować. Pixlr działa na Androida i iOS.

Remove BG by Pixlr - aplikacja do usuwania tła ze zdjęć

To prosta aplikacja, która jest czymś na kształt dodatku do pełnego programu Pixlr. Ma jedną zasadniczą funkcję - pozwala szybko usunąć tło ze zdjęcia. Działa to najlepiej w przypadku portretów, ale w wielu przypadkach pozwala wyciąć tło za przedmiotami. Warto jednak upewnić się, że obiekt za którym tło ma zostać wycięte, jest na pierwszym planie i zajmuje większą część zdjęcia. Wtedy efekt jest najlepszy. Remove BG by Pixlr działa na Androida.

Snapseed - kompleksowa obróbka zdjęć na telefonie

Na pozór Snapseed jest aplikacją bardzo prostą, ale wystarczy wejść w narzędzia, aby przekonać się, że ma bardzo duże możliwości. W dodatku jest to całkowicie darmowy program tworzony przez Google, więc pochodzący od znanego i sprawdzonego wydawcy. Pozwala nie tylko ręcznie dostosować kolory, kontrast, jasność, zmienić perspektywę, przyciąć i obrócić zdjęcie i nałożyć automatyczny efekt HDR, ale również wykonać bardziej zaawansowane manipulacje, takie jak dostosowanie pozycji głowy (a w zasadzie twarzy). Gdy ktoś nie patrzy idealnie prosto na aparat, to jego twarz można lekko obrócić, a całość nadal będzie wyglądała zaskakująco dobrze. Działa to oczywiście tylko po wykryciu twarzy, czyli głównie w zdjęciach portretowych. Snapseed ma też spore możliwości nakładania filtrów, w tym efekty starej kliszy i garść innych filtrów. Program Snapseed działa na Androidzie i iOS.

Adobe Lightroom - profesjonalna obróbka zdjęć RAW na telefonie

Jeśli podchodzisz poważniej do fotografii mobilnej lub chcesz na telefonie edytować surowe zdjęcia RAW z lustrzanki albo bezlusterkowca, to zdecydowanie polecam Ci aplikację Lightroom. Co ciekawe jest to aplikacja prosta w obsłudze, ale o bardzo zaawansowanych możliwościach. W plikach RAW wykrywa i automatycznie nanosi np. korekcję obiektywu podłączonego do aparatu, pozwala nałożyć maski, w tym oddzielną na niebo, które można edytować niezależnie od reszty zdjęcia. Wykonasz też gradację kolorów i dostosujesz istotne parametry światła ręcznie. Jest też opcja automatycznego dopasowania barw jednym przyciskiem. Mobilna wersja Adobe Lightroom ma inny, uproszczony interfejs, ale w praktyce bardzo zbliżone możliwości do profesjonalnego programu o tej samej nazwie na PC. Bardzo przydaje się zapisywanie ustawień predefiniowanych (presets), zwłaszcza wtedy, gdy chcesz identyczne efekty nałożyć na wiele zdjęć z tej samej sesji zdjęciowej. To zaskakująco kompletny i profesjonalny program do edycji zdjęć na telefon. Działa na telefonach z systemem Android i iOS.

Adobe Express - obróbka zdjęć na media społecznościowe i usuwanie tła

Jeśli na większość zdjęć chcesz dodawać emotikony, tekst, piktogramy lub ręczne napisy i publikujesz je zazwyczaj na mediach społecznościowych, to zainstaluj Adobe Express. Ta aplikacja w mniejszym stopniu nastawiona jest na obróbkę obrazu i filtry, a bardziej na tworzenie czegoś na kształt ulotek, bannerów, pocztówek lub plakatów, w których zdjęcie to tylko część treści. Program przypomina mi narzędzie do prostego składu druku, ale nastawionego na publikację grafiki online oraz tworzenie animowanych GIFów. Ma także bardzo przydatną i zaskakująco dobrze działającą funkcję usuwania tła ze zdjęć. Działa świetnie zarówno w przypadku zdjęć przedmiotów, jak i ludzi. Warto jednak wykonać zdjęcie tak, aby obiekt główny stanowił większość kadru i wyróżniał się kolorystycznie (kontrast między nim, a tłem nie może być za mały). Adobe Express możesz zainstalować na Androidzie i iOS.

Zdjęcia Google - prosty i darmowy program do obróbki zdjęć na telefonie

A może nie chcesz instalować niczego, lecz wolisz skorzystać z aplikacji, którą masz już na telefonie. W takim razie wypróbuj Zdjęcia Google. Jest ona obecna już od nowości w większości telefonów z systemem Android. Można ją też pobrać za darmo na iPhone. Zdjęcia Google mają bardzo dobrą funkcję automatycznego ulepszania obrazu, która pozwala zwiększyć atrakcyjność kolorów, polepszyć jasność i kontrast jednym dotknięciem. W programie przytniesz lub obrócisz obraz albo zmienisz perspektywę. Naniesiesz też efekty kolorystyczne na niebo, dodasz rozmycie (głębię ostrości), zmienisz ręcznie miejsca jasne i ciemne, ciepło, nasycenie, odcień skóry, wyostrzysz obraz, zredukujesz szum, nałożysz winietę albo filtry barwne. Jest też opcja dodawania napisów lub rysunków.

Screen Master - program do edycji zrzutów ekranu

Na koniec dodaję aplikację, która też służy do edycji grafiki, ale nie zdjęć, lecz screenshotów. To też może być przydatne, bo zdjęcia są częścią stron internetowych lub dokumentów, więc możesz je zaznaczyć, wyróżnić, albo wręcz przeciwnie zamazać. Pierwszą dużą zaleta jest możliwość zapisywania długich zrzutów ekranowych, składających się z wielu stron. Ponadto jesteś w stanie szybko zapikselować, czyli ukryć wrażliwe treści w zrzutach ekranowych, np. dane z aplikacji bankowej, sklepu lub profilu użytkownika. Masz też do dyspozycji dodatkowe opcje, takie jak pływający przycisk widoczny nad aplikacjami (nie trzeba naciskać kombinacji klawiszy), potrząśnięcie w celu zapisania screenshota, wybór formatu obrazu oraz kontrolę nad jakością. Screen Master dostępny jest na Androida.

Najlepszy program do edycji zdjęć na telefon

Najlepszy jest Adobe Lightroom. Pozwala profesjonalnie edytować zdjęcia RAW, zmieniać kolory, tworzyć predefiniowane ustawienia dla wielu zdjęć i zapisywać obrazy w wysokiej jakości. Synchronizuje się z chmurą Adobe.