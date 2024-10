GIMP 3.0 nadchodzi. Co zaoferuje użytkownikom?

Bezpłatny, otwartoźródłowy program do edycji grafiki rastrowej GNU Image Manipulation Program (czyli GIMP), jest już z nami od mniej więcej 1997 roku. Do dzisiaj jest on aktywnie rozwijamy, co niedługo będzie skutkować wydaniem wersji 3.0. Kiedy dokładnie?

Trzeba przyznać, że na GIMPa w wersji 3.0 musieliśmy naprawdę długo czekać. Pracę nad tą wersją zaraz będą trwać cztery lata. Jednak zespół programistów odpowiedzialny za rozwój tego programu ogłosił, że pozostało im tylko osiem błędów do rozwiązania. W momencie gdy sobie z tym poradzą, to pierwsza wersja kandydująca (tzw. RC, czyli Release Candidate) zostanie udostępniona szerszemu gronu użytkowników.

Także wszystko wskazuje na to, że w ciągu kilku najbliższych tygodni powinniśmy już otrzymać GIMPa w wersji 3.0. Trzeba przy tym przyznać, że zespół miał pełne ręce roboty, zarówno wdrażając, jak i udoskonalając nowe funkcje tego programu graficznego. Również błędów było sporo do naprawienia, gdyż zespół startował z listą ponad 350 bugów do wyeliminowania. No to czego możemy się spodziewać?

GIMP 3.0 – masa przydatnych funkcji

Lista zmian w stosunku do wersji 2.10 jest naprawdę spora. Z najważniejszych należy wymienić:

Znacznie ulepszoną obsługę kolorów

Poprawiony interfejs użytkownika (z lepszym skalowaniem)

Nieniszczącą edycję obrazów (czyli prowadzanie zmian w obrazie bez nadpisywania oryginalnych danych obrazu) znaną z Photoshopa

Ulepszone narzędzie do zaznaczania obrysu (znanego również jako kontur)

Responsywna zmiana rozmiaru warstwy

Ulepszone zarządzanie czcionkami

Większość ostatnich prac poprzedzających wydanie 3.0 wydaje się dotyczyć bardziej technicznych aspektów, takich jak zarządzanie kolorami, funkcje skryptowe, biblioteki, API GIMP i GUI tworzenia wtyczek. Wprowadzono również znaczące aktualizacje dokumentacji GIMP, nowej biblioteki projektowej i interfejsu użytkownika oraz ekranu powitalnego, co powinno sprawić, że edytor obrazów będzie znacznie bardziej przyjazny dla początkujących i łatwy w użyciu.

A czy Wy korzystacie z programu GIMP? Jakie macie doświadczenia z tym programem? Dajcie znać udział w ankiecie i napiszcie swoje zdanie w sekcji komentarzy!

Źródło: Notebookcheck