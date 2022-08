Sony zaprezentowało nowy materiał z God of War Ragnarök. Znajdziemy w nim przydatne przed premierą informacje.

Mity Midgardu

God of War Ragnarök to przygodowa gra akcji, która jest już piątą częścią serii God of War, mającej swój początek w 2005 roku. Premiera tytułu już za trzy miesiące, a tymczasem w sieci pojawił się sześciominutowy materiał, w którym aktorka Felicia Day (znana np. z serialu Supernatural) streszcza historię poprzedniej odsłony God of War.

Mity Midgardu dotyczą najważniejszych wydarzeń z pierwszej części przygód Kratosa i jego syna – Arteusa. Przy okazji możemy dowiedzieć się, co działo się z bohaterami między pierwszą a drugą częścią.

Opowieść urozmaicają przyjemne animacje.

Z pewnością poniższy materiał powinien obejrzeć każdy gracz czekający na premierę God of War Ragnarök.

Kiedy premiera?

God of War Ragnarök zadebiutuje 9 listopada 2022 roku, wyłącznie na PS4 oraz PS5.

Czekacie na premierę? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: youtube