Oczekiwanie na Saints Row można umilić sobie wzięciem udziału w konkursie z naprawdę sporą pulą nagród.

Premiera Saints Row coraz bliżej

Wśród gier mających premierę w sierpniu nie znajdziemy wielu głośnych hitów. Nie znaczy to jednak, że nie pojawi się nic ciekawego. Ba, jak na okres letni jest nawet lepiej niż zazwyczaj, między innymi za sprawą nowej odsłony Saints Row. Twórcy zdecydowali się na reboot dobrze znanej, szalonej serii i jak twierdzą, do zabawy śmiało przystępować mogą mający już doświadczenie ze Świętymi, jak i nowi gracze.

Saints Row zadebiutuje niemal równo za tydzień, 23 sierpnia. Trafi na PC (wyłączność Epic Games Store) oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X i Xbox Series S. Przypomniano o tym na ostatnim zwiastunie. Jeśli go nie widzieliście, warto nadrobić zaległości. To bowiem wprowadzenie do Santo Ileso i wszystkich atrakcji (a także niebezpieczeństw), jakie się tam pojawią.

Jakie atrakcje w Santo Ileso? Zwiastun z wprowadzeniem do gry

Wyzwanie Świętych z pulą nagród ponad 15 tys. złotych

W przypadku omawianej gry mamy do czynienia nie tylko ze standardowymi sposobami na jej promowanie. mBank i PLAION Polska (wcześniej Koch Media Poland) realizują niestandardową akcję promocyjną. Chodzi o kolejną odsłonę Wyzwań mBanku skierowanych do sympatyków gier.

Tym razem dotyczą one właśnie Saints Row. Wyzwanie składa się z dwóch zadań konkursowych - tekstowego oraz graficznego (można wziąć udział w jednym lub w obydwu). W każdym z nich na biorących udział czekają nagrody pieniężne, cyfrowe wersje gry Saints Row, a także zestawy unikalnych gadżetów. Łączna pula nagród wynosi ponad 15 000 złotych. Wyzwanie tekstowe polega na wybraniu fikcyjnych postaci i opisaniu, dlaczego właśnie nimi chciałoby się podbijać miasto Santo Ileso. Wyzwanie graficzne to z kolei konieczność stworzenia postaci inspirowanej kolorami mBanku (w aplikacji Boss Factory).

Czasu na nadsyłanie prac konkursowych jeszcze trochę jest, można robić to do 4 września. Zainteresowani? Więcej informacji na temat tej rywalizacji można znaleźć na dedykowanej stronie internetowej.

„Po sukcesie Wyzwania mBanku realizowanego przy okazji premiery retro konsoli THEA500 Mini naturalnym krokiem dla nas było kontynuowanie wspólnych działań promocyjnych z mBankiem. mBank jest widziany przez graczy jako podmiot nowoczesny i rozumiejący ich potrzeby, więc przy okazji premiery jednej z największych gier wideo tego roku, Saints Row, chcieliśmy pogłębić naszą kooperację.” - Mikołaj Dusiński, Marketing and PR Manager w PLAION Polska

Źródło: PLAION, wyzwaniambanku