Premiera Nightingale nie odbędzie się w tym roku. Szkoda, ale twórcy mają konkretne argumenty przemawiające za opóźnieniem.

W Nightingale zagramy dopiero w przyszłym roku

W wydanym komunikacie przedstawiciele studia Inflexion Games przekazali, iż Nightingale zostanie wydany nie pod koniec tego, ale w pierwszej połowie przyszłego roku. Nie zostały zmienione natomiast dwie inne istotne kwestie. Mówimy o grze, która trafi wyłącznie na PC i początkowo będzie oferowana w ramach programu Early Access na Steam.

Co istotne, otrzymaliśmy coś więcej niż wzmiankę, że chodzi o dodatkowy czas na przygotowanie jak najlepszej gry, która pojawia się niemal zawsze przy przesunięciach premiery. Zdecydowano się przenieść Nightingale na nowszy silnik - Unreal Engine 5. Pozostaje mieć zatem nadzieje, że finalnie otrzymamy nie tylko lepszą, ale i ładniejszą grę.

Survival, w którym pojawi się Maria Skłodowska-Curie

Nightingale z kilku powodów zapowiada się interesująco. Nie chodzi wyłącznie o fakt, iż będzie to kolejny survival, które w ostatnim czasie cieszą się bardzo dużym wzięciem. Ale skoro już o tym mowa to nadmieńmy, że twórcy opisują Nightingale jako pierwszoosobową grę survivalową osadzoną w otwartym, wiktoriańskim świecie, przy której można będzie bawić się w pojedynkę lub we współpracy ze znajomymi.

Zadania zapowiadają się dość standardowo jak na taki gatunek (przetrwanie, a w tym celu zbieranie surowców i pożywienia, przygotowywanie broni, a nawet magicznych mikstur). Ważną rolę odgrywać mają tutaj jednak NPC. Jakiś czas temu potwierdzono, że znajdą sie wśród nich postacie znane z historii, a mianowicie Nellie Bly oraz Maria Skłodowska-Curie. Nie będą grywalne, ale jak inne NPC da się je zrekrutować do swoich zespołów.

Obawiającym się o brak doświadczenia studia Inflexion Games, dla którego jest to debiutancki projekt, przypomnijmy, że na jego czele stoi Aaryn Flynn. A ten ma już w CV pracę dla BioWare przy tak uznanych markach jak Dragon Age czy Mass Effect.

I jak, zapowiada się intrygująco? Poniżej możecie zobaczyć krótki gameplay, który został pokazany już jakiś czas temu.

Źródło: PlayNightingale