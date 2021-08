Drony, kamery sportowe czy urządzenia mobile wymagają odpowiednio szybkich kart pamięci. Polska firma GOODRAM ostatnio zaprezentowała tutaj wyjątkową propozycję – IRDM M2AA V30 A2, a więc najszybszą kartę w swojej ofercie.

IRDM M2AA V30 A2 – karta pamięci do zadań specjalnych

GOODRAM IRDM M2AA V30 to karta Micro SDHC/SDXC, która gwarantuje ponadprzeciętne parametry pracy – transfery sięgają tutaj 170 MB/s przy odczycie i 120 MB/s przy zapisie (dla modelu o pojemności 32 GB zapis jest zauważalnie wolniejszy, bo wynosi 60 MB/s).

Gdzie można wykorzystać tak szybką kartę pamięci? Model IRDM M2AA V30 szczególnie sprawdzi się w smartfonach i tabletach, gdzie z powodzeniem może służyć jako rozszerzenie pamięci wewnętrznej – dzięki klasie wydajności A2 i klasie wideo V30, pozwoli na przechowywanie danych, instalowanie aplikacji, ale też nagrywanie filmów 4K i slow motion czy zapisywanie wysokiej jakości zdjęć w formacie JPEG i RAW.

Nowa karta nada się też do nowoczesnych urządzeń rejestrujących obraz, takich jak: drony, aparaty, kamery sportowe czy wideorejestratory. Pozwalają one na zapisywanie coraz lepszej jakości materiałów wideo (a to wymaga i odpowiedniej wydajności i pojemności pamięci flash).

Dostępność kart IRDM M2AA V30 A2

Karta IRDM M2AA V30 A2 pojawi się w pięciu wersjach pojemnościowych: 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB i 512 GB (wszystkie są sprzedawane z adapterem). Według udzielonych nam informacji, sprzęt niedługo będzie dostępny w największych sieciach z elektroniką. Oczywiście jest objęty dożywotnią gwarancją producenta.

Źródło: GOODRAM